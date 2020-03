DFB Pokal Summaries

Mar 3 (OPTA) – Summaries for the DFB Pokal on Tuesday (start times are CET) Quarter-finals ……………………………………………………….. Saarbrücken (1) 8 Scorers: T. Jänicke 31 Yellow card: Jänicke 75, Golley 114 Subs used: Froese 18 (Boné Uaferro), Jacob 78 (Mendler), Golley 80 (Jurcher), Andrist 109 (Përdedaj) Fortuna Düsseldorf (0) 7 Scorers: M. Jørgensen 90 Yellow card: Ofori 47, Thommy 72, Jørgensen 105, Morales 116, Stöger 118 Missed penalty: R. Hennings 83 Subs used: Karaman 46 (Bodzek), Skrzybski 73 (Thommy), Zimmermann 78 (Zimmer), Ampomah 106 (Ofori) At full time: 1-1 After extra time: 1-1 Penalty shootout: 7-6 Attendance: 6,800 Referee: Deniz Aytekin Saarbrücken win 8-7 on penalties ……………………………………………………….. Schalke 04 (0) 0 Yellow card: Nastasi´c 66, Burgstaller 66, McKennie 86, Raman 90 Subs used: Raman 64 (Boujellab), Kutucu 83 (Matondo), Gregoritsch 87 (Becker) Bayern München (1) 1 Scorers: J. Kimmich 40 Subs used: Zirkzee 85 (Tolisso) Attendance: 62,271 Referee: Tobias Stieler ……………………………………………………….. Wednesday, March 4 fixtures (CET/GMT) Bayer Leverkusen v Union Berlin (1830/1730) Eintracht Frankfurt v Werder Bremen (2045/1945)