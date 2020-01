3-Grand Slam, Australian Open Women’s Doubles Seeds…

Jan 23 (OPTA) – Seeds Progress from the Grand Slam, Australian Open Women’s Doubles matches on Wednesday .. Seeds .. Seed Round Rslt Opponent Score 1 Su-Wei Hsieh (TPE) and Barbora Strycova (CZE) 1st to play Marie Bouzkova (CZE) and (start 06:00) Tamara Zidansek (SLO) 2 Timea Babos (HUN) and Kristina Mladenovic (FRA) 1st to play Dalila Jakupovic (SLO) and (start 06:00) Raluca Olaru (ROU) 3 Elise Mertens (BEL) and Aryna Sabalenka (BLR) 1st to play Catherine Bellis (USA) and (start 06:00) Marketa Vondrousova (CZE) 4 Barbora Krejcikova (CZE) and Katerina Siniakova (CZE) 1st to play Anna-Lena Friedsam (GER) and (start 06:00) Laura Siegemund (GER) 5 Nicole Melichar (USA) and Yi-Fan Xu (CHN) 1st lost Jennifer Brady (USA) and 6-3 6-4 Caroline Dolehide (USA) 6 Gabriela Dabrowski (CAN) and Jelena Ostapenko (LAT) 1st to play Maria Sakkari (GRE) and Ajla (start 04:00) Tomljanovic (AUS) 7 Hao-Ching Chan (TPE) and Latisha Chan (TPE) 2nd to play (start 00:00) 1st won Oksana Kalashnikova (GEO) 7-6(3) 6-3 and Miyu Kato (JPN) 8 Kveta Peschke (CZE) and Demi Schuurs (NED) 1st to play Fanny Stollar (HUN) and (start 07:00) Dayana Yastremska (UKR) 9 Yingying Duan (CHN) and Saisai Zheng (CHN) 1st to play Hayley Carter and Luisa (start 02:00) Stefani (BRN) 10 Shuko Aoyama (JPN) and Ena Shibahara (USA) 1st to play Greet Minnen (BEL) and (start 01:30) Alison Van Uytvanck (BEL) 11 Lucie Hradecka (CZE) and Andreja Klepac (SLO) 1st to play Nao Hibino (JPN) and Makoto (start 02:00) Ninomiya (JPN) 12 Ellen Perez (AUS) and Samantha Stosur (AUS) 1st to play Lara Arruabarrena (ESP) and (start 04:00) Ons Jabeur (TUN) 13 Veronika Kudermetova (RUS) and Alison Riske (USA) 1st to play Shuai Peng (CHN) and Shuai (start 02:00) Zhang (CHN) 14 Lyudmyla Kichenok (UKR) and Zhaoxuan Yang (CHN) 1st lost Maddison Inglis (AUS) and 6-4 6-1 Kaylah McPhee (AUS) 15 Viktoria Kuzmova (SVK) and Aliaksandra Sasnovich (BLR) 2nd to play (start 00:00) 1st won Alexandra Bozovic (AUS) and 6-2 4-6 6-3 Amber Marshall (AUS) 16 Sofia Kenin (USA) and Bethanie Mattek-Sands (USA) 1st to play Ya-Hsuan Lee (TPE) and (start 06:00) Fang-Hsien Wu (TPE) (Note : all times are GMT)