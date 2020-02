1-Copa del Rey Summaries

Jan 22 (OPTA) – Summaries for the Copa del Rey on Wednesday (start times are CET) 16th Finals ……………………………………………………….. Elche (1) 5 Scorers: Fidel 41 Yellow card: Manuel Sánchez 57, Óscar Gil 94 Subs used: Iván Sánchez 66 (Fidel), Ramón Folch 72 (Mfulu), Qasmi 82 (Daoudi), Nino 97 (Pere Milla) Athletic Club (1) 6 Scorers: Williams 5 Yellow card: Yuri 96, Íñigo Martínez 98 Subs used: Muniain 46 (Iñigo Córdoba), Unai López 65 (Beñat), Yuri 77 (Balenziaga), Asier Villalibre 105 (Lekue) At full time: 1-1 After extra time: 1-1 Penalty shootout: 4-5 Attendance: 13,400 Referee: José Luis Munuera Montero Athletic Club win 6-5 on penalties ……………………………………………………….. Ibiza (1) 1 Scorers: Pep Caballé 9 Yellow card: Kike López 61, Mendoza 78, Sibo 83, Fran GrimÅ 88, Miguel Núñez 95 Subs used: Mendoza 73 (Ángel Rodado), Sibo 77 (Javi Lara), Fran CarbiÅ 86 (Pep Caballé) Barcelona (0) 2 Scorers: A. Griezmann 72, A. Griezmann 90+4 Yellow card: Ansu Fati 93 Subs used: Jordi Alba 59 (Carles Pérez), Arthur 71 (Riqui Puig), Vidal 81 (Rakiti´c) Attendance: 6,500 Referee: Pablo González Fuertes ……………………………………………………….. Real Sociedad (1) 2 Scorers: Barrenetxea 45+1, A. Isak 62 Yellow card: Mikel Merino 25, Guevara 40, Aihen Muñoz 54 Subs used: Zubeldía 46 (Guevara), Sangalli 69 (Ødegaard), Portu 76 (Barrenetxea) Espanyol (0) 0 Yellow card: Wu Lei 20, Pol Lozano 37, Javi López 68 Subs used: Víctor Sánchez 59 (Pol Lozano), Piatti 66 (Pipa Ávila), Víctor Gómez 72 (Vargas) Attendance: 21,647 Referee: Alejandro José Hernández Hernández ……………………………………………………….. UD Logroñés (0) 0 Yellow card: Olaetxea 82 Subs used: Andy 67 (Víctor Socorro), Iñaki 75 (Jaime Sierra), Ander Vitoria 80 (Rayco García) Valencia (1) 1 Scorers: M. Gómez 15 Yellow card: Ferrán Torres 32, Mangala 56 Subs used: Coquelin 63 (Lee Kang-In), Gameiro 77 (Gómez), Sobrino 86 (Vicente Esquerdo) Attendance: 11,152 Referee: Adrián Cordero Vega ……………………………………………………….. Unionistas de Salamanca (0) 1 Scorers: Álvaro Romero 57 Yellow card: Álvaro Romero 68 Subs used: Álvaro Romero 55 (Iván Garrido), Dieguito 80 (Javi Navas), Amouzou 87 (Ayoze Placeres) Real Madrid (1) 3 Scorers: G. Bale 18, Juan Góngora 62og, Brahim Díaz 90+2 Subs used: Brahim Díaz 53 (Bale), Jovi´c 75 (Benzema), Isco 80 (Rodríguez) Attendance: 4,000 Referee: Mario Melero López ……………………………………………………….. Badalona (0) 1 Scorers: Robusté 58 Yellow card: Robert Simón 38, Pelón 68, Cris Montes 91, Robusté 106, Max Marcet 113, Abel Suárez 119 Subs used: Max Marcet 56 (Dani Del Moral), Cris Montes 71 (Hugo Esteban), Abel Suárez 72 (Pelón), Toni Jou 103 (Adri Díaz) Granada (1) 3 Scorers: I. Köybasi 2, M. Gonalons 102, Carlos Fernández 110 Yellow card: Carlos Fernández 32, Vadillo 43, Herrera 54, Antonio Puertas 74, José Martínez 109 Subs used: Antonio Puertas 37 (I. Köybasi), Azeez 56 (Soldado), Machís 79 (Vadillo), Gonalons 93 (Eteki) At full time: 1-1 After extra time: 1-3 Attendance: 3,200 Referee: Santiago Jaime Latre ……………………………………………………….. Tenerife (0) 2 Scorers: Joselu 67, Dani Gómez 86pen Yellow card: Aitor Sanz 89 Subs used: Aitor Sanz 68 (Luis Milla), Dani Gómez 73 (Joselu), Álex Muñoz 88 (Elliot Gómez) Real Valladolid (0) 1 Scorers: Sandro Ramírez 52 Yellow card: Fede 74, Nacho Martínez 89, Javier Sánchez 92 Subs used: Jordi Masip 53 (Caro), Fede 65 (Pablo Hervías), Miguel De la Fuente 71 (Toni Suárez) Attendance: 8,403 Referee: David Medié Jiménez ……………………………………………………….. Girona (0) 0 Yellow card: Brian Oliván 53, Gumbau 89 Subs used: Sebas Coris 58 (Diamanka), Carlos 75 (Brandon), Gumbau 81 (Jozabed) Villarreal (0) 3 Scorers: Ramiro Funes Mori 54, Santi Cazorla 70, S. Chukwueze 72 Yellow card: Rubén Peña 53, Xavi QuintillÅ 67 Subs used: Chukwueze 55 (Javi Ontiveros), Iborra 64 (Manu Morlanes), Fernando Niño 76 (Pau Torres) Attendance: 928 Referee: Guillermo Cuadra Fernández ……………………………………………………….. Thursday, January 23 fixtures (CET/GMT) Ebro v Leganés (1900/1800) Mirandés v Celta de Vigo (1900/1800) Cultural Leonesa v Atlético Madrid (2100/2000) Badajoz v Eibar (2100/2000) Rayo Vallecano v Real Betis (2100/2000)