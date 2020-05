Events with less than 1000 people required from the end of the month – TOP ONLINE

Our Corona Virus Guide tells you how to protect yourself from infection and what to do if you experience symptoms.

+++

May 09, 2020: Event industry demands major events from the end of May

The industry association Expo Event wants to make big events with less than 1000 people possible from the end of May. Expo Event has sent a corresponding plan with a protection concept to the state government, as the “Blick” reports online. The protection concept includes, among other things, the electronic registration of visitors in order to be able to track infection chains.

+++

May 9, 2020: There is a curfew for restaurants

On Monday, restaurants in Switzerland can reopen under strict conditions. In its explanations, the federal government states that the requirements also include a curfew: the catering establishments must remain closed between midnight and 6 a.m. The federal government justifies this with the fact that the increasing alcohol consumption in the evening could lead to the distance rules no longer being observed.

+++

May 09, 2020: No further corona deaths in the canton of Zurich

Since Friday afternoon, no other person in the canton of Zurich has died of complications from Covid 19 disease. 3550 people had been tested positive for the virus by Saturday afternoon, according to the situation bulletin of the Canton of Zurich. That is five more than on Friday. 37 positive tests are being treated in the hospital, ten less than yesterday. The number of ventilators remains unchanged at five.

+++

May 09, 2020: Footballers union SAFP demands Covid-19 tests for protection concept

The football union SAFP sharply criticizes the protection concept of the Swiss football league. The concept is inadequate and they demand thorough Covid-19 tests of everyone involved in the training. The SAFP demands that all players, coaches and coaches who will be present at the training sessions be tested on Covid-19.

+++

May 9, 2020: Hundreds demonstrate in several cities against corona measures

Hundreds of people demonstrated in Saturday in several Swiss cities against the measures to prevent the spread of the corona virus. Most of the people gathered in Bern for an unauthorized rally. People also protested in Zurich and St.Gallen.

+++

May 09, 2020: fewer infections – 44 new coronavirus cases

In Switzerland and Liechtenstein, 44 people contracted the coronavirus within a day, slightly less than the day before. The Federal Office of Public Health (BAG) reported 81 additional cases on Friday.

According to the BAG, there were a total of 30,251 laboratory-confirmed cases on Saturday. The number of cases is subject to a weekly fluctuation with lower numbers at the weekend.

The BAG indicated the death toll at 1532. The Federal Office refers to the reports that the laboratories and doctors had sent up to Friday morning as part of the reporting obligation. The BAG writes that the number can therefore deviate from the canton’s numbers. There were 352 infections per 100,000 inhabitants.

+++

May 09, 2020: The cantons are challenged for contact tracing:

Federal Councilor Alain Berset makes the cantons responsible for so-called contact tracing. As of next Monday, all cantons will have to take this up again in order to be able to trace the infection chains.

+++

May 8, 2020: Switzerland opens further border crossings

Another 15 border crossings will be open to traffic again next Monday. It is Spiess / Samnaun in Graubünden and Flüh in Solothurn. In Ticino it affects Camedo, Ponte Faloppia, Pizzamiglio and Brusata. In the canton of Geneva there are Certoux, Chancy I, Croix-de-Rozon and Landecy, in Neuchâtel Biaufond and in the Jura Fahy. Crassier and L’Auberson open in Vaud, and the Morgins border crossing in Valais is again open to traffic, reports the Federal Customs Administration.

+++

May 08, 2020: Appenzell Innerrhoden adopts Corona concept for Alpstein

The Alpstein will gradually be reopened for tourism from May 11th. Since Easter, due to the corona pandemic, the Innerrhod authorities had restricted access to parking spaces in the popular hiking area.

+++

May 8, 2020: St.Gallen cantonal council commission wants to supplement emergency aid package

The advisory commission of the St.Gallen cantonal council supports the government’s emergency aid package to cushion the consequences of the corona pandemic. The Commission is also requesting additional support for private individuals and companies.

+++

May 8, 2020: Contact tracing in the canton of Zurich is being expanded

As of Monday, around 30 people will be working in the new contact tracing center at Zurich Airport. You will be tested positive for the corona virus and their contact persons.

+++

May 8, 2020: Bike and e-scooter rental companies are preparing to relax

On Monday, shops and restaurants will open their doors again and public transport will also start up. The easing in everyday life is also a step towards normalcy for bike, e-bike and e-scooter rental companies.

+++

May 8, 2020: Numerous clubs postpone training start

Because the Swiss Football League will not decide on the continuation of the championships until May 29, many Swiss professional clubs will not start training as soon as possible.

+++

May 08, 2020: A new death in the Canton of Zurich

Corona numbers continue to decline in the canton of Zurich. Only 9 new infections have been confirmed in the last 24 hours, the health directorate reports. In addition, another person has died as a result of the corona virus yesterday. The virus has so far claimed 125 deaths in the canton of Zurich.

+++

May 8, 2020: Corona tracing app will not be used regularly until the end of June at the earliest

The federal government supports CHF 65 million in childcare centers affected by the Corona crisis. He will also start a pilot phase of the Corona Tracing app next week. The corresponding legal foundations are to be adopted by Parliament in the summer session.

+++

May 8, 2020: Swiss expands flight schedule again

The Swiss airline plans to expand its flight offering again in June. Around 140 flights per week to around 30 European destinations are scheduled to depart from Zurich, according to a statement. This corresponds to around 15 to 20 percent of the supply before the corona crisis.

+++

May 8th. 2020: BAG informs pupils

Classroom instruction will begin again in the Swiss schools on Monday. But starting school in the corona crisis is not without. The BAG has now launched a film for the students, which explains the impact the new corona virus has on their everyday school life. He explains to the children that they can protect themselves and reminds them of the rules for washing their hands and greeting.

#CoronaInfoCH Corona virus and schools: The short film shows the pupils what influence the new corona virus has on their everyday school life. He explains to the children that they can protect themselves and reminds them of the rules for washing their hands and greeting. pic.twitter.com/3KLHGqRYkS – BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) May 8, 2020

+++

May 8, 2020: Zurich civil protection officers work 32,000 working days

During the corona pandemic, civil protection workers in the canton of Zurich worked 32,000 days. Zurich security director Mario Fehr expresses his thanks in a message to them for their efforts. An average of 600 civil defense officers were deployed every day.

+++

May 8, 2020: 81 new infections with the corona virus reported

In Switzerland and Liechtenstein, 81 people contracted the corona virus within a day, slightly more than the previous day. The Federal Office of Public Health (BAG) reported 66 additional cases on Thursday, compared to 51 on Wednesday.

The number of deaths in connection with the lung disease Covid-19 in all cantons totaled according to the Keystone-SDA news agency on Friday afternoon 1813. Keystone-SDA analyzes the official data available on the websites of the cantons and updates them twice a day, at noon and in the evening.

+++

May 8, 2020: Zurich companies mostly comply with corona regulations

Most of the companies would follow the necessary protection concepts, the Office for Economic Affairs and Labor announced on Friday. Up to now, not a single company in the canton of Zurich has had to be closed due to disregard for the Covid 19 protective measures.

There are sometimes unanswered questions from companies, such as the specific placement of cutting discs, the use of protective masks or floor markings. However, these questions could usually be answered on site. Where this is not the case, the labor inspectorate carries out selective inspections.

+++

May 8, 2020: Zurich police will control school routes

Next week, the over a hundred thousand Zurich schoolchildren and kindergarten children will be back on their way to school after an eight-week break. The police will closely monitor the way to school.

+++

May 08, 2020: Chambers of Commerce around Lake Constance want to open the border

Ten chambers of commerce from Switzerland, Germany and Austria are calling for the borders to be opened as quickly as possible. A curtailment of the free movement of people is no longer justified from an epidemiological point of view. In addition, the closure of the border has massive consequences for the private and economic life of residents near the border.

+++

May 8, 2020: Visits to the Appenzell hospital are possible again from Monday

From Monday onwards, visits to the retirement and nursing homes of the canton of Appenzell Innerrhoden, and also to the Appenzell hospital, are possible again. However, protective measures apply and all visitors must register in advance, as the canton reports. The regulation will apply until the end of June.

+++

May 8, 2020: St.Gallen and Zurich regulate emergency financing of daycare centers

The failures of daycare centers during the corona pandemic are to be covered 80 percent by the canton and the municipalities in the canton of Zurich. So far, however, the regulation on this default compensation did not regulate who has to pay for the remaining 20 percent of the loss. This led to different interpretations. The government is now regulating this more precisely, as it says in a statement. The daycare centers are given the choice: they can decide for themselves whether they will bear the remaining 20 percent or send an invoice to the parents. There is also the possibility that a municipality will pay for the uncovered share, writes the government council.

The canton of St.Gallen has also clarified the funding questions for daycare centers. As a central point of the regulation, the orientation of the promised federal contributions is now regulated. These are passed on to the municipalities by the canton, according to a government statement.

+++

May 08, 2020: Innerrhoder Great Council meets in the gym

The Grand Council of the Canton of Appenzell Innerrhoden will meet on June 22 for the next session. Because of the corona pandemic, this will take place in the Gringel gym, the office of the Grand Council announced.

+++

May 8, 2020: Swiss concerns remain great

One in four in Switzerland believes that their financial situation will be worse in May than in April. That is slightly less than in the previous month, as a survey by comparis.ch shows. The negative view is mostly justified by poor job prospects: 36.8 percent of pessimists believe that the situation will deteriorate further in May because they or the partner have to do short-time work. In April it was 34.2 percent. The proportion of respondents who are not worried about the corona crisis has meanwhile increased from 10.5 percent in April to 16.5 percent.

+++

May 8, 2020: Public transport will probably remain empty for longer

Despite the slow reopening of schools, restaurants and museums, public transport is likely to remain relatively empty for the time being. This is the basis of a survey by the Sotomo research institute, which the “SRG” commissioned. Over half of those surveyed stated that they wanted to use public transport significantly less in the future than before the Corona crisis.

+++

May 8, 2020: Data storage in restaurants is becoming voluntary

It is not absolutely necessary to provide contact details for guests in restaurants. After criticism from the data protection officer, the federal government is crabbing back, as reported by “Blick” and other media.

+++

May 8, 2020: Students should help to reopen the schools

10 to 15 percent of the teachers could be missing when the schools reopened on Monday. This is because they belong to the risk group or live with someone from the risk group, as Zurich education director Silvia Steiner explains to the “Tages-Anzeiger”. Vicars and possibly also students should represent them.

+++

May 07, 2020: Schaffhausen eases visitor ban and starts contact tracing

The canton of Schaffhausen eases the ban on visits to retirement and nursing homes and institutions for people with disabilities. At the same time, so-called contact tracing is resumed.

+++

May 07, 2020 No further corona deaths in the Canton of Zurich

In the canton of Zurich, no one has died as a result of Covid 19 disease since Wednesday. The number of deaths was still 124 on Thursday afternoon.

According to statistics from the Health Directorate, the number of people who tested positive rose by 10 people to 3,536.

There are currently 50 people in hospital for Covid 19 disease, three fewer than the day before. The number of ventilators remains unchanged at seven.

+++

May 7, 2020: Short-time work allowances confuse the cantons

The State Secretariat for Economic Affairs (Seco) raised 438 objections to the cantons because of unjustified short-time registration with public-law companies. There is confusion about the requests from these companies.

+++

May 07, 2020: Appenzell Ausserrhoden also strengthens contact tracing

The Canton of Appenzell Ausserrhoden will strengthen contact tracing with the easing measures next Monday. Anyone who could be infected has to go into ten-day quarantine.

+++

May 07, 2020: Zurich Cobra trams now wearing a mask

The Cobra trams should set a good example in Corona times: the Zurich Transport Authority (VBZ) has given eight of their Cobras a protective mask. Although they are not compulsory in public transport, they are recommended.

+++

May 07, 2020: 66 new infections with the corona virus reported

In Switzerland and Liechtenstein, 66 people were infected with the corona virus within one day. That is a little more than the day before. The Federal Office of Public Health (BAG) reported 51 additional cases on Wednesday, compared to only 28 on Tuesday. According to the BAG, there were a total of 30,126 laboratory-confirmed cases. The number of corona deaths in all cantons combined was 1807, according to the Keystone-SDA news agency.

+++

May 07, 2020: Ticino reports further corona deaths

In the canton of Ticino, another person died of lung disease Covid-19. Eight people have now tested positive for the virus. A total of 3,253 people tested positive in the Canton of Ticino by Thursday morning.

+++

May 07, 2020: Driver’s exams in the canton of St.Gallen will soon be possible again

The St.Gallen Road Traffic and Shipping Office will again conduct theory tests from May 11th. However, according to a message, only a part of the examination workstations are open to maintain the distance requirements. The locations in Winkeln, Kaltbrunn, Mels and Rorschach are affected.

+++

May 07, 2020: Corona lets ZVV revenue collapse

Since Zurich people have been working in the home office because of the corona pandemic and have avoided public transport, the income of the Zurich transport association ZVV has plummeted by 75 percent. This loss is borne by the canton and municipalities, i.e. the taxpayers.

+++

May 07, 2020: Canton St.Gallen extends ban on visits to hospitals

People who want to visit their relatives in a hospital in the canton of St.Gallen must continue to be patient because of the corona pandemic. The ban on visits will only be relaxed from June 8th. This has been decided by the St.Gallen Health Department.

+++

May 07, 2020: Hotel nights collapse

The outbreak of the corona pandemic, border closures and worldwide travel restrictions hit the Swiss hotel industry in March. After a good start to the year, hotel nights slumped as expected. The Federal Statistical Office (FSO) counted only 1.26 million overnight stays in March. Compared to the previous year, this corresponds to a decline of 62.3 percent.

+++

May 07, 2020: Manor and Ikea return to normal operation

The department store group Manor and the furniture store Ikea reopen the doors of their department stores. In line with the gradual easing decreed by the Federal Council, all 60 branches of the Manor department store chain and all nine Ikea stores in Switzerland will resume operation on May 11. The department store chain announced that the Manor restaurants would open their doors on the same day. At Ikea, the customer restaurant remains closed until further notice. But the bistro and the Sweden shop would be reopened.

+++

May 07, 2020: Corona crisis causes unemployment rate to rise further

The Swiss labor market was hit hard by the effects of the corona crisis in April. The unemployment rate rose from 2.9 to 3.3 percent. It is the highest value since spring 2017.

+++

May 7, 2020: Swiss Solidarity supports Corona aid from 81 organizations

Swiss Solidarity has raised CHF 37.2 million for aid in Switzerland as part of the “Coronavirus” fundraising since March 23. It supports the aid of 81 organizations across the country in emergency, bridging, food and emergency aid. The support focuses on people who are dependent on non-governmental services.

+++

May 07, 2020: Natalie Rickli puts hospitals to the test

Zurich health director Natalie Rickli is convinced that Zurich will need fewer hospitals in the future. She will incorporate this idea into future hospital planning. This is due in 2023. According to Rickli, it should not be delayed despite the Corona crisis.

+++

May 07, 2020: Scientists warn of second wave

According to Marcel Tanner, President of the Academies of Sciences, there must be no second wave in the spread of the corona virus. That would be a disaster for society and the economy. Should a second wave nevertheless come, the hotspots should be targeted. This could result in masks becoming mandatory on trains and buses.

+++

May 07, 2020: SBB does not want to open 1st class for everyone

As of May 11, public transport in Switzerland will continue to normalize. Because all the shops are allowed to open again at the same time, the trains could be very busy, especially at peak times. Nevertheless, the SBB do not want to open 1st class to all commuters.

+++

May 06, 2020: No further corona deaths in the Canton of Zurich

In the canton of Zurich, no one has died as a result of a Covid 19 disease since Tuesday. The number of deaths was still 124 on Wednesday afternoon.

+++

May 6, 2020: National Council wants to protect travel agencies in the crisis

Customers of travel agencies and tour operators have to wait for their money: The National Council wants to grant the industry a special delay in payments. The National Council tacitly adopted a motion with this request on Wednesday.

This requires that customers can only make their claims against travel agencies and tour operators again in October.

+++

May 6, 2020: City of Zurich grants restaurants more space

As of Monday, restaurants in Stadtzürch may take up more outdoor space. From the point of view of the city council, the distance rules can be better observed.

+++

May 6, 2020: Swiss football professionals call for a season break

The players of the top Swiss football clubs no longer want to continue the interrupted season. According to a survey by the Swiss Professional Footballers’ Union (SAFP), almost two thirds of the 140 players surveyed advocate an end to the season. The players apparently also have reservations about the protection concepts designed by the SFL.

+++

May 6, 2020: No more free parking in Zurich

Free parking in the city of Zurich for employees of systemically relevant professions has come to an end: From May 11, parking will cost everyone again. The city council decided this.

+++

May 6, 2020: Zurich baths will open their doors from June 8

Clubs and organized groups may use the sports and swimming facilities again from May 11, as the city council announced on Wednesday. However, the permit is subject to conditions: a maximum of five people may use the facilities and the clubs must present a protection concept for their training. Most sports facilities will not be open to the public until June 8th. The municipal indoor and summer pools are to reopen by June 8 at the latest.

+++

May 6, 2020: Satisfied, relaxed, and yet hard-working thanks to the home office

A survey of the work situation before and after the corona crisis unearths astonishing things: Many feel more satisfied, can relax better, better balance work and private life and are more committed to work than last year.

“We actually expected that those in employment now feel more stressed in the crisis than before,” study director Rebecca Brauchli said in a statement on Wednesday. Surprisingly, the opposite tendency was shown, “which once again shows how fascinatingly adaptable we humans are.”

+++

May 6, 2020: Grand Council Thurgau approves 70 million for Corona emergency aid

The emergency measures in the coronavirus crisis in the canton of Thurgau cost up to CHF 70 million. The Grand Council unanimously approved the government’s package of measures on Wednesday. The first session since the outbreak of the corona pandemic took place without spectators in the Rüegerholz festival hall in Frauenfeld. “We will learn to live with the virus threat,” said District President Jakob Stark (SVP). Life could normalize again.

