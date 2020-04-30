BRIEF-Samsung Elec It Will Take Time For The Economy To…

April 29 –
* SAMSUNG ELEC: Q1 CAPEX WAS 7.3 TRILLION WON
* SAMSUNG ELEC: OVERALL MEMORY CONDITIONS TO REMAIN FAVOURABLE IN SECOND HALF
* SAMSUNG ELEC: CHANCES OF SUDDEN MEMORY MARKET FLUCTUATIONS ARE LIMITED
* SAMSUNG ELEC: DIFFICULT TO PROVIDE ANNUAL OUTLOOK FOR MEMORY BUSINESS
* SAMSUNG ELEC: Q2 DRAM BIT SHIPMENT TO BE FLAT FROM Q1
* SAMSUNG ELEC: IT SOLD 60 MILLION HANDSETS IN Q2
* SAMSUNG ELEC: HANDSET SHIPMENTS TO FALL IN Q2 FROM Q1
* SAMSUNG ELEC: TV SHIPMENTS DECLINED BY 25-30 % IN Q1
* SAMSUNG ELEC: IT WILL TAKE TIME FOR THE ECONOMY TO RECOVER FROM COVID-19
* SAMSUNG ELEC: FOCUSES ON ONLINE SALES OF PHONES TO COUNTER THE IMPACT OF STORE CLOSURES
* SAMSUNG ELEC: TO LAUNCH NEW FOLDABLE PHONE, NOTE MODEL AS SCHEDULED IN H2
* SAMSUNG ELEC: AIMS TO EXPAND FOUNDRY CAPACITY AS SCHEDULED DESPIET CONCERNS ABOUT EQUIPMENT SUPPLY DISRUPTIONS
* SAMSUNG ELEC: PLANS TO ADJUST LAUNCH TIMINGS FOR NEW TVS
* SAMSUNG ELEC: SERVER CUSTOMERS HAVE RELATIVELY LOW CHIP INVENTORIES COMPARED TO LATE 2018
* SAMSUNG ELEC: DRAM INVENTORY TO REACH NORMAL LEVELS IN Q2
* SAMSUNG ELEC: SEES LIMITED CHANCE OF SHARP CHIP PRICE DECLINES
* SAMSUNG ELEC: INDIA PHONE PLANT TO REOPEN AFTER MAY 3
* SAMSUNG ELEC: NAND MARKET SUPPLY-DEMAND CONDITIONS TO REMAIN FAVOURLABLE IN 2H
* SAMSUNG ELEC: TO EXPAND SALES OF MID- AND LOW-END PHONES
* SAMSUNG ELEC: EXPECTS JAPAN TO ROLL OUT 5G NETWORKS AS ORIGNINALLY PLANNED Further company coverage:
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