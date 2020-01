Big Bash League Scoreboard

Jan 21 (OPTA) – Scoreboard at close of play of match 47 between Melbourne Renegades and Hobart Hurricanes on Tuesday at Melbourne, Australia Hobart Hurricanes win by 4 runs Hobart Hurricanes 1st innings Matthew Wade c Samit Patel b Cameron Boyce 66 Mac Wright Not Out 70 Jake Doran c Shaun Marsh b Mohammad Nabi 4 David Miller c Sam Harper b Cameron Boyce 11 Ben McDermott Not Out 38 Extras 0b 0lb 0nb 0pen 1w 1 Total (20.0 overs) 190-3 Fall of Wickets : 1-84 Wade, 2-95 Doran, 3-123 Miller Did Not Bat : Bailey, Rose, Rogers, Ellis, Kamawal, Boland Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Mohammad Nabi 4 0 24 1 6.00 Samit Patel 4 0 38 0 9.50 Andrew Fekete 1 0 13 0 13.00 Jack Wildermuth 3 0 42 0 14.00 Daniel Christian 2 0 27 0 13.50 1w Cameron Boyce 4 0 27 2 6.75 Beau Webster 2 0 19 0 9.50 ……………………………………………. Melbourne Renegades 1st innings Marcus Harris c Qais Ahmad b Tom Rogers 2 Shaun Marsh c David Miller b Qais Ahmad 56 Sam Harper Retired Hurt 6 Beau Webster c Tom Rogers b Nathan Ellis 50 Mohammad Nabi c Mac Wright b Clive Rose 63 Daniel Christian Not Out 3 Samit Patel Not Out 0 Extras 1b 2lb 1nb 0pen 2w 6 Total (20.0 overs) 186-4 Fall of Wickets : 1-9 Harris, 2-94 Marsh, 3-179 Nabi, 4-182 Webster Did Not Bat : Sutherland, Wildermuth, Boyce, Fekete, Cooper Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Qais Ahmad 4 0 25 1 6.25 Tom Rogers 4 0 35 1 8.75 1w Clive Rose 4 0 42 1 10.50 Nathan Ellis 4 0 37 1 9.25 Scott Boland 4 0 44 0 11.00 1w 1nb …………………………. Umpire Shawn Craig Umpire Anthony Wilds Video John Ward Match Referee Robert Stratford