+++

May 6, 2020: 51 new infections with the corona virus reported

In Switzerland and Liechtenstein, 51 people contracted the corona virus within a day, slightly more than the previous day. The Federal Office of Public Health (BAG) reported only 28 additional cases on Tuesday, compared to 76 on Monday.

According to the BAG, there were a total of 30,060 laboratory-confirmed cases on Wednesday.

+++

May 6, 2020: National Council calls for a roadmap for border openings

With a motion, the National Council is calling for a roadmap for the gradual opening of national borders. As soon as the epidemiological situation permits, the free movement of people should be restored.

Only Swiss and Liechtenstein citizens, people with a residence permit or professionals with a job can currently enter Switzerland. Entry is also permitted in emergency situations. From Monday (May 11th), family reunifications are again permitted for Swiss and EU citizens

+++

May 6, 2020: PostBus still does without night buses and tourist lines

PostBus will also continue to operate largely according to the normal timetable from May 11th. However, tourist routes and weekend night buses are still excluded. PostBus also asks passengers to wear masks.

+++

May 6, 2020: Ten percent fewer train passengers in the first quarter

The Swiss population traveled ten percent less frequently in the first quarter. This is clear from the current figures from the industry association Litra. There was also a minus in freight transport, but only by 4 percent. The figures are particularly impressive because the Federal Council only took hold of the corona crisis in mid-March, i.e. at the end of the first quarter. The effects in the second quarter are therefore likely to be even more massive.

+++

May 6, 2020: Closed borders threaten the St. Gallen Festival

Despite the termination of the regular season due to the Corona crisis, the St.Gallen theater still hopes to save the festival. The borders remain closed, but there is a risk of complete cancellation and a financial hole.

+++

May 6, 2020: Zurich hospitals lose several hundred million francs

The loss of treatment and surgery in Zurich hospitals is expensive. It is not yet clear who will cover the economic damage. Among other things, the ban on treatment and surgery is to blame for this financial situation. In contrast to the sports sector, the cultural sector or the airlines, it is not yet clear at the hospitals whether the state supports them financially. This is reported by the «NZZ».

+++

May 6, 2020: Some Zurich hairdressers do not adhere to a mask

Some Zurich hairdressing salons find it difficult to wear a mask. There are also not many mask wearers in public transport or in retail, reports the “Tages-Anzeiger”. Although it is mandatory for hairdressers and customers to wear a mask, many would still do without it.

+++

May 6, 2020: Every fifth employee is afraid of being fired

The effects of the Corona crisis on the Swiss economy and the labor market are drastic. Just under a fifth of employees think it is likely to lose their job, and almost a quarter of the self-employed expect bankruptcy, the consulting firm Deloitte Switzerland said on Wednesday.

+++

May 6, 2020: Companies with short-time work should not be allowed to distribute dividends

Companies that receive compensation for short-time work due to the Corona crisis should not be allowed to distribute dividends in the current year or in 2021. The National Council wants that. On Tuesday he adopted a motion from his social commission (SGK) with 93 to 88 votes and 11 abstentions.

The FDP had previously spoken out against this. The restriction should also apply analogously to companies that have already paid or spoken for the dividends for 2020. The advance goes to the Council of States.

+++

May 5, 2020: Federal councils agree to support daycare centers

The Council of States and the National Council agreed on Tuesday. Crèches and daycare centers receive CHF 65 million in financial support. The National Council initially demanded 100 million francs, but then swung into line with the Council of States.

+++

May 5, 2020: Army deployment officially approved

The use of the army during the corona pandemic was subsequently approved by Parliament. As a second chamber, the National Council approved the assistance service for up to 8,000 members of the army by the end of June at the most.

+++

May 5, 2020: 14 new confirmed cases in the Canton of Zurich

In the canton of Zurich, 14 people have tested positive for the corona virus in the last 24 hours. One person has died as a result of infection since yesterday. The number of fatalities in the canton of Zurich is 124, according to the Health Directorate on Twitter.

+++

May 5, 2020: Council of States also approves multi-billion dollar corona loans

The Council of States followed the National Council and approved the multi-billion dollar Corona loans. He even increased the aid. So he decided an additional 50 million for housing.

+++

May 5, 2020: Zurich reopens parks

The first parks will open in the city of Zurich next Monday. For the time being, this is just a test, City Councilor Karin Rykart told the media.

+++

May 5, 2020: Only 28 new infections in the last 24 hours

The BAG reports that 28 people have tested positive for the corona virus in the last 24 hours. This means that there are 30,009 corona cases in Switzerland. A total of 1788 people died from the coronavirus.

+++

May 5, 2020: No final exam for 15,000 commercial apprentices

The 15,000 commercial apprentices who graduate this year do not have to take a practical test because of the corona crisis. The Confederation, cantons and professional associations have agreed on this. Instead, only the experience grades decide.

Due to the official measures to contain the corona crisis, additional tests in May and June will be avoided this year, the Swiss Business Association said on Tuesday. Both the school and the operational part of the qualification process will be based on the experience grades.

+++

May 5, 2020: Three more coronavirus deaths in Ticino

In the canton of Ticino, three people have died of lung disease Covid-19 in the last 24 hours. One person has been tested positive for the virus. In total, 3,239 people tested positive for the virus in the Canton of Ticino by Tuesday morning. 329 people lost their lives due to the corona virus.

+++

May 5, 2020: Thurgauer Kantonalbank is giving away vouchers

The Thurgauer Kantonalbank TKB distributes a voucher worth CHF 30 to every household in the canton. This can be redeemed in local stores. With this, the bank wants to promote the consideration of local offers in the corona crisis.

+++

May 5, 2020: Economic historian is skeptical about Corona proposals

The economic historian Tobias Straumann from the University of Zurich has expressed skepticism about the proposals to boost the economy in the corona virus crisis. The ideas are unsuitable.

+++

May 4, 2020: No further corona deaths in the Canton of Zurich

No other patient in the canton of Zurich has died as a result of Covid 19 disease since Sunday. The number of deaths thus remained stable at 123 on Monday afternoon.

The number of confirmed infections also developed well: From Sunday to Monday there were only two new cases. So far, a total of 3,495 people in the canton of Zurich have tested positive for the corona virus.

There are currently 43 patients in hospital for Covid 19 disease, one more than the previous day. 11 people are artificially ventilated, one less than on Saturday.

+++

May 4, 2020: National Council wants to support daycare centers in the corona crisis with CHF 100 million

In contrast to the Federal Council, the National Council wants to support daycare centers in the corona crisis. He approved CHF 100 million for it on Monday.

+++

May 4, 2020: Again among a hundred new coronavirus cases in Switzerland

In Switzerland and Liechtenstein, 76 people became infected with the corona virus within a day. The Federal Office of Public Health (BAG) reported 88 additional cases on Sunday, compared to 112 on Saturday.

+++

May 4, 2020: Two more Corona dead in Ticino

In the canton of Ticino, two people have died of lung disease Covid-19 in the last 24 hours. Three people have now tested positive for the virus. A total of 3,238 people tested positive for the virus in the Canton of Ticino by Monday morning. 326 people lost their lives due to the corona virus. To date, 782 people have been released from the Ticino hospitals.

+++

May 4, 2020: «Today you are fully responsible again»

With a statement from the Federal Council, Federal President Simonetta Sommaruga contacted the National Council at the start of the extraordinary session. “Today you are fully responsible again,” said Sommaruga.

+++

May 4, 2020: ZVV subscription holders receive compensation

The Zurich Transport Association (ZVV) compensates the owners of ZVV subscriptions. Annual subscriptions are automatically renewed. There is a discount for monthly subscriptions.

+++

May 4, 2020: Council of States wants to vote secretly in corona session

Unlike in the Bundeshaus, the voting behavior in the Council of States during the special session on the Bernexpo site is not particularly apparent. The reason: there is no electronic scoreboard.

+++

May 4, 2020: Corona crisis brings boom in home electronics and food

The corona crisis has given the home electronics market a boom due to online schooling and home office. The food / nearfood area also benefited. There was a big loss in nonfood, as the GfK Markt Monitor Switzerland says.

+++

May 4, 2020: Justice Director Fehr demands demo guidelines from the Federal Council

Zurich government councilor Jacqueline Fehr demands clear demonstration rules from the Federal Council during the corona crisis. From May 11, the federal government should also strengthen political rights again.

+++

May 4, 2020: St.Gallen cultural workers shoot against SVP

The St.Gallen cultural scene gives way to their displeasure. In an open letter signed by 80 creative artists, she contacts the SVP, which wants to cancel the emergency aid.

+++

May 3, 2020: Only four new infections in the Canton of Zurich

In the canton of Zurich, the number of confirmed corona infections is developing positively. From Saturday to Sunday there were only four new cases. A total of 3493 people in the canton of Zurich tested positive for the corona virus. The number of deaths remained unchanged at Sunday afternoon, at 123.

+++

May 3, 2020: Confederation opens three further border crossings in Ticino

In order to facilitate the increasing traffic again, the Confederation opened three further border crossings in Ticino on Monday: At Ponte Cremenaga, Brusino and Ligornetto, it wants to prevent traffic jams a week before the major easing step on 11 May. Bereits in der letzten Woche habe der Grenzverkehr im Tessin um zehn Prozent zugenommen, schreibt die Eidgenössische Zollverwaltung in einer Medienmitteilung. Mit der Öffnung von drei zusätzlichen Grenzübergängen solle der Verkehrsfluss verbessert werden.

+++

3. Mai 2020: Auch der Autohandel leidet

Die Coronavirus-Pandemie stürzt die Schweizer Automobilbranche in eine tiefe Krise. Im April sind nur 9’382 neue Personenwagen auf die Strassen der Schweiz gekommen. Das sind über 67 Prozent weniger als im April vor einem Jahr.

+++

3. Mai 2020: Klimastreik prüft Referendum gegen Milliardenhilfe für Flugbranche

Das Klimastreik-Kollektiv will den Milliardenkredit für die Schweizer Luftfahrt bekämpfen und droht mit einem Referendum. Grund dafür ist, dass die Coronahilfe an keinerlei ökologische Vorgaben geknüpft ist.

+++

3. Mai 2020: Erstmals wieder unter hundert neue Corona-Fälle in der Schweiz

Die Zahl der neu bestätigten Corona-Fälle in der Schweiz fällt zum ersten Mal wieder in den zweistelligen Bereich. Innerhalb der letzten 24 Stunden sind 88 neue Infektionen registriert worden, meldet das Bundesamt für Gesundheit BAG am Sonntag. Am Samstag hatte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) noch 112 zusätzliche Fälle gemeldet, am Freitag deren 119.

+++

3. Mai 2020: Swiss parkt Flugzeuge neu in Jordanien

Die Schweizer Fluggesellschaft Swiss verlegt mehrere ihrer gegroundeten Flugzeuge nach Jordanien. Sie hat am Sonntag sieben Maschinen nach Amman ausgeflogen. Bisher waren diese am Flughafen Zürich, Genf oder in Dübendorf parkiert.

+++

3. Mai 2020: Coronakrise verhilft Schweizer Landwirtschaft zu Bio-Boom

Dass die Schweizer aufgrund der Restaurantschliessungen derzeit mehr Grundnahrungsmittel für die heimische Küche einkaufen, ist längst bekannt. Nun zeigt sich: Sie greifen dabei immer häufiger zu Bio-Produkten. Seit Beginn der Krise hat sich der Absatz von Bio-zetrifizierten Produkten vervielfacht, berichtet der «SonntagsBlick». Profitieren vom Bio-Boom können neben Früchten und Gemüsen vor allem Milchprodukte.

+++

3. Mai 2020: Winterthurer verpfeifen ihre Nachbarn besonders oft bei der Polizei

Die Coronakrise fördert das Denunziantentum in der Schweiz: Seit Mitte März haben Kantons- und Stadtpolizeien im ganzen Land mindestens 3’800 Meldungen von Bürgern erhalten, die andere verpfiffen, weil diese sich angeblich nicht an die Coronamassnahmen hielten. Das hat eine Umfrage der «SonntagsZeitung» ergeben. Die tatsächliche Anzahl solcher Meldungen dürfte noch deutlich höher liegen, weil viele Polizeikorps diese nicht separat erfassen. Besonders kleinlich sind offenbar die Winterthurerinnen und Winterthurer: Die Stadtpolizei hat schon 550 Meldungen erhalten. In vielen Fällen entpuppen sich diese aber als Falschmeldungen. Die Polizei stellt die Mehrheit der Coronabussen bei regulären Patrouillen aus, nicht aufgrund von Denunziantenmeldungen. Seit Mitte März sind es schweizweit 14’000 Bussen.

+++

3. Mai 2020: Schweiz muss möglicherweise noch zwei Jahre mit Corona-Einschränkungen leben

Vermehrtes Händewaschen, Abstandhalten und Hygienemasken in der Öffentlichkeit könnten der Schweiz länger erhalten bleiben als bisher angenommen: «Es ist möglich, dass wir noch zwei Jahre oder länger so weiterleben», sagt Matthias Egger in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag». Egger ist Epidemiologie-Professor und leitet die Taskforce Covid-19 des Bundes. Grund für seine pessimistische Annahme: Aktuell ist noch kein Impfstoff in Sicht. Die Entwicklung eines Impfstoffs könnte sich ausserdem in die Länge ziehen, weil über das Virus noch wenig bekannt ist, so Egger weiter.

+++

3. Mai 2020: Swiss könnte jede fünfte Stelle abbauen

Der Bund fordert von der Swiss im Gegenzug für die Milliardenkredite nämlich ein Sparprogramm, schreibt die «SonntagsZeitung». 1’500 bis 1’900 Stellen könnten gestrichen werden. Die Swiss beschäftigt aktuell 9’500 Angestellte, im Extremfall wäre als jede fünfte Stelle betroffen. Der Stellenabbau kann kaum durch natürliche Fluktuation und Frühpensionierungen abgedeckt werden, daher wird es wohl zu Entlassungen kommen.

+++

2. Mai 2020: Keine weiteren Todesfälle im Kanton Zürich

In den letzten 24 Stunden ist im Kanton Zürich kein weiterer Patient an den Folgen des Coronavirus gestorben. Die Zahl der Todesfälle blieb bis am Samstagnachmittag somit stabil bei 123. Auch die Zahl der bestätigten Ansteckungen entwickelte sich erfreulich: Von Freitag auf Samstag gab es nur noch drei neue Fälle. Bislang wurden im Kanton Zürich insgesamt 3489 Personen positiv auf das Coronavirus getestet.

+++

2. Mai 2020: Demonstration gegen Corona-Einschränkungen in Bern

In der Hauptstadt haben sich am Samstag bis zu 300 Personen versammelt um zu demonstrieren. Laut der «Berner Zeitung» wehrten sich die Demonstranten gegen die aus ihrer Sicht zu strikten Corona-Massnahmen des Bundes. Auch in St.Gallen fand eine kleine Kundgebung statt.

+++

2. Mai 2020: Fallzahlen bleiben stabil

Innerhalb eines Tages sind 112 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das sind sieben Fälle weniger als am Vortag. Am Donnerstag waren es deren 179. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle liegt inzwischen bei 29’817. Gemäss der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sind mittleriweilse 1755 Menschen in der Schweiz an den Folgen des Virus gestorben.

+++

2. Mai 2020: Hälfte der Schweizer hält wirtschaftlichen Schaden für zu gross

Der Bundesrat und das Bundesamt für Gesundheit geniessen Vertrauen. Dies zeigt eine Umfrage von gfs.bern, welche der «Blick» veröffentlicht. Für knapp die Hälfte der Befragten ist der wirtschaftliche Schaden allerdings zu gross.

+++

2. Mai 2020: Bundesrat gesteht Fehler ein

In einem Interview mit den Zeitungen von «CH-Media» gesteht Bundesrätin Karin Keller-Sutter, dass die Landesregierung bei den Lockerungs-Massnahmen nicht ideal kommuniziert hat.

+++

1. Mai 2020: Weiterer Corona-Todesfall im Kanton Zürich

Im Kanton Zürich ist seit Donnerstag ein weiterer Patient an den Folgen der Covid-19-Erkrankung gestorben. Die Zahl der Todesfälle lag bis am Freitagnachmittag somit bei 123.

+++

1. Mai 2020: Bundesrat gegen schnelle Öffnung von Discos und Konzertlokalen

Der Bundesrat will erst am 27. Mai über weitere Lockerungen im Gastgewerbe entscheiden. Eine frühere Öffnung von Pubs, Bars, Diskotheken, Konzertlokalen, Shisha Lounges und Streetfoodfestivals kommt für ihn nicht infrage.

+++

1. Mai 2020: Masken-Engpass behoben

Die Armeeapotheke hat bis Ende April 35 Millionen Masken ausgeliefert. Davon gingen 13 Millionen in den Detailhandel, 22 Millionen an die Kantone. Das sagte Brigadier Markus Näf, Beschaffungskoordinator im Verteidigungsdepartement, am Freitag vor den Bundeshausmedien.

+++

1. Mai 2020: Coronavirus-Fälle laut BAG gesunken

In der Schweiz und in Liechtenstein haben sich innerhalb eines Tages 119 Personen neu mit dem Coronavirus angesteckt, weniger als am Vortag. Am Donnerstag hatte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 179 zusätzliche Fälle gemeldet, am Mittwoch deren 143.

+++

1. Mai 2020: Auch 2021 keine Eishockey-WM in der Schweiz

Die Eishockey-WM wird auch 2021 nicht in der Schweiz stattfinden. Swiss Ice Hockey verzichtet auf einen Antrag beim internationalen Verband IIHF für eine Neuansetzung im kommenden Jahr. In zwölf Monaten wird damit wie geplant in Lettland und Weissrussland gespielt.

+++

30. April 2020: Drei weitere Corona-Todesfälle im Kanton Zürich

Im Kanton Zürich sind seit Mittwoch weitere drei Patienten an den Folgen der Covid-19-Erkrankung gestorben. Die Zahl der Todesfälle lag bis am Donnerstagnachmittag somit bei neu bei 122. Aktuell liegen 61 Patientinnen und Patienten im Spital, das sind 21 weniger als am Vortag. 15 Personen werden aktuell noch künstlich beatmet, vier weniger als am Vortag. Bis Donnerstagnachmittag wurden insgesamt 3473 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Das sind 11 mehr als am Mittwoch.

