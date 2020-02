CONMEBOLSudamericana Summaries

Feb 19 (OPTA) – Summaries for the CONMEBOLSudamericana on Tuesday (start times are EST) 1st Round ……………………………………………………….. Unión La Calera (0) 0 Yellow card: Andía 57, Vargas 72 Subs used: Vargas 70 (Stefanelli), Vilches 77 (Vargas) Fluminense (0) 0 Yellow card: Henrique 23, Digão 52, Nenê 57, Gilberto 91 Subs used: Ganso 59 (Marcos Paulo), Araújo 70 (Caio Paulista), Matheus Alessandro 81 (Henrique) Aggregate score: 1-1 Referee: José Méndez ……………………………………………………….. Aragua (1) 1 Scorers: G. Fernández 13 Red card: Álvarez 93 Yellow card: Yégüez 5, Acuña 24, Acuña 53 (2nd), Calderón 75, Arquímedes Hernández 86, Urpín 96 Subs used: Zapata 57 (García), Álvarez 58 (Torres), Romero 77 (Febles) Coquimbo Unido (0) 0 Red card: Pinilla 90 Yellow card: Pereyra 24, Saavedra 38, Pereyra 83 (2nd) Subs used: Osorio 61 (Saavedra), Aravena 68 (Iñíguez), Abrigo 81 (Montero) Aggregate score: 1-3 Referee: Ivo Nigel Méndez Chávez ……………………………………………………….. Aucas (0) 2 Scorers: A. Alvarado 49, J. Espinoza 66 Yellow card: Oneto 26, Oneto 37 (2nd), Montaño 70, Espinoza 93 Subs used: Carcelén 69 (Rodríguez), Pereira 80 (Alvarado), Arboleda 83 (Cuero) Vélez Sarsfield (0) 1 Scorers: T. Almada 90+6pen Red card: Ortega 74 Yellow card: Giménez 27, Pittón 46, Cufré 71, Almada 97 Subs used: De los Santos 46 (Giménez), Janson 61 (Robertone), Zárate 69 (Abram) Aggregate score: 2-2 Referee: Rodolpho Toski Marques ……………………………………………………….. Melgar (0) 4 Yellow card: Neyra 22 Subs used: Pretell 7 (Pellerano), Sánchez 61 (Amoroso), Tejeda 72 (Vidales) Nacional Potosí (0) 5 Scorers: N. Royón 77, N. Royón 86 Yellow card: Hinestroza 9, Mancilla 11, Quiroga 65, Rioja 74 Subs used: Royón 65 (Suárez), Fierro 67 (Quiroga), Bustamante 86 (Añez) At full time: 0-2 Penalty shootout: 4-3 Aggregate score: 2-2 Referee: Luis Eduardo Quiroz Prado Melgar win 4-5 on penalties ……………………………………………………….. Wednesday, February 19 fixtures (EST/GMT) Sportivo Luqueño v Mineros de Guayana (1715/2215) Huracán v Atlético Nacional (1715/2215) Oriente Petrolero v Vasco da Gama (1930/0030) Thursday, February 20 fixtures (EST/GMT) Always Ready v Millonarios (1715/2215) Emelec v Blooming (1715/2215) Atlético Mineiro v Unión (1930/0030) El Nacional v Fénix (1930/0030)