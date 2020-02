6-UEFA Europa League Summaries

Feb 21 (OPTA) – Summaries for the UEFA Europa League on Thursday (start times are CET) 16th Finals ……………………………………………………….. Ludogorets (0) 0 Yellow card: Grigore 43, Wanderson 61, Tchibota 85, Andrianantenaina 94 Subs used: Badji 67 (Dyakov), Tchibota 76 (´Swierczok), Biton 90 (Cauly) Internazionale (0) 2 Scorers: C. Eriksen 71, R. Lukaku 90+5pen Yellow card: Martínez 22 Subs used: Lukaku 64 (Martínez), Barella 72 (Moses), Young 81 (Biraghi) Aggregate score: 0-2 Attendance: 10,024 Referee: Carlos Del Cerro Grande ……………………………………………………….. Eintracht Frankfurt (2) 4 Scorers: D. Kamada 12, D. Kamada 43, D. Kamada 53, F. Kosti´c 56 Yellow card: Sow 83 Subs used: Gonçalo Paciência 75 (André Silva), da Costa 81 (Kamada), Durm 86 (Ilsanker) Salzburg (0) 1 Scorers: Hwang Hee-Chan 85pen Yellow card: Adeyemi 54 Subs used: Adeyemi 46 (Okugawa), Koita 46 (Daka), Camara 71 (Szoboszlai) Aggregate score: 4-1 Attendance: 47,000 Referee: Ali Palabiyik ……………………………………………………….. Club Brugge (1) 1 Scorers: E. Dennis 15 Yellow card: É. Álvarez 39, Vanaken 53, Mechele 93 Subs used: Vormer 47 (É. Álvarez), De Ketelaere 62 (Tau), Schrijvers 73 (De Cuyper) Manchester United (1) 1 Scorers: A. Martial 36 Yellow card: Andreas Pereira 69 Subs used: Ighalo 67 (Martial), Fred 71 (Andreas Pereira), Bruno Fernandes 81 (Diogo Dalot) Aggregate score: 1-1 Attendance: 27,006 Referee: Aliaksei Kulbakov ……………………………………………………….. København (0) 1 Scorers: D. N’Doye 52 Yellow card: Oviedo 49 Missed penalty: J. Stage 79 Subs used: Kaufmann 73 (Santos), Bengtsson 73 (Oviedo), Papagiannopoulos 86 (Sigurðsson) Celtic (1) 1 Scorers: O. Édouard 14 Yellow card: Brown 68, Christie 78, Bitton 83 Subs used: Elyounoussi 60 (Ntcham), Bitton 73 (Brown), Nimunovi´c 84 (Frimpong) Aggregate score: 1-1 Attendance: 34,346 Referee: Sergey Karasev ……………………………………………………….. Shakhtar Donetsk (0) 2 Scorers: Alan Patrick 56, V. Kovalenko 72 Subs used: Marcos Antonio 80 (Alan Patrick), Konoplyanka 83 (Marlos), Tetê 94 (Taison) Benfica (0) 1 Scorers: Pizzi 66pen Yellow card: Florentino Luís 95 Subs used: Carlos Vinícius 69 (Seferovi´c), Rafa Silva 79 (Chiquinho), Samaris 92 (Pizzi) Aggregate score: 2-1 Attendance: 24,429 Referee: Bobby Madden ……………………………………………………….. CFR Cluj (0) 1 Scorers: C. Deac 59pen Subs used: Hoban 74 (Paun), Rondón 83 (Traoré), Golofca 86 (Omrani) Sevilla (0) 1 Scorers: Y. En-Nesyri 82 Yellow card: Fernando 44, Reguilón 68 Subs used: En-Nesyri 73 (Navas), Rony Lopes 78 (Ocampos), Vázquez 91 (Suso) Aggregate score: 1-1 Attendance: 14,820 Referee: Deniz Aytekin ……………………………………………………….. Sporting CP (2) 3 Scorers: S. Coates 3, A. Nporar 44, L. Vietto 51 Yellow card: Neto 75 Subs used: Pedro Mendes 71 (Nporar), Doumbia 81 (Jovane Cabral), Plata 89 (Bolasie) Istanbul Basaksehir (0) 1 Scorers: E. Vis´ca 77pen Yellow card: Crivelli 57, Ponck 79 Subs used: Özcan 46 (Gulbrandsen), Elia 70 (Nkrtel), Aleksi´c 81 (I. Kahveci) Aggregate score: 3-1 Attendance: 27,392 Referee: Anthony Taylor ……………………………………………………….. Getafe (1) 2 Scorers: Deyverson 37, Kenedy 90+3 Yellow card: Dakonam 44, Olivera 57 Subs used: Ángel 57 (Deyverson), Jorge Molina 72 (Mata), Kenedy 88 (Cucurella) Ajax (0) 0 Yellow card: Álvarez 36, Tagliafico 54, Babel 55 Subs used: Huntelaar 67 (Traoré), Schuurs 