+++

30. April 2020: Armee und EPFL setzen Versuche mit Contact-Tracing-App fort

Die ETH Lausanne (EPFL) hat am Donnerstag die Feldversuche für die Schweizer Contact-Tracing-App im Kampf gegen das Coronavirus fortgeführt. Die Einführung der App ist auf freiwilliger Basis ab Mitte Mai geplant.

+++

30. April 2020: Tui Suisse sagt Reiseprogramm ebenfalls bis Ende Mai ab

Der Reiseveranstalter Tui Suisse sagt sein Reiseprogramm nun ebenfalls bis einschliesslich 31. Mai ab. Zudem bietet Tui den Kunden mit Reisen im Juni die Umbuchung auf ein anderes Datum oder eine andere Destination an.

+++

30. April 2020: Appenzeller Firma webt antiviralen Stoff für Schutzmasken

Die Weberei Weba in Appenzell hat zusammen mit dem Schweizer Unternehmen HeiQ ein antivirales Gewebe entwickelt, das für Schutzmasken verwendet werden kann. Der Stoff soll nicht nur das Eindringen von Tröpfchen erschweren, sondern auch mehrmals verwendet werden können.

+++

30. April 2020: Zürich fordert: Bund soll sich an Testkosten beteiligen

Gesundheitsminister Alain Berset (SP) und Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit haben am Donnerstag Zürich besucht. Die Zürcher Regierung trat mit Forderungen an den Bundesrat.

+++

30. April 2020: Kanton Thurgau präsentiert Schulöffnungskonzept

Auch im Kanton Thurgau wird der Präsenzunterricht in den Schulen wieder aufgenommen. Der Kanton hat am Donnerstag sein Konzept präsentiert. Prüfungen gibt es erst ab Pfingsten.

+++

30. April 2020: Tessiner tragen häufiger Masken als Deutschschweizer

Schutzmasken gegen das Coronavirus sind in der Schweiz nach wie vor nur wenig verbreitet. Es zeigen sich aber sehr markante Unterschiede zwischen den Sprachregionen. Dies zeigt eine am Donnerstag veröffentlichte Befragung der Forschungsstelle sotomo und Demo Scope.

+++

30. April 2020: Das grosse Rheinfall-Feuerwerk ist abgesagt

In diesem Jahr fällt das grosse Rheinfall-Feuerwerk aus. Wegen der Auswirkungen des Coronavirus hat die IG Rheinfall entschieden, “Fire on the Rocks” vom 31. Juli abzusagen.

Die IG Rheinfall bedauert, dass das Rheinfall-Feuerwerk dieses Jahr nicht stattfinden kann, unterstützt jedoch die Massnahmen des Bundesrates betreffend Covid-19 vollumfänglich, wie sie am Donnerstag mitteilte.

+++

30. April 2020: Innerrhoder Landsgemeinde steht auf der Kippe

Die Durchführung der bereits einmal verschobenen Innerrhoder Landsgemeinde ist ungewiss. Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen bleiben wegen der Coronapandemie noch bis Ende August verboten.

+++

30. April 2020: SBB und Postauto empfehlen in Zügen und Bussen Schutzmasken

SBB und Postauto empfehlen in Zügen und Bussen eine Hygienemaske, wenn der Abstand von zwei Metern nicht eingehalten werden kann. Sie haben am Donnerstag ihr Schutzkonzept für den öffentlichen Verkehr vorgestellt. Pendlerströme sollen umgangen werden.

+++

30. April 2020: 179 neue Corona-Fälle innerhalb eines Tages

In der Schweiz und in Liechtenstein haben sich innerhalb eines Tages 179 Personen neu mit dem Coronavirus angesteckt, zum zweiten Mal mehr als am Vortag. Zuletzt hatte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) noch 143 zusätzliche Fälle gemeldet, davor deren 100.

+++

30. April 2020: Zürich, Schafhausen und St.Gallen präsentieren Schulöffnungspläne

Der Präsenzunterricht in Schweizer Schulen wird langsam wieder aufgenommen. Die Kantone Zürich, St.Gallen und Schaffhausen haben ihre Konzepte zur Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts vorgestellt.

+++

30. April 2020: Winterthur unterstützt Kitas und Tagesfamilien

Winterthur unterstützt Kindertagesstätten und Tagesfamilien, die durch die Coronakrise weniger Einnahmen haben. Der Stadtrat stockt die auf 80 Prozent festgelegte Entschädigung auf, so dass den Trägerschaften 100 Prozent der Ausfälle vergütet werden.

+++

30. April 2020: Saisonabbruch in den Amateur-Ligen

Der Zentralvorstand des Schweizerischen Fussballverbands hat als Folge des Entscheids des Bundesrates am Mittwoch beschlossen, alle derzeit ausgesetzten Meisterschafts- und Cupwettbewerbe ab Promotion League abzubrechen. Demnach wird es keine Auf- und Absteiger in den Amateur-Ligen geben. Nicht betroffen von diesem Entscheid, der im Rahmen einer Telefonkonferenz getroffen wurde, sind die Super League, die Challenge League sowie der Schweizer Cup.

+++

30. April 2020: Drei weitere Tote durch Covid-19 im Tessin

Im Kanton Tessin sind in den letzten 24 Stunden weitere drei Personen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. 19 Personen sind neu positiv auf das Virus getestet worden. Insgesamt wurden bis Donnerstagmorgen im Kanton Tessin 3210 Personen positiv auf das Virus getestet. 321 Menschen verloren aufgrund des Coronavirus ihr Leben. 739 Personen konnten bisher aus den Tessiner Spitälern entlassen werden.

+++

30. April 2020: Kanton Zürich lockert Besuchsverbot der Alters- und Pflegeheime

In den Zürcher Alters- und Pflegeheimen wird das Besuchsverbot gelockert. In Besucherzonen können Angehörige und Freunde die Senioren wieder besuchen.

+++

30. April 2020: Tausende Lehrlinge könnten ohne Lehrstelle dastehen

Rund 30’000 Jugendliche müssen aktuell mitten in der Coronakrise eine Lehrstelle suchen. Bereits früh warnten Experten aufgrund der erschwerten Bedingungen vor einem Lehrstellenmangel. Nun zeichnet sich das Ausmass ab.

+++

30. April 2020: Bundesrat will 400 Millionen für internationale Corona-Aktionen

Die Coronavirus-Pandemie trifft Entwicklungsländer besonders hart. Der Bundesrat will 400 Millionen Franken zusätzlich einsetzen, um die Folgen zu mildern.

+++

30. April 2020: Coronavirus im Abwasser gefunden – Trinkwasser nicht gefährdet

Der Nachweis des neuen Coronavirus im Abwasser ist gelungen. Selbst kleine Konzentrationen lassen sich laut Forschern der beiden ETHs in Proben nachweisen. Dennoch könne das Trinkwasser in der Schweiz ohne Bedenken konsumiert werden.

+++

30. April 2020: Letzer Rückholflug landet in Zürich

Der vorerst letzte Rückholflug im Rahmen der grössten Rückholaktion der Geschichte des Aussendepartements (EDA) ist in Zürich gelandet. 100 Menschen aus unterschiedlichen afrikanischen Ländern kehrten in die Schweiz zurück.

+++

29. April 2020: Maturaprüfungen in Schaffhausen finden statt

Die Kantonsschule Schaffhausen wird die schriftlichen und mündlichen Abschlussprüfungen wie geplant durchführen. Die gesundheitlichen Schutzmassnahmen sollen dabei laut Erziehungsdepartement eingehalten werden.

+++

29. April 2020: Festivals verabschieden sich ins Jahr 2021

Der Bundesrat am Mittwoch beschlossen, dass Grossveranstaltungen mit mehr als 1’000 Besuchern bis Ende August verboten sind. Somit fallen viele Festivals im TOP-Sendegebiet aus. Darunter auch das Openair Frauenfeld, die Winterthurer Musikfestwochen oder das Stars in Town Schaffhausen.

+++

29. April 2020: Bund unterstützt Schweizer Airlines mit 1,9 Milliarden Franken

Fluggesellschaften wie die Swiss und Edelweiss erhalten in der Corona-Krise staatliche Hilfen. Der Bundesrat beantragt dem Parlament Verpflichtungskredite von insgesamt knapp 1,9 Milliarden Franken. Die Gelder sind an Bedingungen geknüpft.

+++

29. April 2020: Geisterspiele ab 8. Juni möglich

Der Bundesrat lockert die Coronavirus-Fesseln im Bereich des Spitzensports markant. Ab 11. Mai sind die Trainings wieder erlaubt, auch mit mehr als 5 Personen – dies im Gegensatz zum Breitensport.

+++

29. April 2020: Wahlfreiheit für Kantone bei schriftlichen Maturitätsprüfungen

Der Bundesrat überlässt den Kantonen die Wahl, ob sie dieses Jahr schriftliche Maturitätsprüfungen durchführen wollen. Diese Massnahme soll der unterschiedlichen Betroffenheit der Kantone infolge der Corona-Pandemie Rechnung tragen.

+++

29. April 2020: Bundesrat hebt Notstand schneller auf als geplant

Ab dem 11. Mai können nicht nur Läden, Märkte und obligatorische Schulen, sondern auch Museen, Bibliotheken und Restaurants wieder öffnen.

Der Festivalsommer hingegen dürfte ins Wasser fallen: Grossveranstaltungen mit mehr als 1’000 Personen will der Bundesrat nicht vor September wieder erlauben.

+++

29. April 2020: Ostschweizer Gesundheitsdirektoren wollen Geld für die Spitäler

Der Bund soll den Spitälern unter die Arme greifen, dass fordern die Ostschweizer Gesundheitsdirektoren (GDK-Ost). Er soll sich an den Ertragsausfällen der Spitäler finanziell beteiligen.

+++

29. April 2020: Kanton Zürich nimmt Corona-Tracing wieder auf

Die Coronainfektionen gehen schrittwiese zurück. Aus diesem Grund nimmt der Kanton Zürich ab nächster Woche wieder die Fallverfolgung auf.

+++

29. April 2020: Hochschulrektoren-Präsident für Durchführung von Maturaprüfungen

Der Präsident der Schweizer Hochschulrektoren, Yves Flückiger, hofft, dass sich der Bundesrat für die Durchführung der schriftlichen Maturaprüfungen in allen Kantonen entscheidet. Wenn man die Matura ohne Abschlussprüfung erhalten habe, bleibe ein Makel haften.

+++

29. April 2020: Drei Medienkonferenzen zur heutigen Bundesratssitzung

Um 14:45 Uhr informieren Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga, Innenminister Alain Berset und Wirtschaftsminister Guy Parmelin. Um 16:15 Uhr sprechen Justizministerin Karin Keller-Sutter, Verteidigungsministerin Viola Amherd und Bundeskanzler Walter Thurnherr. Am Donnerstagmorgen um 9 Uhr tritt Aussenminister Ignazio Cassis vor die Medien. Thema sind jeweils aktuelle Entscheide zum Coronavirus.

+++

29. April 2020: Ironman Switzerland für 2020 gestrichen

Der Ironman Switzerland vom 12. Juli in Thun wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Die Streichung erfolgte durch den Veranstalter nach Rücksprache mit den Behörden. Die Premiere im Berner Oberland über 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,195 km Laufen soll nun am 11. Juli 2021 nachgeholt werden.

+++

29. April 2020: Swiss verlängert Minimalflugplan wegen Corona erneut

Die Fluggesellschaft Swiss verlängert wegen der Coronapandemie ihren Minimalflugplan bis am 31. Mai. Bis dahin führt die Lufthansa-Tochter weiterhin nur rund 28 wöchentliche Flüge durch, wie sie in einer Mitteilung vom Mittwoch schrieb.

+++

29. April 2020: BAG meldet 143 neue bestätigte Covid-19-Infektionen in einem Tag

In der Schweiz und in Liechtenstein haben sich innerhalb eines Tages 143 Personen neu mit dem Coronavirus angesteckt. Das sind etwas mehr als die 100 am Vortag gemeldeten neuen Infektionen.

Insgesamt gab es nach Angaben des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) vom Mittwoch 29’407 laborbestätigte Fälle, dem stehen 29’264 Fälle vom Dienstag gegenüber. The number of cases is subject to a weekly fluctuation with lower numbers at the weekend.

Die Todesfälle in Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 in allen Kantonen zusammen nahmen nach einer Zählung der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bis Mittwochvormittag um 23 auf 1702 zu.

+++

29. April 2020: Zwei weitere Tote durch Covid-19 im Tessin

Im Kanton Tessin sind in den letzten 24 Stunden erneut zwei Personen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. 15 Personen sind neu positiv auf das Virus getestet worden.

Insgesamt wurden bis Mittwochmorgen im Kanton Tessin 3’191 Personen positiv auf das Virus getestet. 318 Menschen verloren aufgrund des Coronavirus ihr Leben. 728 Personen konnten bisher aus den Tessiner Spitälern entlassen werden.

+++

29. April 2020: Die Immo Messe Schweiz in St.Gallen fällt 2020 definitiv aus

Zuerst verschoben, dann doch abgesagt: Die Immo Messe Schweiz hätte auf dem Olma-Areal in St. Gallen zuerst im März stattfinden sollen. Danach wurde sie wegen der Corona-Massnahmen auf den August verlegt – und nun für 2020 definitiv abgesagt.

Eine zwischenzeitliche Neubeurteilung der Situation habe ergeben, dass eine zufriedenstellende Durchführung für alle Beteiligten nicht gewährleistet werden könne, teilte die Olma Messen AG am Mittwoch mit. Die nächste Immo Messe ist für März 2021 geplant.

+++

29. April 2020: Winterthur verlängert Nothilfe für Selbständige und Kleinstbetriebe

Selbständige und Kleinstbetriebe, die wegen der Corona-Krise in Not geraten sind, können bei der Stadt Winterthur weiterhin Unterstützung beantragen. Der Stadtrat hat die Nothilfemassnahmen verlängert.

Bisher seien 168 Gesuche eingegangen, 98 Betriebe erhielten Nothilfe, teilte das Departement Finanzen und Soziales am Mittwoch mit. Die Stadt habe bisher rund 600’000 Franken an Nothilfegeldern aufgewendet. Die bisher für die Monate März und April ausgerichtete Nothilfe werde nun bis Ende Mai verlängert.

+++

28. April 2020: Vier neue Corona-Todesfälle im Kanton Zürich

Im Kanton Zürich sind vier weitere Personen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die Zahl der Todesfälle hat sich damit bis Dienstagnachmittag auf 119 erhöht.

84 positiv Getestete befinden sich im Spital, davon werden 19 künstlich beatmet, wie die Gesundheitsdirektion mitteilte. Insgesamt wurden bislang 3433 Personen positiv getestet. Das sind 15 mehr als am Vortag.

+++

28. April 2020: Neue angebliche Lockerungsmassnahmen veröffentlicht

Der Bundesrat will am 29. April 2020 offiziell über weitere Lockerungsschritte informieren. Der «Tages-Anzeiger» will allerdings schon am Dienstag wissen, was der Bundesrat plant. Einer bundesratsnahen Quelle zufolge, sollen Grossveranstaltungen mit mehr als 1’000 Besuchern bis Ende September verboten werden.

Am Mittwoch wird ebenfalls über die Zukunft der Restaurants gesprochen. Nachdem die Gastrobranche wiederholt Druck ausgeübt hat, wird über eine mögliche Wiedereröffnung am 11. Mai diskutiert. Von der vorgezogenen Öffnung sollen dann allerdings nur Restaurants profitieren. Bars und Pubs sollen weiterhin geschlossen bleiben.

Ob die Informationen vom «Tages-Anzeiger» stimmen, zeigt sich am Mittwochnachmittag. RADIO TOP und TOP ONLINE werden berichten.

+++

28. April 2020: BAG meldet 100 neue bestätigte Fälle von Covid-19 in einem Tag

In der Schweiz und in Liechtenstein haben sich innerhalb eines Tages 100 Personen neu mit dem Coronavirus angesteckt. Das sind in etwa gleich viele wie die 103 am Vortag gemeldeten neuen Infektionen.

Insgesamt gab nach Angaben des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) vom Dienstag 29’264 laborbestätigte Fälle. The number of cases is subject to a weekly fluctuation with lower numbers at the weekend.

Die Todesfälle in Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 in allen Kantonen zusammen nahmen nach einer Zählung der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bis Dienstagmittag um 15 auf mindestens 1679 zu.

#CoronaInfoCH #Coronavirus # COVID19

28.04 Aktueller Stand sind 29’264 laborbestätigte Fälle, 100 mehr als am Vortag.https://t.co/RTWF8jbM2p pic.twitter.com/EIzLR32wFn — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) April 28, 2020

+++

28. April 2020: Kanton Schaffhausen will Kitas wegen Corona-Pandemie unterstützen

Kindertagesstätten im Kanton Schaffhausen sind derzeit – wie überall im Land – wegen der Corona-Pandemie nur schwach belegt. Zahlen müssen die Eltern trotzdem. Nun will der Kanton einspringen. Das Erziehungsdepartement plant ein Unterstützungspaket.

+++

28. April 2020: UBS hat KMU Corona-Kredite von mehr als 2,5 Milliarden zugesagt

Die UBS hat bisher Kredite von mehr als 2,5 Milliarden Franken für wegen der Coronakrise in Not geratene Schweizer KMU gesprochen. Bis zum vergangenen Freitag seien über 21’000 Anträge bearbeitet worden, teilte die Grossbank am Dienstag mit.

+++

28. April 2020: FCW ruft zum lokalen Shopping auf

Der FC Winterthur macht sich in der Krise für das lokale Gewerbe stark. Der FCW-Geschäftsführer Andreas Mösli ruft auf Facebook dazu auf, vermehrt lokal einzukaufen und Aufträge an ansässige KMU zu vergeben.

