BRIEF-CMS Says Medicare To No Longer Require Order From…

April 30 – CMS:
* CMS – MEDICARE TO NO LONGER REQUIRE ORDER FROM TREATING PHYSICIAN/OTHER PRACTITIONER TO GET COVID-19 TESTS, SOME LABORATORY TESTS NEEDED FOR COVID-19 DIAGNOSIS
* CMS – DURING PUBLIC HEALTH EMERGENCY, COVID-19 TESTS MAY BE COVERED WHEN ORDERED BY ANY HEALTHCARE PROFESSIONAL AUTHORIZED TO DO SO UNDER STATE LAW
* CMS – TO PAY HOSPITALS, PRACTITIONERS TO ASSESS BENEFICIARIES, COLLECT LABORATORY SAMPLES FOR COVID-19 TESTING
* CMS – TO HELP FACILITATE EXPANDED TESTING & REOPEN COUNTRY, CMS IS ANNOUNCING THAT MEDICARE & MEDICAID ARE COVERING CERTAIN SEROLOGY (ANTIBODY) TESTS
* CMS – MEDICARE AND MEDICAID WILL COVER LABORATORY PROCESSING OF CERTAIN FDA-AUTHORIZED TESTS THAT BENEFICIARIES SELF-COLLECT AT HOME
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