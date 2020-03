Afghanistan v Ireland in India 2020 Scoreboard

Mar 6 (OPTA) – Scoreboard at close of play of 1st t20i between Afghanistan and Ireland on Friday at Greater Noida, India Afghanistan win by 11 runs (DLS Method) Ireland 1st innings Paul Stirling c&b Rashid Khan 60 Kevin O’Brien b Mujeeb Ur Rahman 35 Andrew Balbirnie b Rashid Khan 29 Gareth Delany b Shapoor Zadran 9 Harry Tector Not Out 29 Lorcan Tucker c Mujeeb Ur Rahman b Rashid Khan 3 Simi Singh Run Out Mohammad Nabi 4 George Dockrell Not Out 1 Extras 0b 1lb 0nb 0pen 1w 2 Total (20.0 overs) 172-6 Fall of Wickets : 1-63 O’Brien, 2-111 Stirling, 3-127 Balbirnie, 4-147 Delany, 5-152 Tucker, 6-161 Singh Did Not Bat : Young, Little, Rankin Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Mujeeb Ur Rahman 4 0 49 1 12.25 Shapoor Zadran 4 0 39 1 9.75 Gulbadin Naib 3 0 19 0 6.33 1w Karim Janat 4 0 28 0 7.00 Rashid Khan 4 0 22 3 5.50 Mohammad Nabi 1 0 14 0 14.00 ……………………………………….. Afghanistan 1st innings Hazratullah Zazai b Simi Singh 23 Rahmanullah Gurbaz lbw Simi Singh 28 Karim Janat Run Out Harry Tector 6 Samiullah Shinwari b Boyd Rankin 28 Najibullah Zadran Not Out 42 Extras 0b 3lb 0nb 0pen 3w 6 Total (15.0 overs) 133-5 Fall of Wickets : 1-54 Gurbaz, 2-55 Zazai, 3-55 Afghan, 4-70 Janat, 5-133 Shinwari Did Not Bat : Afghan, Nabi, Naib, Khan, Zadran, Ur Rahman Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Simi Singh 3 0 18 2 6.00 Boyd Rankin 4 0 44 1 11.00 1w Joshua Little 2 0 15 0 7.50 Craig Young 2 0 12 0 6.00 1w George Dockrell 2 0 22 0 11.00 Gareth Delany 2 0 19 0 9.50 1w …………………………… Umpire Bismillah Shinwari Umpire Ahmed Durrani Video Ahmed Pakteen Match Referee Richard Richardson