BRIEF-OMV CEO Says We Want To Cut Costs, Not Jobs

April 29 – OMV:
* CEO SAYS WE WANT TO REDUCE COSTS, NOT CUT JOBS
* CEO SAYS WE WILL LOOK INTO DIVIDEND PROPOSAL BEFORE AGM IN SEPTEMBER
* CEO SAYS FOR NOW WE ARE STICKING TO DIVIDEND PROPOSAL
* CEO SAYS FINAL INVESTMENT DECISION ON NEPTUN PROJECT WILL NOT BE MADE THIS YEAR, LIKELY IN 2021
* CEO SAYS WE HAVE AROUND 20 PARTIES INTERESTED IN OUR GERMAN GAS STATIONS BUSINESS
* WE HAVE NOT YET AGREED ON PRICE FOR GAS CONNECT STAKE WITH VERBUND
* CEO SAYS IF THERE IS A SECOND CORONAVIRUS WAVE, WE WOULD NEED TO REVISE OIL PRICE OUTLOOK AGAIN Further company coverage: (Berlin Speed Desk)
Be First to Comment