+++

28. April 2020: Fünf weitere Tote durch Covid-19 im Tessin

Im Kanton Tessin sind in den letzten 24 Stunden erneut fünf Personen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Sieben Personen sind neu positiv auf das Virus getestet worden. Insgesamt wurden bis Dienstagmorgen im Kanton Tessin 3176 Personen positiv auf das Virus getestet. 316 Menschen verloren aufgrund des Coronavirus ihr Leben. 712 Personen konnten bisher aus den Tessiner Spitälern entlassen werden.

+++

28. April 2020: Schweizer planen Sommerferien trotz Corona

Ob Herr und Frau Schweizer diesen Sommer am Strand liegen können, steht momentan in den Sternen. Die Hoffnung haben sie allerdings noch nicht aufgegeben, wie eine Umfrage des Reiseportals Ebookers zeigt.

+++

28. April 2020: Bund unterstützt Swiss mit Milliardenpaket

Im Stillen hat der Bund die Bedingungen für die Unterstützung der Luftfahrtbranche festgelegt. Geduld benötigen die flugnahen Betriebe.

+++

28. April 2020: Stefanini-Stiftung erlässt Mieten

Die Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte kommt via ihren Immobilienfirmen den Gewerbemietern in der Coronakrise entgegen. Sie erlässt über 70 Gewerbetreibenden die Miete.

+++

28. April 2020: Stadtzürcher Grüne und Freisinnige kämpfen für offene Wiesen

Das Zürcher Seebecken und diverse Parks in der Stadt sind wegen der Notlage momentan gesperrt. Nun regt sich politischer Widerstand. Die Grünen und die FDP der Stadt Zürich wollen Grünflächen so rasch wie möglich wieder öffnen.

+++

27. April 2020: Weiterer Coronavirus-Todesfall im Kanton Schaffhausen

Im Kanton Schaffhausen ist eine weitere Person an den Folgen einer Covid-19-Infektion gestorben. Es handelt sich um einen Mann, der an Vorerkrankungen litt. Er verstarb am Sonntag im Kantonsspital, wie die Staatskanzlei am Montagabend mitteilte. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus im Kanton steigt damit auf sechs.

+++

27. April 2020: Textilmasken gegen Coronavirus oft wenig wirksam

Masken aus normalem Stoff schützen nur wenig gegen das Coronavirus. Die Textilindustrie arbeitete deshalb an einer neuen Lösung, sagte Brigadier Markus Näf, Beschaffungskoordinator im Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS). Gleichzeitig rechtfertigte er die Qualitätskontrollen bei den Bestellungen von Masken im Ausland.

+++

27. April 2020: Koch: «Keine Experimente mit dieser Krankheit»

Die Zahl der Neuansteckungen mit dem Coronavirus geht weiter zurück. Das seien gute Nachrichten sagte Daniel Koch, Delegierter des BAG für Covid-19, am Montag vor den Bundeshausmedien. Er mahnt aber zur Vorsicht.

+++

27. April 2020: Fünf weitere Tote durch Covid-19 im Tessin

Im Kanton Tessin sind innert 24 Stunden fünf weitere Menschen im Zusammenhang der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, wie der Kanton am Montag meldete. Acht Personen sind neu positiv auf das Virus getestet worden.

Insgesamt wurden seit 25. Februar und bis Montagmorgen im Kanton Tessin 3169 Personen positiv auf das Virus getestet. 311 Menschen verloren aufgrund des Coronavirus ihr Leben. 709 Personen konnten bisher aus den Tessiner Spitälern entlassen werden.

+++

27. April 2020: 103 neu bestätigte Fälle

In der Schweiz und in Liechtenstein haben sich innerhalb eines Tages 103 Personen neu mit dem Coronavirus angesteckt. Das sind weniger als am Vortag. Am Sonntag waren 167 Neuansteckungen gemeldet worden.

Insgesamt gab nach Angaben des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) vom Montag 29’164 laborbestätigte Fälle. The number of cases is subject to a weekly fluctuation with lower numbers at the weekend.

Die Todesfälle in Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 in allen Kantonen zusammen nahmen nach einer Zählung der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bis Montagabend um 57 auf 1664 zu.

+++

27. April 2020: Kanton Thurgau lockert ab 1. Mai das Besuchsverbot in Alters- und Pflegeheimen

Im Kanton Thurgau hat das Departement für Finanzen und Soziales in Absprache mit dem Kantonalen Führungsstab entschieden, das Besuchsverbot ab dem 1. Mai leicht zu lockern. Dies teilt der Kanton am Montagmorgen an einer Medienkonferenz mit.

Ab Freitag sind Besuche wieder erlaubt, allerdings mit klaren Vorgaben. So muss der Besuch angemeldet werden. Auch muss der Besuch in einer extra dafür vorgesehenen Zone stattfinden. Zudem müssen die Abstandsregeln des Bundes eingehalten werden.

+++

27. April 2020: Grosseltern dürfen Enkel wieder in die Arme nehmen

Gute Nachrichten für Grosseltern und ihre Enkelkinder: Nach Angaben von Daniel Koch, dem Covid-19-Delegierten im Bundesamt für Gesundheit (BAG), dürfen Grosseltern ihre Enkel «auch wieder einmal in die Arme nehmen». Aber immer mit Abstand zur mittleren Generation.

+++

27. April 2020: Lange Schlangen vor Baumärkten nach erster Öffnung nach Lockdown

Bereits wenige Minuten nach der ersten Wiedereröffnung nach dem Lockdown haben sich vor einigen Baumärkten in der Schweiz lange Schlangen gebildet. In Niederwangen BE musste der Zugang mit Autos zur Bauhaus Filiale kurz nach sieben Uhr wieder gesperrt werden.

Damit sollte verhindert werden, dass der Parkplatz überlastet wird, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Montag vor Ort berichtete. Um 7:25 Uhr warteten bereits rund sechzig Personen auf Einlass. Eine Dame am Eingang organisierte den Zugang, damit nicht zu viele Leute aufs Mal ins Geschäft drängten. Insgesamt werden 150 Kunden ins Bauhaus gelassen.

+++

27. April 2020: Erste Lockerungen der Coronavirus-Massnahmen

Coiffeure, Gartencenter oder Baumärkte dürfen wieder öffnen. Sie müssen sich allerdings an die Hygienevorschriften des Bundes halten. Beim Coiffeur gilt eine Schutzmaskenpflicht.

+++

26. April 2020: Ein neuer Corona-Todesfall im Kanton Zürich

Im Kanton Zürich ist eine weitere Person an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Damit erhöhte sich die Zahl der Todesfälle bis am Sonntagnachmittag auf insgesamt 115 Todesfälle.

+++

26. April 2020: 167 Neuinfektionen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein

In der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein haben sich innerhalb eines Tages 167 Personen neu mit dem Coronavirus angesteckt. Das sind 50 Personen weniger als am Vortag.

+++

25. April 2020: Ein neuer Corona-Todesfall im Kanton Zürich

Im Kanton Zürich ist eine weitere Person an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Damit erhöhte sich die Zahl der Todesfälle bis am Samstagnachmittag auf insgesamt 114 Todesfälle.

+++

25. April 2020: Nationalrätliche Finanzkommission befürwortet Covid-19-Notkredite:

Die Finanzkommission des Nationalrats befürwortet die vom Bundesrat beantragten Covid-19-Notkredite über rund 55 Milliarden Franken. Die grössten Posten betreffen Bürgschaften für gefährdete KMU, die Ausweitung der Kurzarbeit und den Erwerbsersatz für Selbstständige.

+++

25. April 2020: Ansteckungen mit Coronavirus leicht gestiegen:

In der Schweiz und in Liechtenstein haben sich innerhalb eines Tages 217 Personen neu mit dem Coronavirus angesteckt. Das sind etwas mehr als am Vortag. Am Freitag waren 181 Neuansteckungen gemeldet worden.

+++

25. April 2020: Petition will Geld für «Züribahn» in Coronahilfe investieren

Der Gegenwind gegen das Jubiläums-Projekt der Zürcher Kantonalbank, die «Züribahn», wächst weiter. Eine neue Petition fordert laut der «Schweiz am Wochenende», dass die Bank das Geld statt in die Seilbahn in die Soforthilfe für Corona-Geschädigte investiert.

+++

25. April 2020: Bundesrat Cassis sieht Verbesserungspotential im Krisenmodus

FDP-Bundesrat und Aussenminister Ignazio Cassis hat erste Lehren aus der Coronavirus-Krise gezogen. «Es hat sich gezeigt, wie wichtig Notvorräte von Sanitätsmaterial sind», sagte der Politiker und Mediziner dem «Blick» vom Samstag. Zudem brauche es vor allem in einer solchen Krisensituation eine klare Führung.

+++

24. April 2020: Zweiter Patient aus dem Elsass in Schaffhausen entlassen

Seit Ende März 2020 befanden sich zwei schwer erkrankte Patienten aus dem Elsass zur Behandlung im Kantonsspital Schaffhausen.Am Donnerstag konnte der zweite Patient aus dem Kantonsspital Schaffhausen austreten. Der Patient kehrte wieder ins Elsass zurück, da er auf dem Weg zur Genesung ist.

Der Rücktransport erfolgte mit einer französischen Ambulanz, die den Patienten in Schaffhausen abholte. Der erste Patient konnte bereits am 15. April 2020 ins Elsass zurückkehren.

+++

24. April 2020: Zwei neue Corona-Todesfälle im Kanton Zürich

Im Kanton Zürich sind zwei weitere Personen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Damit erhöhte sich die Zahl der Todesfälle bis am Freitagnachmittag auf insgesamt 113 Todesfälle.

Wegen einer Corona-Infektion befinden sich aktuell 83 Patientinnen und Patienten im Spital. Das sind 13 Personen weniger als am Donnerstag. Die Zahl jener, die künstlich beatmet werden müssen, ist um 2 auf 42 gesunken. Bis jetzt wurden im Kanton Zürich 3366 Personen positiv getestet, das sind 29 mehr als am Vortag.

+++

24. April 2020: Zwei weitere Personen in Schaffhausen an Covid-19 gestorben

Im Kanton Schaffhausen sind am Donnerstag zwei weitere Personen an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Es handelt sich dabei um zwei Männer im Alter von über 80 Jahren, wie die Staatskanzlei am Freitag mitteilte.

Weitere Angaben zu den Verstorbenen macht der Kanton aus Datenschutzgründen keine. Die Zahl der Covid-19-Todesfälle im Kanton betrage nunmehr insgesamt fünf. Das Durchschnittsalter der Verstorbenen liege bei 79 Jahren.

+++

24. April 2020: Zürcher Clubs erhalten Finanzspritze vom Kanton

Der Kanton Zürich will geschlossenen Clubs dabei helfen, die Corona-Krise finanziell zu überstehen. Von der Unterstützung können gemäss den heute veröffentlichten Richtlinien aber nicht alle Anbieter profitieren.

+++

24. April 2020: Uni Zürich hilft während der Coronakrise Studierenden in finanzieller Not

Die Corona-Pandemie kann auch Studentinnen und Studenten wegen Jobverlust in finanzielle Bedrängnis bringen. Die Universität Zürich UZH hat deshalb eine Pandemie-Nothilfe eingerichtet und unterstützt Studierende in akuter Geldnot mit bis zu 6’000 Franken.

+++

24. April 2020: Mehr als 100 Covid-19-Einsätze für Rega-Crews

Die Schweizerische Rettungsflugwacht Rega hat in den letzten Wochen über 100 Einsätze wegen des Coronavirus geleistet. Dabei wurden etwa infizierte Menschen von einem Spital in ein anderes verlegt, oder aus dem Ausland zurückgeholt. Das geht aus einer Mitteilung der Rega hervor. Die Zahl der restlichen Einsätze, etwa wegen Freizeitunfällen, ging zwar zurück. Trotzdem flog die Rega in den letzten Wochen rund 20 derartige Einsätze pro Tag.

+++

24. April 2020: Tessin: Ein weiterer Toter durch von Covid-19

Im Kanton Tessin ist in den letzten 24 Stunden erneut eine Person an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. 15 Personen sind neu positiv auf das Virus getestet worden. Insgesamt wurden bis Freitagmorgen im Kanton Tessin 3121 Personen positiv auf das Virus getestet. 299 Menschen verloren aufgrund des Coronavirus ihr Leben. 682 Personen konnten bisher aus den Tessiner Spitälern entlassen werden.

+++

24. April 2020: Weniger Ansteckungen mit Coronavirus – 181 neue Fälle

In der Schweiz und in Liechtenstein haben sich innerhalb eines Tages 181 Personen neu mit dem Coronavirus angesteckt. Damit bleibt die Zahl der Neuansteckungen seit mehreren Tagen tief. Am Donnerstag waren 228 Neuansteckungen gemeldet worden.

+++

24. April 2020: Verkehrsbetriebe St.Gallen kehren zum Normalfahrplan zurück

Ab dem 4. Mai 2020 gilt beim St.Gallerbus sowie beim Seebus wieder der Normalfahrplan. Dies teilen die Verkehrsbetriebe St.Gallen am Freitagmorgen mit. Die Bevölkerung sei gemäss Bundesamt für Gesundheit (BAG) aber weiterhin dazu aufgerufen, auf nicht dringend nötige Fahrten zu verzichten, betonen die Verkehrsbetriebe St.Gallen in ihrer Mitteilung.

+++

24.April 2020: Zürcher Alterszentren richten Besuchszelte ein

Bewohnerinnen und Bewohner von Zürcher Alterszentren können ihre Angehörigen wieder persönlich treffen. Ab kommender Woche stehen in diversen städtischen Alterszentren «Besuchszelte» bereit.

+++

24.April 2020: Schalter der Winterthurer Stadtverwaltung bleiben vorerst geschlossen

Die Schalter der Stadtverwaltung bleiben bis mindestens am 10. Mai 2020 für den Publikumsverkehr geschlossen. Die Verwaltungsbereiche prüfen bis Anfang Mai, wie eine Öffnung unter Wahrung der Distanz- und Hygiene-Vorschriften umgesetzt werden kann. Dies hat die Stadt Winterthur am Freitagmorgen mit.

+++

23. April 2020: Sondersession des Parlaments wird doppelt so teuer wie geplant

Die Sondersession der eidgenössischen Räte auf dem Berner Messegelände Bernexpo soll gemäss aktuellen Berechnung 3,125 Millionen Franken kosten. Mitte April war noch von 1,5 Millionen Franken die Rede. Der Grossteil der Kosten geht auf das Konto der Miete für das Messegelände. Aber auch für das Sicherheitspersonal, die Infrastruktur und die Sanität fallen Zusatzkosten an. Neben den höheren Kosten hat die Verwaltungsdelegation des Parlaments ausserdem bekannt gegeben, dass Politiker an der Sondersession Schutzmasken tragen dürfen. Das setzt einen Schlusspunkt hinter die Affäre rund um Magdalena Martullo-Blochers Schutzmaske in der Frühlingssession. Sie war deswegen des Ratssaales verwiesen worden.

+++

23. April 2020: Zweiter Rückholflug aus Algerien gelandet

Am Flughafen Zürich ist erneut ein Rückholflug eingetroffen. Das Flugzeug der Helvetic Airways brachte rund 100 Leute von Algerien zurück, schreibt das Aussendepartement EDA. Dabei handelt es sich um Schweizer oder um Ausländer, die ihren Wohnsitz in der Schweiz haben. Es war der zweite Rückholflug aus Algerien und der neunte vom afrikanischen Kontinent.

+++

23. April 2020: Fehlende ÖV-Kontrollen werden ausgenutzt

Die fehlenden Kontrollen im Öffentlichen Verkehr werden offenbar ausgenutzt: Jeder zehnte Passagier fährt aktuell schwarz. Das zeigen Zahlen der Rhätischen Bahn, welche die «Südostschweiz» publiziert hat. Die Zahl der Schwarzfahrer habe sich damit verdreifacht. Wegen der Coronakrise gibt es im ÖV derzeit keine Billetkontrollen. Auch das Angebot ist eingeschränkt. Es wird im Verlauf der nächsten Wochen aber wieder hochgefahren. Parallel dazu sollen auch die Kontrollen wieder eingeführt werden.

+++

23. April 2020: Coop und Migros missachten Corona-Vorschriften

Coop und Migros halten sich offenbar nicht an die Corona-Vorschriften. Das hat eine Stichprobe von «Tele M1» ergeben. Kunden können demnach auch Produkte aus den abgesperrten Regalen kaufen. Diese werden weder an den bedienten, noch an den Self-Service-Kassen aussortiert. Migros und Coop schreiben dazu, dass sie auf die Eigenverantwortung der Kunden setzen. Die Grossverteiler dürfen derzeit eigentlich nur Produkte verkaufen, die zum Grundbedarf gehören.

+++

23. April 2020: Maturanden lancieren Petition für einen Prüfungsstopp

Nach der Ankündigung im Kanton Zürich kämpfen nun Maturanden schweizweit für einen Prüfungsstopp. Sie haben eine entsprechende Online-Petition lanciert. Diese fordert, dass die Maturitätsprüfungen in den Gymnasien, Berufsmaturitäts- und Fachmittelschulen diesen Sommer ausfallen. Stattdessen sollen nur die Erfahrungsnoten zählen. Gemäss Angaben der Initiatoren haben bisher 600 Schüler unterzeichnet. – Bisher wollen nur die Kantone Zürich und Bern die Maturitäts-Prüfungen wegen der Corona-Krise ausfallen lassen. Der Bund muss aber noch zustimmen. Der Kanton Thurgau hat bereits mitgeteilt, dass er an den Prüfungen festhalte.

+++

23. April 2020: ETH-Materialforscher entwickeln «Super-Maske»

Ein Konsortium aus Empa-Forschenden und einem landesweiten Team aus Forschung, Gesundheitswesen und Industrie will für die jetzige und künftige Krisen Technologien zur Wiederverwendung von vorhandenem Schutzmaterial sowie neue Maskentypen entwickeln. Das Projekt läuft unter dem Namen «ReMask».