67 (Álvarez) Aggregate score: 2-0 Attendance: 14,039 Referee: Ruddy Buquet ……………………………………………………….. Bayer Leverkusen (1) 2 Scorers: L. Alario 29, K. Havertz 57pen Yellow card: Demirbay 66 Subs used: Baumgartlinger 72 (Aránguiz), Bailey 80 (Alario), Paulinho 94 (Volland) Porto (0) 1 Scorers: L. Díaz 73 Yellow card: Corona 25, Wilson Manafá 53, Uribe 58, Ivan Marcano 92 Subs used: Nakajima 61 (Wilson Manafá), Zé Luís 63 (Tiquinho), Danilo Pereira 77 (Díaz) Aggregate score: 2-1 Attendance: 26,839 Referee: Slavko Vinci´c ……………………………………………………….. APOEL (0) 0 Yellow card: Pavlovi´c 28, Mati´c 73, Jensen 83 Subs used: Hallenius 56 (Pavlovi´c), Jakolis 71 (De Vincenti), Wheeler 80 (Ioannou) Basel (1) 3 Scorers: R. Petretta 16, V. Stocker 53, Arthur Cabral 66 Yellow card: Alderete 62, Stocker 73 Subs used: Ademi 74 (Arthur Cabral), Pululu 80 (Petretta), Bunjaku 85 (Frei) Aggregate score: 0-3 Attendance: 8,191 Referee: Orel Grinfeld ……………………………………………………….. Wolfsburg (0) 2 Scorers: J. Brekalo 49, I. Thelin 62og Yellow card: Gerhardt 43, Mbabu 46 Subs used: Paulo Otávio 46 (Roussillon), Steffen 71 (Schlager), Ginczek 93 (Brekalo) Malmö FF (0) 1 Scorers: I. Thelin 47pen Yellow card: Safari 41, Nalic 70 Subs used: Rieks 22 (Traustason), Berget 58 (Rieks) Aggregate score: 2-1 Attendance: 13,801 Referee: Gediminas Mazeika ……………………………………………………….. Roma (1) 1 Scorers: Carles Pérez 13 Yellow card: Smalling 65 Subs used: Santon 69 (Spinazzola), Mkhitaryan 79 (Pellegrini), Kluivert 82 (Perotti) Gent (0) 0 Yellow card: Bezus 35 Subs used: Chakvetadze 74 (Bezus), Marreh 91 (Kums) Aggregate score: 1-0 Attendance: 28,248 Referee: Georgi Kabakov ……………………………………………………….. Rangers (0) 3 Scorers: I. Hagi 67, J. Aribo 75, I. Hagi 82 Yellow card: Morelos 41, Aribo 58 Subs used: Aribo 54 (Kamara), Kamberi 68 (Kent), Stewart 73 (Barisi´c) Sporting Braga (1) 2 Scorers: Fransérgio 11, Abel Ruiz 59 Yellow card: Galeno 69, Raúl Silva 95 Subs used: Galeno 12 (Wallace), Ricardo Horta 70 (Abel Ruiz), João Novais 83 (João Palhinha) Aggregate score: 3-2 Attendance: 49,378 Referee: Javier Estrada Fernández ……………………………………………………….. Wolverhampton Wanderers (1) 4 Scorers: Diogo Jota 15, Rúben Neves 52, Diogo Jota 67, Diogo Jota 81 Yellow card: João Moutinho 44 Subs used: Dendoncker 61 (Adama Traoré), Pedro Neto 75 (Jiménez), Daniel Podence 83 (Diogo Jota) Espanyol (0) 0 Yellow card: Iturraspe 43, Víctor Gómez 67, Víctor Sánchez 78 Subs used: David López 61 (Iturraspe), Calleri 62 (Melendo), Darder 76 (Víctor Gómez) Aggregate score: 4-0 Attendance: 30,435 Referee: Tobias Stieler ……………………………………………………….. Olympiakos Piraeus (0) 0 Yellow card: El-Arabi 19, Rúben Semedo 26, Bouchalakis 50, Ba 91 Subs used: Fortounis 65 (Bouchalakis), Lovera 75 (Masouras) Arsenal (0) 1 Scorers: A. Lacazette 81 Yellow card: Mustafi 71, Xhaka 83 Subs used: Dani Ceballos 58 (Martinelli), Pépé 75 (Willock), Maitland-Niles 92 (Papastathopoulos) Aggregate score: 0-1 Attendance: 31,456 Referee: Felix Zwayer ……………………………………………………….. AZ (0) 1 Scorers: T. Koopmeiners 86pen Yellow card: Stengs 31, Boadu 34, de Wit 70 Subs used: Sugawara 73 (Evjen), Druijf 81 (Idrissi) LASK (1) 1 Scorers: M. Raguz 26 Yellow card: Renner 29, Filipovi´c 42, Holland 86 Subs used: Potzmann 56 (Renner), Klauss 56 (Raguz), Balic 76 (Frieser) Aggregate score: 1-1 Attendance: 12,526 Referee: Mattias Gestranius ………………………………………………………..