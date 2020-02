Australian Open order of play on Friday

MELBOURNE, Jan 23 – Order of play on the main showcourts on the fifth day of the Australian Open on Friday (play begins at 0000 GMT, prefix number denotes seeding):

ROD LAVER ARENA

1-Ash Barty (Australia) v 29-Elena Rybakina (Kazakhstan)

27-Wang Qiang (China) v 8-Serena Williams (U.S.)

Yoshihito Nishioka (Japan) v 2-Novak Djokovic (Serbia)

Not before 0800 GMT

3-Naomi Osaka (Japan) v Coco Gauff (U.S.)

John Millman (Australia) v 3-Roger Federer (Switzerland)

MARGARET COURT ARENA

14-Diego Schwartzman (Argentina) v 24-Dusan Lajovic (Serbia)

25-Ekaterina Alexandrova (Russia) v 7-Petra Kvitova (Czech Republic)

10-Madison Keys (U.S.) v 22-Maria Sakkari (Greece)

Not before 0800 GMT

6-Stefanos Tsitsipas (Greece) v 32-Milos Raonic (Canada)

Zhang Shuai (China) v 14-Sofia Kenin (U.S.)

MELBOURNE ARENA

Not before 0130 GMT

Ons Jabeur (Tunisia) v Caroline Wozniacki (Denmark)

Marin Cilic (Croatia) v 9-Roberto Bautista Agut (Spain)

22-Guido Pella (Argentina) v 12-Fabio Fognini (Italy) (Compiled by Shrivathsa Sridhar in Bengaluru; Editing by Alison Williams)