+++

23. April 2020: Zürcher Stadt-Land-Graben beim Stromverbrauch

Der Stromverbrauch im Kanton Zürich hat sich in der Coronazeit teilweise massiv verändert. Während die Haushalte mehr Strom brauchen, hat das Gewerbe kaum Bedarf. Doch es gibt auch überraschende Veränderungen.

+++

23. April 2020:So trägt man die Schutzmaske richtig

Obwohl der Bundesrat im Kampf gegen das Coronavirus keine allgemeine Maskentragpflicht vorsieht, begegnet man immer mehr Menschen, welche die Schutzmasken freiwillig tragen. Seit Donnerstag werden die Masken auch beim Grossverteiler Aldi verkauft. Migros und Coop wollen die Schutzmasken ab nächster Woche anbieten. Doch wie geht man damit um?

+++

23. April 2020: Entsorgungsboom in Schaffhausen hält an

Die Schaffhauser Bevölkerung nutzt die Zeit, um zuhause aufzuräumen. Recycling-Center haben deshalb nach wie vor viel zu tun.

+++

23. April 2020: Forschungsprogramm zur Bestimmung von Corona-Immunität initiiert

Eine Studie soll klären, wie viele Schweizerinnen und Schweizer bereits eine Coronainfektion durchgemacht haben und ob sie nach einer durchlaufenen Infektion immun sind. Das schweizweite Forschungsprogramm «Corona Immunitas» ist eine Initiative der Swiss School of Public Health (SSPH+), zu der zwölf Hochschulen zählen.

+++

23. April 2020: Was mit den Coronatests in den Labors geschieht

Pro Tag werden wegen des Coronavirus schweizweit tausende Tests durchgeführt. Die Teststäbchen werden abgepackt und in die Testlabors geschickt. Doch was geschieht mit den Tests in den Labors?

+++

23. April 2020: SFV vertagt Entscheid über Saisonabbruch

Der Zentralvorstand des Schweizerischen Fussballverbandes will erst nächste Woche entscheiden, wie bezüglich der derzeit unterbrochenen Meisterschaften ausserhalb der beiden Profi-Ligen verfahren wird. Er will den entscheid des VBS abwarten.

+++

23. April 2020: Zürcher Apotheker kritisieren Maskenverkauf über Grossverteiler

Die Zürcher Apotheker kritisieren, dass der Bund den Grossverteilern mehrere Millionen Schutzmasken zum Verkauf überlassen will. Das ist laut dem Apothekerverband wettbewerbsrechtlich nicht haltbar.

+++

23. April 2020: Kongresshaus und Tonhalle eröffnen erst im Herbst 2021

Die für den nächsten März angesetzte Eröffnung der Tonhalle und des Kongresshauses in Zürich wird wegen der Coronapandemie erst im Herbst 2021 stattfinden. Grund dafür sind Verzögerungen bei den Bauarbeiten aufgrund der Notlage.

+++

23. April 2020: Bundesrätin Sommaruga lädt Tourismusbranche zum Tourismusgipfel ein

Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga hat für den kommenden Sonntag Vertreter der Tourismusbranche zu einem Tourismusgipfel eingeladen. Dabei soll ausgelotet werden, wie der Feriensommer in der Schweiz aussehen kann, ohne dass der nach wie vor nötige Schutz der Gesundheit aufs Spiel gesetzt wird.

+++

23. April 2020: Seco erwartet drastischen BIP-Rückgang:

Das Coronavirus wird die Schweizer Wirtschaft sehr hart treffen. Die Ökonomen des Bundes rechnen mit dem stärksten Rückgang seit der Ölkrise 1975.

+++

23. April 2020: Coronavirus-Fälle leicht angestiegen – 228 Neuansteckungen

In der Schweiz und in Liechtenstein haben sich innerhalb eines Tages 228 Personen neu mit dem Coronavirus angesteckt. Damit ist die Zahl der Neuansteckungen wieder leicht gestiegen. Insgesamt gab es am Donnerstag laut Bundesamt für Gesundheit (BAG) 28’496 laborbestätigte Fälle.

Die Todesfälle in allen Kantonen zusammen nahmen nach einer Zählung der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bis Donnerstagmittag auf 1518 zu. Der Kanton Waadt steht an der Spitze mit 310 Toten, vor dem Tessin mit 295 Toten. An dritter Stelle steht Genf mit bisher 205 Toten.

+++

23. April 2020: Schweizer Spitäler schummeln bei Personal

Schweizer Spitäler haben in der aktuellen Phase gratis Soldaten angestellt, um am eigenen Personal zu sparen. Laut der «SRF Rundschau» habe die Armee die betroffenen Spitäler gleich auf diesen Misstand hingewiesen und auch Soldaten zurückberufen.

+++

23. April 2020: Zürcher Stadtspital Waid und Triemli wieder im Normalbetrieb

Das Stadtspital Waid und Triemli nimmt ab Montag, 27. April, wieder den Regelbetrieb auf. Die Operationen von rund 1500 Patientinnen und Patienten mussten wegen des Coronavirus verschoben werden.

+++

23. April 2020: Schweizer lassen Überwachung zu

Im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie würden zwei Drittel der Schweizerinnen und Schweizer ihr Bewegungen mittels einer Handy-App überwachen lassen. The consulting firm Deloitte found out in a survey.

+++

22. April 2020: Die Produktion von Schweizer Schutzmasken kann bald starten

Am Flugahfen Kloten sind am Mittwochabend die zwei Produktionsmaschinen für Schutzmasken angekommen. Diese werden in den nächsten beiden Wochen in Betrieb genommen. Danach sollen bis zu 100’000 Schutzmasken pro Tag hergestellt werden können.

+++

22. April 2020: Drei neue Corona-Todesfälle im Kanton Zürich

Im Kanton Zürich sind drei weitere Personen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Damit erhöhte sich die Zahl der Todesfälle bis am Mittwochnachmittag auf insgesamt 108 Todesfälle. Wegen einer Corona-Infektion befinden sich aktuell 110 Patientinnen und Patienten im Spital. Das sind gleich viel wie am Dienstag.

Die Zahl jener, die künstlich beatmet werden müssen, hat sich aber mit 44 um drei Fälle erhöht. Bis jetzt wurden im Kanton Zürich 3320 Personen positiv getestet, das sind 40 mehr als am Vortag.

+++

22. April 2020: Kein Risiko durch Öffnung der Schulen

Am 11. Mai soll der Unterricht an obligatorischen Schulen wieder aufgenommen werden. Dieser Entscheid des Bundesrats hat zu einer Kontroverse über die Übertragung des Coronavirus durch Kinder geführt. Nach Ansicht der Bundesbehörden ist das Risiko vertretbar.

Daniel Koch, Delegierter für Covid-19 beim Bundesamt für Gesundheit, verwies auf die Auskunft führender Schweizer Kinderinfektiologen. Diese hätten bestätigt, dass sich Kinder selten infizierten und dass sie das Virus selten übertrügen, sagte er am Mittwoch vor den Bundeshausmedien. Erste Studien bestätigten das. “Die Kinder können zur Schule, ohne dass man Risiken eingeht”, sagte Koch.

+++

22. April 2020: Soldaten können Coronavirus-Einsatz jetzt doch als WK anrechnen

Soldaten, die im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie im Einsatz stehen, können sich nun doch mehr als einen Wiederholungskurs anrechnen lassen. Die Finanzierung des Armeeeinsatzes dürfte gemäss Bundesrat über das reguläre Armeebudget erfolgen.

+++

22. April 2020: Sortiment in Lebensmittelläden bleibt nun doch beschränkt

Das Sortiment in Lebensmittelläden bleibt nun doch eingeschränkt. Das hat der Bundesrat am Mittwoch entschieden. Er ist damit auf seinen Entscheid von vergangener Woche zurückgekommen.

+++

22. April 2020: Bundesrat stellt Start-up-Firmen 154 Millionen Franken in Aussicht

Auch Jungunternehmer sollen bald Corona-Notkredite erhalten. Bund und Kantone stellen Bürgschaften in Höhe von bis zu 154 Millionen Franken in Aussicht. Das hat der Bundesrat am Mittwoch beschlossen.

+++

22. April 2020: 205 neu bestätigte Fälle

In der Schweiz und in Liechtenstein haben sich innerhalb eines Tages 205 Personen neu mit dem Coronavirus angesteckt. Damit ist die Zahl der Neuansteckungen wieder leicht gestiegen. Am Dienstag waren noch 119 bestätigte Neuansteckungen gemeldet worden.

+++

22. April 2020: Öffentlicher Verkehr baut Angebot ab 27. April wieder aus

Mit den ersten Lockerungen von Schutzmassnahmen sollen auch wieder mehr Züge und Busse fahren. Bereits ab dem 27. April werden erste vorübergehend gestrichene Zugverbindungen wieder angeboten, einen umfassenden Ausbau soll es ab dem 11. Mai geben.

+++

22. April 2020: Selbständige erhalten Schonfrist nach Betriebsöffnung

Der Bundesrat gewährt Selbständigerwerbenden, die ihren Betrieb in den nächsten Wochen wieder öffnen dürfen, eine Schonfrist. Sie haben bis am 16. Mai Anspruch auf Erwerbsersatz.

+++

22. April 2020: BAG empfiehlt Tests bei allen Erkrankten mit Corona-Symptomen

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) weitet seine Testkriterien für Covid-19 aus: Neu sollen alle Personen mit Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung mit oder ohne Fieber, mit Muskelschmerzen oder Geruchs- -oder Geschmacksverlustes getestet werden.

+++

22. April 2020: Thurgauer Regierungsrat will mehr Spielraum

Der Thurgauer Regierungsrat schlägt für die Nordostschweiz, in der es weniger Corona-Fälle gebe, eine schnellere Öffnung der Geschäfte vor. Ab dem 11. Mai sind die Schalter der kantonalen Verwaltung wieder geöffnet.

+++

22. April 2020: Campingplatzbetreiber fordern schnelle Rückkehr zum Geschäft

Die Schweizer Campingplatzbetreiber wollen möglichst schnell wieder das Geschäft aufnehmen können. Insbesondere die Ferienmonate Juli und August seien für viele überlebensnotwendig.

+++

22. April 2020: Swiss Football League erstellt Konzept für Geisterspiele

Die Swiss Football League erarbeitet ein Konzept für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs. Zusammen mit dem Institut für Infektionskrankheiten der Universität Bern zeigt die SFL Szenarien für die Rückkehr auf die Trainingsplätze und die Organisation von Geisterspielen auf.

+++

22. April 2020: Vier weitere Tote durch Covid-19 im Tessin

Im Kanton Tessin sind in den letzten 24 Stunden erneut vier Personen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. 24 Personen sind neu positiv auf das Virus getestet worden.

Insgesamt wurden bis Mittwochmorgen im Kanton Tessin 3089 Personen positiv auf das Virus getestet. 295 Menschen verloren aufgrund des Coronavirus ihr Leben. 661 Personen konnten bisher aus den Tessiner Spitälern entlassen werden.

+++

22. April: Auch Appenzell Ausserrhoden will eine schnellere Öffnung der Geschäfte

Wie andere Kantonsregierungen will auch der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden eine raschere Öffnung der Geschäfte. Diese Forderung hat er dem Bundesrat in einem Brief mitgeteilt und nun den Inhalt des Schreibens in einer Medienmitteilung veröffentlicht.

+++

22. April 2020: Dritter Corona-Todesfall im Kanton Schaffhausen

Im Kanton Schaffhausen ist eine weitere Person an den Folgen der Corona-Infektion gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle auf drei. Positiv getestet wurden im Kanton Schaffhausen bis jetzt 63 Personen. Im Spital liegen aktuell zehn Patientinnen und Patienten, zwei davon sind auf der Intensivstation.

+++

22. April: Schaffhauser Kantonalschwingfest verschoben

Das diesjährige Schaffhauser Kantonalschwingfest wird um ein Jahr verschoben. Die Ungewissheit rundum eine mögliche Lockerung des Veranstaltungsverbotes sei einfach zu gross.

+++

22. April 2020: Kanton Tessin will den Lockdown verlängern

Obwohl die Infektionszahlen in der Schweiz sinken, will der Kanton Tessin den Lockdown bis zum 3. Mai verlängern. Grund dafür sei die prekäre Lage im Kanton und die Nähe zur Italien, erklärt der Tessiner Staatsrat. In Italien wurden die Coronavirus-Massnahmen ebenfalls bis zum 3. Mai verlängert.

Der Bundesrat wird voraussichtlich am Mittwoch über die Anfrage des Tessins diskutieren.

+++

21. April 2020: Keine Pfingstlager der Thurgauer Pfadiabteilungen

Pfadi Thurgau sagt das traditionelle Pfila ab. Aufgrund der nach wie vor geltenden Vorschriften des Bundes sei eine Durchführung von Lagern nicht möglich, heisst es in einer Mitteilung der Pfadi. Die Pfadi Thurgau folge damit weiterhin dem Entscheid des Bundesrates und des Dachverbandes Pfadibewegung Schweiz.

+++

21. April 2020: Zwei neue Corona-Todesfälle im Kanton Zürich

Im Kanton Zürich sind zwei weitere Personen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Damit erhöhte sich die Zahl der Todesfälle bis am Dienstagnachmittag auf insgesamt 105 Todesfälle.

Wegen einer Corona-Infektion befinden sich aktuell 110 Patientinnen und Patienten im Spital. Das sind 11 weniger als am Montag. Die Zahl jener, die künstlich beatmet werden müssen, ist mit 41 um zwei Fälle zurückgegangen.

Bis jetzt wurden im Kanton Zürich 3280 Personen positiv getestet, das sind 26 mehr als am Vortag.

+++

21. April 2020: Zürcher Verkehrsverbund plant auf 11. Mai wieder regulären Fahrplan

Der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) will das Verkehrsangebot im Grossraum Zürich schrittweise wieder hochfahren. Auf den 11. Mai soll wieder der normale Fahrplan gelten.

Die Angebotsverdichtung erfolge in Absprache mit den SBB, PostAuto und dem Bund, hiess es in einer Mitteilung von Dienstag. Die Änderungen im Fahrplan würden online aktualisiert.

+++

21. April 2020: Kanton St.Gallen weitet Coronavirus-Tests aus

Die St.Galler Regierung will ab kommenden Montag mehr Personen auf das Coronavirus testen, um die Infektionsrate tief zu halten. Ausserdem hat sie eine Vorlage für Liquiditätshilfen in Härtefällen an den Kantonsrat überwiesen.

+++

21. April 2020: Regierung des Kantons St.Gallen fordert schnellere Lockerungen

Die Regierung des Kantons St.Gallen ist mit dem Fahrplan des Bundes aus der Corona-Krise heraus nicht einverstanden. In einem Schreiben an den Bundesrat fordert sie, dass die Lockerungen schneller umgesetzt werden.

+++

21. April 2020: Wahlen im Kanton Schaffhausen finden am geplanten Termin statt

Der Schaffhauser Regierungsrat will die Wahlen nicht aufgrund der Corona-Krise verschieben. Die Regierungsratswahlen finden wie geplant am 30. August und die Kantonsratswahlen sowie ein allfälliger zweiter Wahlgang für den Regierungsrat am 27. September statt.

Er gehe davon aus, dass das Versammlungs- und Veranstaltungsverbot ab dem 8. Juni gelockert werde, teilte der Regierungsrat am Dienstag mit. Der freie Meinungsbildungsprozess innerhalb der Parteien und die Durchführung von fairen und korrekten Wahlen sollten dadurch möglich sein.

+++

21. April 2020: Corona-Notstand trifft ländliche Gebiete und Geringverdiendende stärker

Die Möglichkeit, im Homeoffice arbeiten zu können, beeinflusst die Folgen des Notstands wegen der Coronavirus-Pandemie. Dabei kommen Menschen mit hohen Einkommen in urbanen Gebieten weit besser weg als Geringverdienende in ländlichen Gegenden, wie eine Untersuchung der Universität Basel zeigt.

+++

21. April 2020: Kommission fordert teilweisen Krediterlass für Gastronomiebetriebe

Wer auch Anfang Mai noch von den restriktiven Corona-Massnahmen des Bundes betroffen ist, soll nicht alle beantragten Notkredite zurückzahlen müssen. Das fordert die Wirtschaftskommission des Ständerats (WAK). Sie denkt dabei etwa an die arg gebeutelte Gastronomie.

+++

21. April 2020: Thurgauer Geschäfte erhalten Sonderbewilligung für 1. Mai

Thurgauer Dienstleister, die am 27. April wiedereröffnen können, dürfen ihr Geschäft am 1. Mai offenhalten. Sie bekommen für dieses Jahr eine Ausnahmebewilligung. Ein Antrag ist nicht erforderlich.

+++

21. April 2020: Bund eröffnet Aslyzentrum im Kanton Bern

Die ehemalige Kaserne in Boltigen BE wird ab Anfang Mai erneut als Bundesasylzentrum genutzt. Damit wird mehr Kapazität geschaffen, um die Empfehlungen des Bundes zum Schutz vor einer Ansteckung durch das Coronavirus einzuhalten.

+++

21. April 2020: Erneut weniger neue Coronavirus-Ansteckungen

In der Schweiz und in Liechtenstein hat die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages um 119 zugenommen. Insgesamt gab es am Dienstag laut Bundesamt für Gesundheit (BAG) 28’063 laborbestätigte Fälle und 1187 Tote.

Damit erhöhte sich die Zahl der neuen bestätigten Fälle im Vergleich zum Vortag weniger stark, wie das BAG weiter mitteilte. Am Montag waren noch 204 bestätigte Neuansteckungen gemeldet worden, die niedrigste Zahl seit Wochen.

+++

21. April 2020: Schaffhauser Busse nächste Woche wieder mit Normalfahrplan

Die Schaffhauser Verkehrsbetriebe kehren zur Normalität zurück: Bereits ab kommender Woche verkehren die Busse wieder gemäss normalem Fahrplan. Die Corona-Schutzmassnahmen werden aber beibehalten.

Die Fahrgastzahlen seien bereits in dieser Woche wieder gestiegen, sagte die Sprecherin der Verkehrsbetriebe am Dienstag gegenüber dem «Regionaljournal Zürich-Schaffhausen» von Radio SRF 1. Damit jene, die wieder arbeiten gingen, genügend Platz hätten, stelle man bereits kommende Woche wieder auf Normalbetrieb um.

