BRIEF-Intesa Sanpaolo CEO upbeat on outcome of UBI offer

Feb 18 – Intesa Sanpaolo Chief Executive Carlo Messina tells journalists:
* UPBEAT ON OUTCOME OF UBI TENDER OFFER GIVEN STRONG PRESENCE OF INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS AMONG UBI SHAREHOLDERS
* BANK’S BUSINESS MODEL IS SUCH THAT EUROPEAN CROSS-BORDER MERGER DEAL WOULD NOT CREATE VALUE
* INFORMED UBI CEO VICTOR MASSIAH OF TAKEOVER OFFER IMMEDIATELY AFTER BOARD MEETING APPROVED IT
* UBI CEO VICTOR MASSIAH, ONCE INFORMED, SAID HE WOULD ASSESS INTESA OFFER
* UBI CEO MASSIAH WOULD BE WELCOME TO TAKE HIGH PROFILE JOB IN NEW GROUP
* HE DOES NOT SEE OPPORTUNITIES IN INSURANCE SECTOR THAT COULD CREATE VALUE FOR SHAREHOLDERS
* HE INFORMED ECONOMY MINISTER ROBERTO GUALTIERI OF UBI BID LATE ON MONDAY NIGHT
* BANK’S SHAREHOLDERS WOULD SUFFER VERY MINOR DILUTION IF UBI DEAL GOES THROUGH, JUST 10% OF THEIR HOLDING, NEW GROUP WOULD HAVE CORE BASE OF ITALIAN INVESTORS Further company coverage: (Reporting by Milan newsroom)