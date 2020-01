Australian Open order of play on Thursday

MELBOURNE, Jan 22 – Order of play on the main showcourts on the fourth day of the Australian Open on Thursday (play begins at 0000 GMT, prefix number denotes seeding):

ROD LAVER ARENA

Garbine Muguruza (Spain) v Ajla Tomljanovic (Australia)

Laura Siegemund (Germany) v 2-Karolina Pliskova (Czech Republic)

Not before 0300 GMT

Egor Gerasimov (Belarus) v 7-Alexander Zverev (Germany)

Not before 0800 GMT

Harriet Dart (Britain) v 4-Simona Halep (Romania)

1-Rafa Nadal (Spain) v Federico Delbonis (Argentina)

MARGARET COURT ARENA

6-Belinda Bencic (Switzerland) v Jelena Ostapenko (Latvia)

4-Daniil Medvedev (Russia) v Pedro Martinez (Spain)

Priscilla Hon (Australia) v 17-Angelique Kerber (Germany)

Not before 0800 GMT

Andreas Seppi (Italy) v 15-Stan Wawrinka (Switzerland)

5-Elina Svitolina (Ukraine) v Lauren Davis (U.S.)

MELBOURNE ARENA

19-Donna Vekic (Croatia) v Alize Cornet (France)

Jessica Moore (Australia)/ Astra Sharma (Australia) v Ash Barty (Australia)/ Julia Goerges (Germany)

Alex Bolt (Australia) v 5-Dominic Thiem (Austria)

Not before 0745 GMT

23-Nick Kyrgios (Australia) v Gilles Simon (France) (Compiled by Shrivathsa Sridhar in Bengaluru; Editing by Peter Rutherford )