+++

21. April 2020: Zweiter Corona-Todesfall im Kanton Schaffhausen

Im Kanton Schaffhausen ist eine weitere Person an den Folgen der Corona-Infektion gestorben. Damit beläuft sich die Zahl der Todesfälle bis am Dienstagvormittag auf zwei. Positiv auf das Coronavirus getestet sind im Kanton Schaffhausen bis jetzt 63 Personen. Im Spital liegen aktuell zehn Patientinnen und Patienten, zwei davon sind auf der Intensivstation.

+++

21. April 2020: Circus Knie muss auch Zürcher Gastspiel absagen

Der Schweizer Nationalzirkus muss wegen der Coronapandemie seine Tournee weiter umplanen und Gastspiele absagen. Betroffen ist auch das Gastspiel in Zürich.

+++

21. April 2020: Corona-Todesfälle könnten mit Blutverdünnern reduziert werden

Viele Covid-19-Patienten in der Schweiz sterben ausserhalb der Spitäler. Laut Medizinern könnten Thrombosen eine Rolle spielen. Prophylaxen könnten Todesfälle verhindern.

+++

21. April 2020: Pflegefachleute fordern höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen

Die Pflegefachleute wollen sich nicht mit Lobeshymnen für ihre Tätigkeiten in Zeiten der Corona-Pandemie begnügen. Sie fordern in einem offenen Brief ans Parlament höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen und eine Stärkung der Ausbildung.

+++

20. April 2020: Öffentliche Verkehrsbetriebe fahren Angebot hoch

Die öffentlichen Verkehrsbetriebe fahren in den kommenden Wochen ihr Angebot schrittweise wieder hoch. Erste Anpassungen soll es ab kommender Woche geben, wie das Bundesamt für Verkehr schreibt. SBB und Postauto bereiten zudem ein Schutzkonzept für Fahrgäste und Personal vor.

+++

20. April 2020: Zwei neue Corona-Todesfälle im Kanton Zürich

Im Kanton Zürich sind zwei weitere Personen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Damit gab es bis am Montagnachmittag 103 Todesfälle. Das Durchschnittsalter aller Verstorbenen liegt nach wie vor bei 85 Jahren.

Wegen einer Corona-Infektion im Spital liegen aktuell 121 Patientinnen und Patienten, das sind 5 mehr als am Sonntag. Die Zahl jener, die künstlich beatmet werden müssen, blieb mit 43 konstant.

Bis jetzt wurden im Kanton Zürich 3’254 Personen positiv getestet, das sind 15 mehr als am Vortag.

+++

20. April 2020: McDonald’s öffnet Take-Away und Lieferdienst ab 27. April

Die Fastfood-Kette McDonald’s hat zusätzliche Sicherheitsmassnahmen für die Kunden und Mitarbeitenden eingeführt und nimmt in der Schweiz ab dem 27. April den Liefer- und Take-Away-Betrieb wieder auf. Die Restaurantfilialen selbst bleiben gemäss einer Mitteilung des Unternehmens vom Montag aber weiterhin geschlossen.

+++

20. April 2020: So könnte die Fliegerei nach der Coronakrise aussehen

Wegen der Corona-Pandemie könnte Fliegen bald nur noch mit Schutzmasken erlaubt sein. Dies geht aus einem Konzept der deutschen Luftfahrtbranche hervor, welches am Montag publik wurde. In der Schweiz gibt es derzeit noch kein konkretes Konzept. Im Moment werden noch verschiedene Szenarien geprüft.

+++

20. April 2020: Zahl der Neuansteckungen rückläufig – bis zu 35 Prozent Umsatzrückgang beim Tourismus

Der Bund hat über den aktuellen Stand in der Coronapandemie informiert. Unter anderem gab er die Zahl der Neuansteckungen bekannt sowie die Auswirkungen auf den Schweizer Tourismus. Brigadier Dorz gab zudem bekannt, dass die Armee mit der Reduktion des Coronaeinsatzes beginne.

+++

20. April 2020: Kanton Zürich verzichtet auf Zeugnisnoten

Zürcher Schülerinnen und Schüler erhalten keine Zeugnisnoten am Ende des Schuljahres. Dies hat der Bildungsrat entschieden, wie aus einer Mitteilung vom Montag hervorgeht. Er hat beschlossen, dass in den Zeugnissen der 2. bis 6. Klasse der Primarschule und der Sekundarschule für das zweite Halbjahr des laufenden Schuljahrs keine Zeugnisnoten gesetzt werden.

+++

20. April 2020: Spital Walenstadt als Rehabilitationszentrum für Corona-Patienten

In einem Vorstoss aus dem St.Galler Kantonsrat wird eine neue Aufgabe für das Spital Walenstadt vorgeschlagen: Dort sollen sich Corona-Patienten erholen, die künstliche beatmet werden mussten.

+++

20. April 2020: Zürcher Flughafendirektor Widrig setzt sich für Swiss ein

Der Flughafen Zürich wickelt zurzeit einen Flugbetrieb ab, der vergleichbar ist mit dem vor knapp 70 Jahren. Der Flughafendirektor Stephan Widrig rechnet nicht mit einer raschen Normalisierung.

+++

20. April 2020: Bund öffnet im Tessin weiteren kleinen Grenzübergang

Der Bund hat im Tessin am Montag mit Brusata di Novazzano einen weiteren Grenzübergang teilweise wieder geöffnet. Er will damit den Arbeitsverkehr erleichtern.

+++

20. April 2020: Leichter Anstieg bei Corona-Angesteckten – 204 neu Infizierte

In der Schweiz und in Liechtenstein hat die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages um 204 zugenommen. Insgesamt gab es am Montag laut Bundesamt für Gesundheit (BAG) 27’944 bestätigte Fälle und 1142 Tote.

Damit erhöhte sich die Zahl der neuen bestätigten Fälle im Vergleich zum Vortag etwas weniger stark, wie das BAG weiter mitteilte. Am Sonntag waren noch bestätigte 336 Neuansteckungen gemeldet worden.

+++

20. April 2020: Sieben weitere Coronatote im Kanton Tessin

Im Kanton Tessin sind in den letzten 24 Stunden erneut 7 Personen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. 26 Personen sind neu positiv auf das Virus getestet worden. Insgesamt wurden bis Montagmorgen im Kanton Tessin 2058 Personen positiv auf das Virus getestet. 288 Menschen verloren aufgrund der durch das Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit ihr Leben. 621 Personen konnten bisher aus den Tessiner Spitälern entlassen werden.

+++

20. April 2020: Jeder dritte Schweizer hat Reise storniert

Knapp drei Viertel der Schweizerinnen und Schweizer hat laut einer Umfrage der Hochschule Luzern in diesem Jahr eine Reise geplant. Die Hälfte davon hält an den Reiseplänen fest. Jeder dritte Schweizer hat wegen der Coronakrise seine Pläne auf Eis gelegt.

+++

20. April 2020: Autoversicherer sollen wegen Corona Prämien zurückzahlen

Aufgrund der verhängten Coronamassnahmen des Bundes sind die Strassen fast leer. Autoversicherer sparen somit Geld. Der Konsumentenschutz fordert nun, dass dies Prämienzahlern zugutekommt.

+++

20. April 2020: Schweizer Bevölkerung befürwortet laut Umfrage eine Maskenpflicht

Sechs von zehn befragten Personen sprachen sich in einer Tamedia-Umfrage dafür aus, dass das Tragen von Masken in der Schweiz verpflichtend wird, sobald genügend Schutzmasken verfügbar sind.

+++

19. April 2020: Provisorische Öffnung der Grenzübergänge im Kanton Genf

Die Eidgenössische Zollverwaltung öffnet im Hinblick auf die Lockerung der Massnahmen gegen das Coronavirus ab Montag fünf Grenzübergänge in Genf wieder provisorisch. Die Öffnung dieser fünf zusätzlichen Übergänge soll Staus des Grenzgängerverkehrs zu den Stosszeiten verhindern.

+++

19. April 2020: Wanderer überrennen Alpstein

Der Alpstein bleibt auch in Corona-Zeiten ein beliebtes Ausflugsziel. Auch an diesem Wochenende pilgerten wieder zahlreiche Wanderer ins Appenzellerland. Viele konnten allerdings gar nicht erst nach Wasserauen oder Brülisau fahren. Die Polizei hat 150 bis 200 Autos gestoppt und nach Hause geschickt, heisst es auf Anfrage. Viele Wanderer kamen aus dem Kanton Zürich, Thurgau, St.Gallen und Aargau.

+++

19. April 2020: Schaffhauser Polizei zeigt Wirt an

Die Schaffhauser Bevölkerung hat sich mehrheitlich an die Vorgaben des Bundes bezüglich des Coronavirus gehalten. Ein Wirt wurde im Zusammenhang mit den Coronabestimmungen jedoch angezeigt.

+++

19. April 2020: 150’00 Anträge auf Erwerbsersatzentschädigung

Bis zum Wochenende erhielten diese rund 150’000 Anträge von Selbstständigerwerbenden auf Erwerbsersatzentschädigung. Für die nächsten Tage rechnen die Ausgleichskassen mit weit über 100’000 zusätzlichen Anmeldungen.

+++

19. April 2020: Kantonspolizei Zürich verteilt wegen Grillparty zehn Corona-Bussen

Über das Wochenende sind bei der Kantonspolizei Zürich 120 Meldungen wegen Nichteinhalten der Abstandsregeln oder der Höchstanzahl von Personen eingegangen. Trotzdem mussten die Polizisten über alles gesehen nur 10 Ordnungsbussen ausstellen.

+++

19. April 2020: Neunter Rückholflug aus Lateinamerika in Zürich gelandet

169 Schweizerinnen und Schweizer sind am Sonntagnachmittag mit einem Rückholflug aus Quito und Buenos Aires in Zürich gelandet. An Bord befanden sich auch 141 Passagiere aus anderen Ländern, 49 davon wohnhaft in der Schweiz, wie das Aussendepartement EDA mitteilt.

+++

19. April 2020: 336 neue Coronafälle in der Schweiz

Die neusten Zahlen des BAG zeigen, dass die Anzahl der Infektionen mit dem Coronavirus auf 27’740 gestiegen ist. Das sind 336 mehr als noch am Vortag. Bisher starben 1135 Menschen am Virus.

+++

19. April: Politiker verlangen Sitzungsgelder trotz Corona-Krise

Wegen der Corona-Krise läuft der Politbetrieb nur sparsam, viele Sitzungen sind gestrichen. Dennoch fordern einige Politiker die üblichen Sitzungsgelder.

+++

19. April: Stadtpolizei Zürich wegen Corona gefordert

Die Stadtzürcherinnen und Stadtzürcher halten sich weiterhin gut an die Schutzmassnahmen. Dennoch verzeichnet die Stadtpolizei über 150 Einsätze. Vor allem bei Sportanlagen und in der Nähe von Gewässern musste sie intervenieren.

+++

19. April 2020: Röstigraben bei Corona-Todesfällen

In der Westschweiz sterben proportional mehr Menschen am Coronavirus als in der Deutschweiz. Das zeigt eine Analyse des Sonntagsblick. So verzeichne die Romandie fast die Hälfte aller Todesfälle. Noch stärker trifft es das Tessin, dort sind 17 Prozent aller Todesfälle verzeichnet.

+++

19.April 2020: Bund will zusätzliches Schutzmaterial für 2 Milliarden

Der Bnd will für über 2 Milliarden Franken zusätzliches Schutzmaterial kaufen. Das berichten verschiedenen Sonntagszeitungen. Von dem Geld sollen Schutzmasken, Beatmungsgeräte und Corona-Tests gekauft werden.

+++

19. April 2020: Schweizer sind zufrieden im Home-Office

Laut einer Studie sind knapp drei Viertel der Schweizer zufrieden mit dem Arbeiten von zu Hause. Das schreibt die «NZZ am Sonntag». Ein Grund ist, dass die Einsatzzeiten flexibler gestaltet werden können.

+++

19. April 2020: Kanton Zürich will Gewerbe mit Sonntagsverkäufen unter die Arme greifen

Die Zürcher Regierungspräsidentin Carmen Walker-Späh kritisiert das Vorgehen des Bundesrates zur Lockerung der Corona-Massnahmen in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag» als zu «statisch». Sie fordert, dass der Detailhandel sowie Bars und Restaurants früher wieder öffnen dürfen. Alleine im Kanton Zürich koste die Coronakrise die Wirtschaft Milliarden. Um den Detailhandel zu stützen, schlägt Carmen Walker-Späh zusätzliche Sonntagsverkäufe vor, damit das Gewerbe einen Teil seines Ertragsausfalls kompensieren kann.

+++

19. April 2020: Parmelin weckt Hoffnung bei Beizern

Bundesrat Guy Parmelin wirft Gastronomen einen Rettungsanker zu: Im Interview mit der «SonntagsZeitung» tönt er an, dass Restaurants und Bars doch schon früher eröffnen könnten als bisher angekündigt. «Wir evaluieren die Situation laufend. Ich schliesse nicht aus, dass die Restaurants in den nächsten Wochen ebenfalls öffnen können. Das hängt davon ab, wie sich die Lage entwickelt. Der Bundesrat kann an seinen Sitzungen jede Woche eine neue Lagebeurteilung vornehmen», so Parmelin. Am Donnerstag hatte der Bundesrat die Wiedereröffnung von Restaurants und Bars noch frühestens auf den 8. Juni angekündigt. Das hatte unter Beizern für einen Sturm der Entrüstung gesorgt.

+++

19. April 2020: SVP lanciert Petition «Stopp Lockdown jetzt!»

Die SVP richtet sich mit einer Petition an den Bundesrat. Unter dem Titel «Stopp Lockdown jetzt!» fordert sie, dass die Massnahmen gegen das Coronavirus deutlich schneller gelockert werden als bisher vorgesehen. So sollen etwa alle Detailhändler bereits am 27. April wieder öffnen dürfen – der Bundesrat sieht aktuell den 11. Mai vor. Daneben will die SVP auch Restaurants bald wieder öffnen und fordert den Bundesrat dazu auf, mehr Schutzmasken zu beschaffen. Die aktuellen Restriktionen würden die Wirtschaft zugrunde richten, es drohe Massenarmut, so die SVP.

+++

18. April 2020: St.Gallen testet 1000 Menschen auf Corona Anti-Körper

Im Kanton St. Gallen laufen bereits seit rund vier Wochen serologische Tests mit rund 1000 Personen. Sie sollen unter anderem Aufschluss darüber geben, wie viele Personen vom Coronavirus angesteckt wurden – aber keine Krankheitssymptome zeigen.

Die Studie werde im Kanton St. Gallen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Gesundheitswesens durchgeführt, bestätigte Pietro Vernazza, Chefarzt der Infektiologie des Kantonsspitals St.Gallen eine Aussage in einem Interview mit der «Linth-Zeitung» vom Samstag.

+++

18. April 2020: Amateur-Liga will Saison abbrechen

Alle Fussball-Meisterschaften ab der 2. Liga interregional abwärts sollen abgebrochen und nicht gewertet werden. Dies beantragten die Amateur Liga und die 13 Regionalverbände. Der Zentralvorstand des Schweizerischen Fussballverbandes (SFV) wird den Antrag und die damit verbundenen Konsequenzen prüfen. Bis Mitte nächster Woche soll ein Entscheid fallen.

+++

18. April 2020: Gesundheitskommission will Corona-Tests massiv ausweiten

Viel mehr Infektions- und Antikörpertests, ein Tracing-System zur Überwachung der Ansteckungsketten sowie zusätzliches Schutzmaterial für Firmen: Das fordert die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrats (SGK) vom Bundesrat.

Laut einer Mehrheit der Kommission sollen sich alle Personen ohne Einschränkung testen lassen können, die Symptome einer möglichen Covid-19-Infektion haben, wie die Parlamentsdienste am Samstag mitteilten. Dafür brauche es schnellstmöglich genügend verfügbare Tests.

+++

18. April 2020: 326 neue Coronavirus Infektionen

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) meldet einen Anstieg von der Corona-Erkrankten von 326 an einem Tag. Damit steigt die Zahl aller in der Schweiz infizierten auf 27‘404. Insgesamt sind 1111 Menschen der Lungenkrankheit erlegen.

+++

18. April 2020: Kantonspolizei St.Gallen muss 49 Mal wegen Coronaverstössen ausrücken

Die Kantonspolizei St.Gallen ist zwischen Freitag und Samstagmorgen 49 Mal wegen Verstösse gegen die Corona-Massnahmen ausgerückt. Meist wurde der Sicherheitsabstand von zwei Metern nicht eingehalten oder es trafen sich zu viel Menschen.

+++

18. April 2020: Kanton Bern muss 14 Ausschaffungshäftlinge freilassen

Der Kanton Bern hat 14 Personen aus der Ausschaffungshaft entlassen müssen, da sie wegen der Corona-Krise einstweilen nicht in ihr Heimatland geflogen werden können. Unter ihnen sind drei verurteilte Drogenhändler.

Die Entlassung der 14 Personen aus der sogenannten ausländerrechtlichen Administrativhaft erfolgte, weil ungewiss ist, wann welche Flugverbindungen wieder aufgenommen werden. «Eine weitere Inhaftierung wäre unverhältnismässig gewesen», hielt der bernische Sicherheitsdirektor Philippe Müller fest.

+++

18. April 2020: Sommaruga verteidigt Vorgehensweise des Bundesrates

Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga hat die Vorgehensweise des Bundesrates in der Coronavirus-Krise mit den schrittweisen Lockerungen verteidigt. «Wir setzen alles daran, einen Rückschlag zu vermeiden. Wir lockern dort, wo der Schutz möglich ist», führte die SP-Politikerin in der «NZZ» aus. Falls sich die Bevölkerung an die Distanz- und Hygienemassnahmen halte, komme es auch nicht zu Rückfällen.

