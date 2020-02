European Tour ISPS Handa Vic Open Scores

Feb 6 (OPTA) – Scores from the European Tour ISPS Handa Vic Open on Wednesday -9 Alejandro Cañizares (Spain) 63 -7 Matthew Griffin (Australia) 65 Jake McLeod (Australia) 65 Travis Smyth (Australia) 65 Justin Warren (Australia) 65 -6 Aaron Cockerill (Canada) 66 Andrew Evans (Australia) 66 Brad Kennedy (Australia) 66 Min Woo Lee (Australia) 66 Andrew Martin (Australia) 66 Jediah Morgan (Australia) 66 Zack Murray (Australia) 66 Robin Sciot-Siegrist (France) 66 -5 Derek Ackerman (USA) 67 Wil Besseling (Netherlands) 67 Jonathan Caldwell (Northern Ireland) 67 Sean Crocker (USA) 67 Jarryd Felton (Australia) 67 Nick Flanagan (Australia) 67 Ryan Fox (New Zealand) 67 Ashley Hall (Australia) 67 Simon Hawkes (Australia) 67 Michael Hendry (New Zealand) 67 Steven Jeffress (Australia) 67 Geoff Ogilvy (Australia) 67 Gareth Paddison (New Zealand) 67 Matthew Stieger (Australia) 67 Peter Wilson (England) 67 Shae Wools-Cobb (Australia) 67 -4 Scott Arnold (Australia) 68 Blake Collyer (Australia) 68 Nick Cullen (Australia) 68 Ben Eccles (Australia) 68 Sebastian Garcia Rodriguez (Spain) 68 Chang Gi Lee (Korea Republic) 68 Daniel Hillier (New Zealand) 68 David Law (Scotland) 68 Hugo Leon (Chile) 68 Taylor Macdonald (Fiji) 68 Ryan Mccarthy (Australia) 68 Terry Pilkadaris (Australia) 68 Benjamin Poke (Denmark) 68 Jason Scrivener (Australia) 68 David Smail (New Zealand) 68 Lars Van Meijel (Netherlands) 68 Josh Younger (Australia) 68 -3 James Anstiss (New Zealand) 69 Darren Beck (Australia) 69 Ashley Chesters (England) 69 Martin Dive (Australia) 69 Peter Fowler (Australia) 69 Rikard Karlberg (Sweden) 69 Andre Lautee (Australia) 69 HaoTong Li (China PR) 69 Peter Lonard (Australia) 69 Kyle Michel (Australia) 69 Robbie Morrison (Scotland) 69 Dimi Papadatos (Australia) 69 Michael Sim (Australia) 69 Lincoln Tighe (Australia) 69 Aaron Townsend (Australia) 69 Sami Valimaki (Finland) 69 Brady Watt (Australia) 69 Blake Windred (Australia) 69 Kevin Yuan (Australia) 69 Jordan Zunic (Australia) 69 -2 Steve Allan (Australia) 70 David Bransdon (Australia) 70 John Catlin (USA) 70 David Coupland (England) 70 Cory Crawford (Australia) 70 Louis Dobbelaar (Australia) 70 Andrew Dodt (Australia) 70 Daniel Fox (Australia) 70 Marcus Fraser (Australia) 70 Taylor Gill (New Zealand) 70 Richard Green (Australia) 70 Lucas Herbert (Australia) 70 Sam Horsfield (England) 70 Quinton Howe (Australia) 70 Yu Cheng Hsu (Chinese Taipei) 70 Denzel Ieremia (New Zealand) 70 Niklas Lemke (Sweden) 70 James Marchesani (USA) 70 Nick O’Hern (Australia) 70 Brett Rankin (Australia) 70 Brett Rumford (Australia) 70 Cormac Sharvin (Northern Ireland) 70 Hideto Tanihara (Japan) 70 -1 Charlie Dann (Australia) 71 James Grierson (Australia) 71 Tom Power Horan (Australia) 71 Matt Jager (Australia) 71 Daniel Nisbet (Australia) 71 Jason Norris (Australia) 71 Wade Ormsby (Australia) 71 Garrick Porteous (England) 71 Luke Toomey (New Zealand) 71 Darius Van Driel (Netherlands) 71 0 Dale Brandt-Richards (Australia) 72 Ryan Chisnall (New Zealand) 72 Matt Dowling (Australia) 72 Daniel Gale (Australia) 72 Robert Hogan (Australia) 72 Cameron John (Australia) 72 Matthew Jordan (England) 72 Max McCardle (Australia) 72 Kade Mcbride (Australia) 72 Matthew Millar (Australia) 72 Peter O’Malley (Australia) 72 Alex Simpson (Australia) 72 Ching-hung Su (Chinese Taipei) 72 Connor Syme (Scotland) 72 Dale Whitnell (England) 72 Dale Williamson (Australia) 72 Suradit Yongcharoenchai (Thailand) 72 Liu Yung-Hua (Chinese Taipei) 72 1 Maverick Antcliff (Australia) 73 Peter Cooke (South Africa) 73 Kaske Janne (Finland) 73 Anthony Marchesani (Australia) 73 Callan O’Reilly (Australia) 73 Blake Proverbs (USA) 73 2 Josh Clarke (Australia) 74 Hyunsik Kong (Australia) 74 Rick Kulacz (Australia) 74 Jay Mackenzie (Australia) 74 David Micheluzzi (Australia) 74 Campbell Rawson (New Zealand) 74 Ryan Woodward (USA) 74 Linus Yip (Australia) 74 3 Harry Bateman (Australia) 75 Louis De Jager (South Africa) 75 Josh Geary (New Zealand) 75 Anthony Quayle (Australia) 75 Andrew Schonewille (Australia) 75 4 Yikeun Chang (Korea Republic) 76 John Lyras (Australia) 76 Aaron Pike (Australia) 76 5 Josh Armstrong (Australia) 77 Dylan Perry (Australia) 77 Joel Sjöholm (Sweden) 77 6 Lloyd RADCLIFFE (Australia) 78 10 Luke Brown (New Zealand) 82