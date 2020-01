Copa del Rey Summaries

Jan 21 (OPTA) – Summaries for the Copa del Rey on Tuesday (start times are CET) 16th Finals ……………………………………………………….. Real Zaragoza (0) 3 Scorers: Álex Blanco 48, Javi Puado 54, Miguel Linares 75 Yellow card: Grippo 8, Kagawa 8, Pichu Atienza 8, Javi Ros 32 Subs used: Igbekeme 62 (Raúl Guti), Alberto Soro 69 (Javi Puado), Alejandro Francés 80 (Pichu Atienza) Mallorca (0) 1 Scorers: Febas 85 Yellow card: Joan Sastre 27, Marc Pedraza 56, Febas 62, Sedlar 68, Álex Alegría 89 Subs used: Chavarría 59 (Trajkovski), Álex Alegría 67 (Abdón Prats), Josep Señé 72 (Marc Pedraza) Attendance: 6,000 Referee: Antonio Miguel Mateu Lahoz ……………………………………………………….. Recreativo Huelva (2) 2 Scorers: Jorge Morcillo 13, F. Roncaglia 45og Yellow card: Cera 57, Fran López 84, Gerard Vergé 99, Chuli 107 Subs used: Fran López 68 (José Irizo), Chuli 77 (Isi Ros), Lleshi 83 (Víctor Barroso), Gerard Vergé 98 (Alberto Quiles) Osasuna (0) 3 Scorers: D. Brasanac 76, E. Ávila 83, Iñigo Pérez 111 Yellow card: Cardona 46, Ávila 72, Moncayola 90 Subs used: Nacho Vidal 65 (Zabarte), Ávila 65 (Juan Villar), Brasanac 65 (Robert Ibáñez), Kike Barja 105 (Cardona) At full time: 2-2 After extra time: 2-3 Attendance: 5,000 Referee: Jesús Gil Manzano ……………………………………………………….. Sevilla (1) 3 Scorers: Fernando 13, L. Ocampos 46, Óliver Torres 78 Yellow card: Fernando 38, Nolito 61, É. Banega 71, Sergi Gómez 81 Subs used: Gudelj 73 (É. Banega), En-Nesyri 81 (de Jong), Reguilón 85 (Escudero) Levante (1) 1 Scorers: Ó. Duarte 31 Yellow card: Rochina 32 Subs used: Borja Mayoral 59 (Sergio León), Melero 59 (Morales), Roger Martí 79 (Rochina) Attendance: 28,104 Referee: José María Sánchez Martínez ……………………………………………………….. Wednesday, January 22 fixtures (CET/GMT) Elche v Athletic Club (1900/1800) Ibiza v Barcelona (1900/1800) Real Sociedad v Espanyol (2100/2000) UD Logroñés v Valencia (2100/2000) Unionistas de Salamanca v Real Madrid (2100/2000) Badalona v Granada (2100/2000) Tenerife v Real Valladolid (2100/2000) Girona v Villarreal (2100/2000) Thursday, January 23 fixtures (CET/GMT) Ebro v Leganés (1900/1800) Mirandés v Celta de Vigo (1900/1800) Cultural Leonesa v Atlético Madrid (2100/2000) Badajoz v Eibar (2100/2000) Rayo Vallecano v Real Betis (2100/2000)