+++

17. April 2020: Frauenfelder Bücherfest wird abgesagt

Vom 5. bis 7. Juni 2020 wären während des Frauenfelder Bücherfests rund 20 Autorinnen und Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz nach Frauenfeld gekommen. Wegen des Coronavirus muss das Bücherfest aber abgesagt werden.

+++

17. April 2020: Ausserrhoder Corona-Hotline am Wochenende nicht mehr besetzt

Die Corona-Hotline Appenzell Ausserrhoden wird ab sofort an den Wochenenden nicht mehr bedient. Das teilt der Kanton am Freitag mit. Die wenigen Anrufe über die Wochenenden hätten den kantonalen Führungsstab zu diesem Entscheid bewogen. Die Bevölkerung wird via Bandansage mit den wichtigsten Informationen und den Nummern der Wochenend-Anlaufstellen informiert.

+++

17. April 2020: Zwei neue Corona-Todesfälle – aber weniger Infizierte im Spital

Im Kanton Zürich sind zwei weitere Personen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Damit gab es bis am Freitagnachmittag 92 Todesfälle. Das Durchschnittsalter aller Verstorbenen liegt nach wie vor bei 85 Jahren. Wegen einer Corona-Infektion im Spital liegen aktuell 123 Patientinnen und Patienten, das sind zwölf weniger als am Donnerstag.

+++

17. April 2020: Schaffhauser Parkplätze wieder kostenpflichtig

In der Stadt Schaffhausen kann ab nächster Woche nicht mehr gratis parkiert werden. Zudem will der Stadtrat den Pächtern von städtischen Ladenlokalen und Gastronomiebetrieben unter die Arme greifen.

+++

17. April 2020: Zürcher Gerichte nehmen Verhandlungsbetrieb wieder auf

Das Obergericht, die Bezirksgerichte und die Friedensrichterämter des Kantons Zürich nehmen den ordentlichen Verhandlungsbetrieb am 27. April wieder auf.

+++

17. April 2020: Koch: «Noch lange nicht aus dem Gefahrenbereich»

Die Kurve der Neuansteckungen mit dem Coronavirus ist rasch abgeflacht. Für Entwarnung ist es aber zu früh: «Wir sind noch lange nicht aus der Gefahrenzone heraus», sagte Daniel Koch, Delegierter des Bundesamts für Gesundheit (BAG) für COVID-19, am Freitag vor den Bundeshausmedien.

+++

17. April 2020: Sommertheater Winterthur um einen Monat verschoben

Die Organisatoren des Winterthurer Sommertheaters haben ihre Veranstaltung vorsichtshalber um einen Monat verschoben. Der Start war eigentlich auf Mitte Juni geplant und wurde nun auf Mitte Juli verschoben, wie das Onlineportal des «Landboten» berichtet. Grund für die Verschiebung sei die unzureichende Planungssicherheit wegen der Corona-Krise.

+++

17. April 2020: Street Food Festival in Zürich abgesagt

Das Street Food Festival Nr. 10 auf der Hardturmbrache ist abgesagt worden. Das Festival hätte vom 8. Mai bis am 7. Juni stattgefunden.

+++

17. April 2020: 346 neu bestätigte Fälle

In der Schweiz und in Liechtenstein hat die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages um 346 zugenommen. Insgesamt gab es damit am Freitag 27’078 laborbestätigte Fälle.

Damit stieg die Zahl der neuen bestätigten Fälle im Vergleich zum Vortag an, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Freitag mitteilte. Die Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung nahmen nach einer Zählung der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bis Donnerstagmittag innerhalb von 24 Stunden um 105 auf 1304 zu.

Der Kanton Waadt überholte erstmals den bisherigen Rekordhalter Tessin und gab die Zahl seiner Todesopfer mit 279 an, im Tessin starben bis Freitag 270 Menschen an der Lungenkrankheit. Keystone-SDA analyzes the official data available on the cantons’ websites and updates them twice a day, at noon and in the evening. Obwalden und Appenzell-Innerrhoden sind gemäss dieser Zählung die einzigen Kantone ohne Todesopfer.

+++

17. April 2020: SP will neue Wirtschaftspolitik und 200-Franken-Gutschein für alle

Für die SP ist die Corona-Krise der Startschuss für einen wirtschaftspolitischen Systemwechsel. Sie fordert bedeutende Investitionen in den Service public und in den Care-Bereich. Im Fokus stehen für die SP auch jene, die von den wirtschaftlichen Folgen der Epidemie besonders betroffen sind.

+++

17. April 2020: Kanton Schaffhausen verlängert Corona-Notmassnahmen

Der Schaffhauser Regierungsrat verlängert die ausserordentlichen Finanzkompetenzen für die Gemeindexekutiven. Die Verlängerung gilt vorerst bis am 8. Juni.

+++

17. April 2020: Das Montreux Jazz Festival 2020 findet nicht statt

Anstatt der Programmbekanntgabe, kommt die Absage: Das Montreux Jazz Festival 2020 (3. bis 18. Juli) findet aufgrund der Corona-Krise nicht statt.

Acts wie Lenny Kravitz, Black Pumas oder Lionel Richie hätten diesen Sommer am Ufer des Genfer Sees auftreten sollen. Einzelne Programmpunkte, die für die diesjährige Ausgabe vorgesehen waren, werden nach Möglichkeit ins nächste Jahr verschoben, teilten die Veranstalter am Freitag in einem Communiqué mit. Das nächste Montreux Jazz Festival findet vom 2. bis 17. Juli 2021 statt.

+++

17. April 2020: Mai-Markt in Winterthur abgesagt

Aufgrund der aktuellen Situation werde der diesjährige Winterthurer Mai-Markt, der am Donnerstag, 7. Mai 2020, durchgeführt worden wäre, abgesagt. Dies teilt die Stadt am Freitagmorgen mit.

+++

17. April 2020: Weitere Entspannung im Schaffhauser Spital

Im Spital Schaffhausen zeichnet sich bei den Covid-19-Erkrankten eine weitere Entspannung ab. Am Freitag lagen noch sechs Infizierte im Spital. An Ostern waren es noch 14, also mehr als doppelt so viele.

Stabil blieb mit zwei Fällen die Zahl der Intensivpatienten. Eine Person ist bis jetzt an den Folgen der Infektion gestorben, wie der Kanton am Freitag auf seiner Website schrieb. Bis jetzt sind im Kanton Schaffhausen 60 Personen positiv getestet worden, eine mehr als am Vortag.

+++

17. April 2020: Eine weitere Person im Tessin an Covid-19 gestorben

Im Kanton Tessin ist in den letzten 24 Stunden erneut eine Person an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. 24 Personen sind neu positiv auf das Virus getestet worden.

Insgesamt wurden bis Freitagmorgen im Kanton Tessin 2977 Personen positiv auf das Virus getestet. 270 Menschen verloren aufgrund des Coronavirus ihr Leben. 580 Personen konnten bisher aus den Tessiner Spitälern entlassen werden.

+++

17. April 2020: SEM bewilligt Aufnahme von 21 Minderjährigen aus Griechenland

Das Staatssekretariat für Migration (SEM) hat bis am Freitag von den griechischen Behörden 21 Gesuche für die Aufnahme von minderjährigen Asylsuchenden erhalten und bewilligt. Zurzeit organisiert das SEM den Transfer dieser Kinder und Jugendlichen in die Schweiz.

+++

17. April 2020: Lob von Armeechef Süssli für Coronavirus-Einsatz der Armee

Thomas Süssli, der Chef der Schweizer Armee, ist zufrieden mit dem Einsatz der Armee während der Corona-Pandemie. Es gibt aus seiner Sicht aber auch Verbesserungsmassnahmen, vor allem bei Entscheidungswegen.

+++

16. April 2020: Zürcher Bars und Clubs fordern weitere Überbrückungshilfen

Die Bars und Clubs bleiben trotz Corona-Lockerungsmassnahmen bis auf weiteres geschlossen. Die Zürcher Bar & Club Kommission hat diesen Entscheid des Bundesrates nicht anders erwartet und akzeptiert ihn. Nun brauche es aber dringend mehr finanzielle Unterstützung.

+++

16. April 2020: Erste Festivals geben Absage bekannt

Die Medienkonferenz vom Bundesrat am Donnerstag hat den Grossveranstaltern wenig Hoffnung gemacht. Erste Schweizer Open Airs haben schon ihre Absage verkündet. Das Paléo in Nyon, das Blue Balls Festival in Luzern und das Rock the Ring in Hinwil wurden am Donnerstag bereits abgesagt.

+++

16. April 2020: Zusätzliche Beschränkungen beim Parkplatz Wasserauen

Weil im Alpstein die Besucherzahlen kontinuierlich gestiegen, wurde am Ostermontag die Zufahrt vorübergehend beschränkt. Gleichzeitig werden die verfügbaren Parkplätze in Wasserauen nochmals reduziert.

+++

16. April 2020: Fünf weitere Corona-Todesfälle im Kanton Zürich

Im Kanton Zürich sind fünf weitere Personen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Damit gab es bis Donnerstagnachmittag insgesamt 90 Todesfälle. Der Altersdurchschnitt aller Verstorbenen liegt bei 85 Jahren.

Die Zahl der positiv Getesteten stieg auf 3151 Patientinnen und Patienten, das sind 37 mehr als am Vortag. Die Zahl der Patienten im Spital ist einmal mehr gesunken, von 136 auf noch 135. Davon müssen aktuell 51 künstlich beatmet werden, ein Patient mehr als am Vortag.

+++

16. April 2020: Zunahme der bestätigten Covid-19-Fälle stabil bei rund 300

In der Schweiz hat die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages um 315 zugenommen. Insgesamt gab es damit am Donnerstag 26’732 bestätigte Fälle. Damit stieg die Zahl der neuen bestätigten Fälle im Vergleich zum Vortag leicht an.

Gleichzeitig nahm auch die Zahl der Corona-Tests zu. Von Mittwoch auf Donnerstag wurden 3737 Tests durchgeführt, nach 3633 am Vortag. Vor einer Woche waren es noch über 6000 Tests pro Tag gewesen. Die Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung nahmen nach einer Zählung der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bis Donnerstagmittag innerhalb von 24 Stunden um 72 auf 1269 zu.

Die Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung nahmen nach einer Zählung der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bis Donnerstagmittag innerhalb von 24 Stunden um 85 auf 1282 zu. Die Agentur analysiert dazu die auf den Internetseiten der Kantone vorliegenden offiziellen Daten und aktualisiert sie zweimal täglich, mittags und abends. Obwalden und Appenzell-Innerrhoden sind gemäss dieser Zählung die einzigen Kantone ohne Todesopfer.

+++

16. April 2020: Bundesrat weitet Anspruch auf Erwerbsausfallentschädigung aus

Ab sofort haben auch Selbstständigerwerbende, die nur indirekt von den behördlichen Massnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie betroffen sind, Anspruch auf Erwerbsausfallentschädigung. Das sind beispielsweise gute Nachrichten für Taxifahrer.

+++

16. April 2020: Bundesrat beschliesst schrittweise Lockerung

Die Massnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Epidemie werden schrittweise aufgehoben. Das hat der Bundesrat am Donnerstag beschlossen. Am 27. April öffnen Coiffeurgeschäfte, Baumärkte und Gartencenter. Zwei Wochen später soll der Unterricht wieder aufgenommen werden.

Hier die Medienkonferenz live mitverfolgen.

+++

16. April 2020: Sechs weitere Tote durch Covid-19 im Tessin

Im Kanton Tessin sind in den letzten 24 Stunden sechs Personen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. 26 Personen sind neu positiv auf das Virus getestet worden.

Insgesamt wurden bis Donnerstagmorgen im Kanton Tessin 2953 Personen positiv auf das Virus getestet. 269 Menschen verloren aufgrund des Coronavirus ihr Leben. 568 Personen konnten bisher aus den Tessiner Spitälern entlassen werden.

+++

16. April 2020: Swiss verlängert Minimalflugplan bis vorerst 17. Mai

Swiss hat aufgrund der weiterhin bestehenden Reisebeschränkungen entschieden, ihren Minimalflugplan zunächst bis zum 17. Mai zu verlängern. Dies teilt die Fluggesellschaft am Donnerstag mit.

Neben einem deutlich reduzierten Flugplan für die Kurz- und Mittelstrecke mit Fokus auf ausgewählte europäische Städte ab Zürich und Genf bietet Swiss künftig weiterhin drei wöchentliche Langstreckenflüge nach New York / Newark (USA) an.

Fluggäste, deren Flüge abgesagt worden sind oder die ihren Flug nicht wahrnehmen konnten, können ihr Ticket behalten und bis 31. August 2020 eine Umbuchung auf ein neues Reisedatum – bis spätestens 30. April 2021 – und gegebenenfalls ein neues Reiseziel vornehmen. Bei Reiseantritt bis 31. Dezember 2020 erhalten sie für die Umbuchung zusätzlich eine Ermäßigung von 50 Franken. Diese kann in Form eines Flight-Vouchers online über die Webseite swiss.com abgerufen werden.

+++

16. April 2020: Zürcher Stadtspital bietet Online-Sprechstunden an

Das Institut für Dermatologie des Zürcher Stadtspitals Waid und Triemli bietet neu Online-Sprechstunden an. Patienten können damit ihre Hautbeschwerden von zu Hause aus abklären.

+++

16. April 2020: 47 Corona-Todesfälle in Zürcher Alters- und Pflegeheimen

Die Zürcher Alters- und Pflegeheime sind überdurchschnittlich stark vom Corona-Virus betroffen: Von den 87 Patientinnen und Patienten, die im Kanton Zürich bisher an den Folgen einer Infektion starben, lebten 47 in einem Heim.

Somit entfällt mehr als die Hälfte der Todesfälle auf Heimbewohnerinnen und Heimbewohner, wie die Gesundheitsdirektion am Donnerstag bekannt gab. Das Durchschnittsalter aller Verstorbenen liegt bei 85 Jahren.

+++

16. April 2020: Armee besorgt hunderte Millionen Masken für die Schweiz

Der Bund stockt die Maskenvorräte und das Schutzmaterial auf. Zuständig für die Beschaffung der Schutzausrüstung ist die Armee. Sie hat dafür ein Budget von rund 800 Millionen Franken.

+++

16. April 2020: Winterthurer Gemeinderat will Ende Mai wieder tagen

Wegen des Coronavirus fallen derzeit die Sitzungen des Grossen Gemeinderats Winterthur aus. In dieser Zeit türmen sich die Geschäfte auf den Tischen der Politiker. Wie der «Landbote» schreibt, rechnet Ratspräsident Andreas Geering mit der nächsten Sitzung Ende Mai.

+++

15. April 2020: Zahl der Todesfälle im Kanton Zürich steigt auf 85

Im Kanton Zürich sind 7 weitere Personen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Damit gab es bis Mittwochnachmittag insgesamt 85 Todesfälle. Die Verstorbenen waren im Durchschnitt 85 Jahre alt.

Die Zahl der positiv Getesteten stieg um 47 auf 3114 wie die Gesundheitsdirektion am Mittwoch mitteilte. Zurzeit werden 136 Patientinnen und Patienten im Spital behandelt. Das sind 13 weniger als am Vortag. 50 Patienten müssen künstlich beatmet werden (Vortag: 52).

+++

15. April 2020: Mögliche «Exit-Strategie» von Bundesrat durchgesickert

Am Donnerstag, 16. April will der Bundesrat verkünden, wie es nach dem 26. April weitergehen soll. Nun sind bereits am Mittwoch Informationen durchgesickert. Wie Recherchen vom «Tages-Anzeiger» zeigen, will Innenminister Alain Berset (SP) erste Öffnungsschritte in drei Phasen aufteilen.

So sollen ab dem 27. April alle Läden wieder öffnen dürfen, die «personenbezogene Dienstleistungen» ausführen, so zum Beispiel Coiffeure. Ab dem 11. Mai soll dann ein Teil der Schulen wieder öffnen. Bars und Restaurants sollen ab dem 8. Juni wieder öffnen dürfen.

In den Pausen zwischen den Daten soll sich dann zeigen, wie sich die Öffnungsschritte auf die Volksgesundheit auswirken.

Gemäss «Tages-Anzeiger» gebe es derzeit noch keine konkreten Vorstellungen, wie es mit den Grossveranstaltungen weitergehen soll.

+++

15. April 2020: St.Galler Regierung will keine Taskforce «Distance Schooling»

Die in einem FDP-Vorstoss geforderte Taskforce für den Fernunterricht hält die St.Galler Regierung für unnötig. Auch einen speziellen Lehrplan brauche es nicht. «Distance Schooling» habe Grenzen, argumentiert sie.

+++

15. April 2020: Jeder dritte Zürcher Angestellte hat Kurzarbeit

Im Kanton Zürich ist wegen der Corona-Pandemie bereits jeder dritte Arbeitnehmer von Kurzarbeit betroffen. Das Amt für Wirtschaft hat bereits die Gesuche von 28’085 Betrieben bewilligt, die insgesamt 345‘460 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angemeldet haben.

+++

15.April 2020: Appenzell Ausserrhoden gründet Corona-Nothilfefonds

Der Regierungsrat hat gemeinsam mit der Stiftung Wirtschaftsförderung Appenzell Ausserrhoden und weiteren Stiftungen einen Corona-Nothilfefonds gegründet. Damit können neben den Bundeshilfen zusätzliche Bankkredite von mindestens 10 Millionen Franken zu Gunsten der Ausserrhoder Wirtschaft ausgelöst werden.

+++

15. April 2020: Neue bestätigte Covid-19-Fälle nehmen um 260 zu

In der Schweiz hat die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages erneut nur um 260 zugenommen. Insgesamt gab es damit am Mittwoch 26’336 bestätigte Fälle.

Das BAG twitterte:

#CoronaInfoCH #Coronavirus # COVID19

15.04 Aktueller Stand sind 26’336 laborbestätigte Fälle, 260 mehr als am Vortag.https://t.co/RTWF8jbM2p pic.twitter.com/3GpudmSsTj — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) April 15, 2020

Die Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung nahmen nach einer Zählung der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bis am Mittwochmittag um 45 auf 1197 zu. Die Agentur analysiert dazu die auf den Internetseiten der Kantone vorliegenden offiziellen Daten und aktualisiert sie zweimal täglich, mittags und abends. Obwalden und Appenzell Innerrhoden sind gemäss dieser Zählung die einzigen Kantone ohne Todesopfer.

