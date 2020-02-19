8-NCAAB Results

Feb 18 (OPTA) – Results from the NCAAB games on Monday (home team in CAPS)(start times are EST) Xavier Musketeers 77 ST. JOHN’S RED STORM 74 NORTH CAROLINA A&T AGGIES 77 North Carolina Central 60 Eagles NOTRE DAME FIGHTING IRISH 77 North Carolina Tar Heels 76 Bucknell Bison 69 HOLY CROSS CRUSADERS 48 Morgan State Bears 78 SOUTH CAROLINA STATE 72 BULLDOGS MARYLAND-EASTERN SHORE 81 Florida A&M Rattlers 71 HAWKS Bethune Cookman Wildcats 71 DELAWARE STATE HORNETS 70 NORFOLK STATE SPARTANS 80 Coppin State Eagles 60 TEXAS SOUTHERN TIGERS 93 Grambling Tigers 79 ALCORN STATE BRAVES 60 Arkansas-Pine Bluff Golden 52 Lions SOUTHERN UNIVERSITY 95 Mississippi Valley State 62 JAGUARS Delta Devils KANSAS JAYHAWKS 91 Iowa State Cyclones 71 PRAIRIE VIEW A&M PANTHERS 70 Jackson State Tigers 61 PORTLAND STATE VIKINGS 90 Idaho Vandals 69
8-NCAAB Results0
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