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BRIEF-S&P Says Coronavirus Will Deliver Short-Term Blow…

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By on News

Feb 18 – S&amp;P Global Ratings:

* S&amp;P GLOBAL RATINGS SAYS CORONAVIRUS WILL DELIVER A SHORT-TERM BLOW TO ECONOMIC GROWTH IN THE FIRST QUARTER IN CHINA

* S&amp;P GLOBAL RATINGS SAYS ASSUMING CORONAVIRUS IS CONTAINED IN MARCH, EXPECT CHINA´S GDP GROWTH RATE TO RECOVER FIRMLY IN Q3, BEFORE REBOUNDING IN 2021

* S&amp;P SAYS EXPECT SMALL AND MEDIUM-SIZED RESTAURANT FIRMS TO COME UNDER STRESS IN CHINA FROM CORONAVIRUS, AS STORE CLOSURES PILE ON LIQUIDITY PRESSURE

* S&amp;P SAYS BELIEVE THE LONG-TERM OUTLOOK FOR HARDWARE AND SOFTWARE REMAINS POSITIVE IN CHINA

* S&amp;P SAYS STRUCTURED FINANCE SECTOR IS EXPECTED TO SEE A SHORT-TERM IMPACT FROM CORONAVIRUS

* S&amp;P SAYS CORONAVIRUS HAS HIGHLIGHTED VULNERABILITIES THAT EXIST ACROSS CHINA’S TOURISM SECTOR Source: http://bit.ly/3bNrWkM

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