+++

15. April 2020: SGB fordert Erhalt von Arbeitsplätzen und Kaufkraft

Die Coronakrise trifft die Schweizer Wirtschaft mit grosser Wucht. Um soziale Probleme und grössere wirtschaftliche Schäden zu verhindern, fordert der SGB eine hundertprozentige Lohngarantie und den Verzicht auf Entlassungen.

+++

15. April 2020: Zweiter Todesfall in Nidwalden

Im Kanton Nidwalden ist eine zweite Person an den Folgen des Coronavirus gestorben. Dies teilt der Kanton am Mittwoch mit. Die 83-jährige Frau litt unter mehreren Vorerkrankungen und lebte zuletzt in einem Alters- und Pflegeheim. Sie war vor rund drei Wochen positiv auf das Coronavirus getestet worden. In Nidwalden haben sich bisher 105 Personen erwiesenermassen mit der Lungenkrankheit COVID-19 angesteckt.

+++

15. April 2020: Bereits jeder dritte Schaffhauser Arbeitnehmer hat Kurzarbeit

Im Kanton Schaffhausen gingen bereits 1’600 Gesuche um Kurzarbeit ein. Davon betroffen sind 14’000 Mitarbeitende, das entspricht 31 Prozent aller Schaffhauser Erwerbstätigen. Das Ausmass der Kurzarbeit ist bereits jetzt um ein Vielfaches grösser als bei der Finanzkrise 2009: Damals gingen nur 99 Voranmeldungen ein, 2800 Mitarbeitende waren betroffen.

+++

15. April 2020: Bisher 59 positiv getestete Corona-Fälle in Schaffhausen

Im Kanton Schaffhausen sind bis am Mittwoch insgesamt 59 Personen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Somit stieg diese Zahl innerhalb von drei Tagen nur um zwei Fälle.

Die Zahl der Spitalpatienten ist in der Zeit gesunken, wie aus der Statistik des Kantons vom Mittwoch hervorgeht. Im Spital liegen derzeit 9 Erkrankte, das sind 5 weniger als noch am Ostersonntag.

Stabil geblieben ist mit zwei Patienten die Zahl der Fälle auf der Intensivstation. Bisher starb im Kanton Schaffhausen eine Person an den Folgen der Corona-Infektion.

+++

15. April 2020: ZHAW bietet KMU Hilfe an

Die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) will angeschlagene KMU unterstützen. Sie hilft bei kommunikativen Massnahmen, die kleinen Unternehmen das Überleben sicher können.

+++

15. April 2020: Coronavirus dürfte sich nicht auf St.Galler Wahlbeteiligung auswirken

Die St.Galler Grossstädte Wil und St.Gallen blicken dem zweiten Wahlgang am Sonntag positiv entgegen. Sie denken nicht, dass das Coronavirus eine geringere Wahlbeteiligung verursacht.

+++

15. April 2020: Bauern sehen wieder Stunde der Selbstversorgung des Landes gekommen

Der Schweizer Bauernverband SBV sieht in der Coronavirus-Krise die Zeit gekommen, den Selbstversorgungsgrad der Schweiz hochzuhalten. Dies sagte der Direktor des Schweizer Bauernverbandes, Martin Rufer, in einem Interview.

+++

15. April 2020: Epidemiologe findet Massnahmenlockerung angebracht

In der Schweiz sind die Zahlen der neuen Coronainfektionen rückläufig. Aus diesem Grund unterstützen Epidemiologen eine Lockerung der Coronamassnahmen.

+++

14. April 2020: Zahl der Todesfälle im Kanton Zürich steigt auf 78

Im Kanton Zürich sind zwei weitere Personen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Damit gab es bis Dienstagnachmittag insgesamt 78 Todesfälle. Die Verstorbenen waren im Durchschnitt 85 Jahre alt.

Die Zahl der positiv auf das Coronavirus Getesteten stieg um 46 auf 3067, wie die Gesundheitsdirektion am Dienstag mitteilte. Zurzeit werden 149 Patientinnen und Patienten im Spital behandelt. Das sind fünf weniger als am Vortag. 52 Patienten müssen künstlich beatmet werden (Vortag: 50).

+++

14. April 2020: Der Bund hat informiert

Experten des Bundes haben am Dienstagnachmittag Stellung vor den Medien genommen. Unter anderem wurde über die Rückholaktion aus dem Kongo berichtet. Brigadier Raynald Droz informierte über die Pläne der Armee und Patrick Mathys vom BAG informeirte über den aktuellen Infektionsstand.

+++

14. April 2020: Zürcher Hotel Atlantis plant Schliessung

Das Hotel Atlantis plant, den Betrieb per Ende April zu schliessen. Davon betroffen sind 140 Mitarbeitende. Für langjährige Mitarbeitende soll ein Sonderfonds zur Verfügung stehen.

+++

14. April 2020: Fitnesszenter wollen wieder öffnen

Die wegen des Coronavirus geschlossenen Fitnesszentren machen sich fit für die Wiedereröffnung nach dem 27. April. Ihr Verband verabschiedete Richtlinien für einen risikoarmen Betrieb.

+++

14. April 2020: 254 zusätzliche Fälle innerhalb eines Tages

Die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein verzeichneten bis am Dienstagmorgen insgesamt 25’834 laborbestätigte Fälle. Damit sind 254 Fälle innerhalb eines Tages dazugekommen, teilt das BAG mit.

+++

14. April 2020: Polizei schliesst illegal geöffnetes Spiellokal in Winterthur

Die Mehrheit der Winterthurer hält sich an die Vorschriften des Bundes. Nur in Einzelfällen muss die Stadtpolizei Winterthur am Osterwochenende Bussen verteilen. Ein Spiellokal mit über einem Dutzend Gästen musste geschlossen werden.

+++

14. April 2020: Zürcher Seeüberquerung 2020 fällt ins Wasser

Das Organisationskomitee der Stadtzürcher Seeüberquerung hat entschieden, den Anlass dieses Jahr nicht durchzuführen. Grund dafür sei, dass mit dem aktuellen Verbot für Veranstaltungen mit über 1000 Personen die Planungssicherheit für die Seeüberquerung fehle.

+++

14. April 2020: Sieben weitere Tote durch Covid-19 im Tessin

Im Kanton Tessin sind in den letzten 24 Stunden erneut 7 Personen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. 12 Personen sind neu positiv auf das Virus getestet worden. Insgesamt wurden bis Dienstagmorgen im Kanton Tessin 2912 Personen positiv auf das Virus getestet. 258 Menschen verloren aufgrund des Coronavirus ihr Leben.

+++

14. April 2020: Appenzell Ausserrhoden schliesst Baustelle wegen groben Coronaverstössen

Das Arbeitsinspektorat Appenzell Ausserrhoden hat die Schliessung einer Baustelle in Herisau verfügt. Bei der Besichtigung vor Ort wurden grobe Verstösse gegen die Corona-Weisungen des Bundes festgestellt.

+++

14. April 2020: Kanton Thurgau benötigt mehr Asylunterkünfte

Das Coronavirus macht auch vor dem Asylwesen nicht halt. Der Kanton Thurgau richtet wegen der Coronakrise zusätzliche Asylunterkünfte ein.

+++

14. April 2020: Schweizer sorgen sich um Angehörige

Die Schweizer Bevölkerung fürchtet sich davor, dass Angehörige am Coronavirus erkranken. Um die Wirtschaft macht sie sich wenig Sorgen. Dies zeigt eine neue Umfrage.

+++

14. April 2020: Hohe Dunkelziffer bei Coronainfektionen

Eine neue Studie zeigt, dass die die Dunkelziffer der Coronainfzierten in der Schweiz sehr hoch ist. Nicht in allen Kantonen ist die Dunkelziffer gleich hoch.

+++

14. April 2020: Ostschweizer Spitäler wegen Coronakrise unterbelegt

Wegen der Coronakrise sind die Spitäler in der Ostchweiz momentan nicht ausgelastet. Teileweise sind nur halb so viele Betten wie sonst belegt. Die Spitalverbunde haben Kurzarbeit beantragt.

+++

14. April 2020: Swiss-Re rechnet mit Coronavirus-Impfstoff erst im Frühjahr 2021

Der Rückversicherer Swiss Re rechnet mit einem Impfstoff gegen die Coronavirus-Pandemie erst im Frühjahr 2021. Dies sagte der Verwaltungsratspräsident (VRP) des Rückversicherers, Walter Kielholz, den Zeitungen der «CH-Media» vom Dienstag.

+++

13. April 2020: Die Zahl der Infizierten steigt weiter an

Das Bundesamt für Gesundheit hat die neusten Zahlen bezüglich Coronavirus veröffentlicht. In der Schweiz gibt es demnach inzwischen 25’580 bestätigte Fälle. Das sind 280 mehr als gestern. 885 Menschen sind in der Schweiz bisher an den Folgen des Coronavirus gestorben.

+++

13. April 2020: Kanton Nidwalden meldet erstes Todesopfer

Im Kanton Nidwalden ist eine erste Person an den Folgen des Coronavirus gestorben. Wie die Staatskanzlei mitteilt, handelt es sich bei der Verstorbenen um eine 81-jährige Frau, die ihr Lebensende in einem Alters- und Pflegeheim verbrachte. Die Frau hatte an Vorerkrankungen gelitten.

+++

12. April 2020: Zahlreiche Wanderer im Alpstein unterwegs

Das schöne Wetter hat am Ostersonntag zahlreiche Wanderer in den Alpstein gelockt. Da die Wanderer die Abstands-Regeln jedoch eingehalten haben, mussten keine Bussen verteilt werden. Das meldet die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden in der «Tagesschau». Auffallend sei gewesen, dass es sich bei den Wanderern mehrheitlich um unerfahrene Berggänger gehandelt hat.

+++

12. April 2020: Zahl der Todesfälle im Kanton Zürich steigt auf 70

Im Kanton Zürich sind vier weitere Personen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Damit gab es bis Sonntagnachmittag insgesamt 70 Todesfälle. Die Verstorbenen waren im Durchschnitt 85 Jahre alt.

+++

12. April 2020: Tessin meldet 15 weitere Todesfälle:

Im Kanton Tessin sind in den vergangenen 24 Stunden weitere 15 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Der Kanton zählt nach Angaben seines Führungsstabes nun 244 Covid-19-Todesopfer.

+++

12. April 2020: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt auf 25’300 Fälle:

Die Zahl der Covid-19-Fälle in der Schweiz hat erneut zugenommen. Bis zum Sonntag gab es nach Angaben des Bundesamtes für Gesundheit 25’300 laborbestätigte Fälle. Das sind 400 mehr als am Vortag.

+++

12. April 2020: Schweiz muss immer noch Millionen Schutzmasken importieren

Vor einigen Wochen hatte die Zürcher Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli angekündigt, dass Maschinen zur inländischen Produktion von Schutzmasken angeschafft werden. Weil deren Lieferung nach wie vor ausstehend sei, würden nach wie vor Millionen von Schutzmasken importiert. Dies berichtete die «Sonntagszeitung». Wann die Maschinen zur inländischen Maskenproduktion geliefert werden, ist unklar.

+++

12. April 2020: Alain Berset auf Coronavirus getestet

Bundesrat Alain Berset ist als Gesundheitsminister seit Wochen fast pausenlos im Einsatz gegen das Coronavirus. Nun musste er sich einem Test unterziehen, nachdem eine Person aus seinem Departement am Dienstag positiv auf Corona getestet worden war. Daher blieb Berset am Mittwochmorgen der Bundesratssitzung fern und diskutierte aus der Ferne mit, wie der «SonntagsBlick» schreibt. Als das negative Testergebnis vorlag, habe Berset wieder normal an der Sitzung teilgenommen. «Er war nicht der erste Bundesrat, der in den vergangenen Wochen getestet wurde und wird wohl auch nicht der letzte sein», sagte Bundesratssprecher André Simonazzi.

+++

11. April 2020: Zwei weitere Corona-Todesfälle im Kanton Zürich

Im Kanton Zürich sind zwei weitere Personen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt damit auf 66. Die Verstorbenen waren im Durchschnitt 85 Jahre alt.

+++

11. April 2020: Corona-Ausbruch in Schwyzer Pflegeheim

In einem Pflegeheim im Kanton Schwyz sind 34 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Darunter 26 Bewohnerinnen und Bewohner. Der Kanton riegelte das Areal des «Zentrums für aktives Alter» Frohsinn in Oberarth ab, wie die Schwyzer Staatskanzlei am Samstag mitteilte.

+++

11. April 2020: Keine Bussen über Ostern bisher im Kanton Zürich

Die Kantonspolizei Zürich musste über Ostern bisher keine Bussen ausstellen. Das teilte sie in einer Medienkonferenz mit. Allerdings musste sie 200 Meldungen nachgehen. Trifft die Polizei auf Verstösse, wird zuerst der Dialog gesucht, bevor gebüsst wird. Nur bei krassen Verstössen wird schnell gebüsst, so bei einer Kellerparty.

+++

11. April 2020: Produktionsausfall von einem Viertel wegen Corona

Die Wirtschaft hat sich seit Mitte März wesentlich stärker verschlechtert als noch zu Beginn der Coronakrise erwartet. Laut Eric Scheidegger, Leiter der Direktion für Wirtschaftspolitik im Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), fiel bisher ein Viertel der Produktivität weg.

In einigen Branchen liegt der Ausfall gar bei 80 Prozent.

+++

11. April 2020: Armee will ab nächster Woche Einsatz reduzieren

5000 Armeeangehörige sind im Kampf gegen Covid-19 für den Assistenzdienst aufgeboten worden. Nur ein Teil dieser Truppe ist aber tatsächlich im Einsatz. Brigadier Raynald Droz kontert den Vorwurf, dass die Armee mit dem Aufgebot übertrieben hat.

Ab nächster Woche soll diskutiert werden, wie das Gleichgewicht zwischen Ressourcen und Nachfrage verbessert werden kann. Nach Ostern werden Urlaube gewährt, zudem könnten Armeeangehörige laut Droz auch auf Pikett gesetzt werden.

+++

11. April 2020: Tessin meldet weitere zwei Todesfälle

Im Kanton Tessin sind in den vergangenen 24 Stunden zwei Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Der Kanton zählt nach Angaben seines Führungsstabes nun 229 Covid-19-Todesopfer.

+++

11. April 2020: BAG meldet 24’900 bestätigte Coronafälle

In der Schweiz haben sich bis Samstagmorgen 24’900 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Das sind 592 Fälle mehr als am Freitag. Laut dem BAG sind bisher 831 Menschen an der Krankheit gestorben.

+++

11. April 2020: Ein Drittel der Schweizer würde Schutzmaske tragen

Laut einer Umfrage des Link-Instituts geben 34 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer an, dass sie eine Schutzmaske tragen würden, berichtet die «Schweiz am Wochenende». Vor einem Monat lag dieser Wert noch bei 11 Prozent.

+++

11. April 2020: Kurzarbeit für Transporunternehmen des ZVV

Der Zürcher Verkehrsverbund ZVV empfiehlt seinen Unternehmen, wegen der Corona-Krise Kurzarbeit anzumelden. Das berichtet der «Landbote». Betroffen snid 40 Unternehmen, darunter die VBZ und Stadtbus Winterthur

+++

11. April 2020: Bund erwägt mögliche Masekenempfehlung

Die Gefahr, dass es bei der Bekämpfung des Coronavirus zu einer Rückschlag kommen könnte, darf laut Bundesrat Alain Berset nicht unterschätzt werden. Die Schweizerinnen und Schweizer müssten diszipliniert bleiben, vor allem über die Ostertage. «Sonst steigen die Infektionen wieder. Es gibt keine Abkürzung. Wir müssen den ganzen Weg gehen» sagt Berset. Gleichzeitig prüft der Bund eine Maskenempfehlung.

+++

11. April 2020: Mehr Geld für Tourismus geplant

Der Bund will der Tourismusbranche wegen der Coronakrise weiter unter die Arme greifen. Das Staatssekretariat für Wirtschaft plant, 40 zusätzliche Millionen Franken an Schweiz Tourismus zu überweisen, berichtet der «Tages-Anzeiger». Das letzte Wort hat allerdings das Parlament. Die Beratung ist in der Sommersession geplant. Zudem sollen Schweiz Tourismus und seine Partner auch eigenes Geld aufwerfen. Die Rede ist von acht Millionen Franken.

+++

10. April 2020: Zürich mit 31 neuen Coronavirus-Fällen

Im Kanton Zürich sind zwei weitere Patienten an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Damit gab es bis Freitagnachmittag insgesamt 64 Todesfälle. Die Verstorbenen waren im Durchschnitt 85 Jahre alt. Gestiegen ist ebenfalls die Zahl der positiv getesteten Personen. Diese steht neu bei knapp 3000. Das sind 31 mehr als gestern.

+++

10. April 2020: Mindestens tausend Menschen in der Schweiz an Covid-19 gestorben

In der Schweiz sind mittlerweile mindestens 1000 Menschen an der vom Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Dies hat die Zählung der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Karfreitag ergeben. Sie stützt sich auf offizielle Angaben der Kantone.

+++

10. April 2020: Erneut über 700 Coronainfektionen an einem Tag

In der Schweiz sind inzwischen 24’308 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Im Vergleich zu gestern sind das 734 mehr. Das zeigen die neuesten Zahlen des Bundesamtes für Gesundheit BAG. Gestorben sind laut BAG bisher 805 Personen.

+++

10. April 2020: SBB erhöht trotz Krise Bahnpreise nicht

SBB-Präsidentin Monika Ribar schliesst Preiserhöhungen bei der Bahn trotz der anhaltenden Coronakrise aus. Tariferhöhungen seien «ganz klar» für längere Zeit vom Tisch, sagte sie in einem Interview mit «CH-Media». Die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) verzeichnen zur Zeit der Coronavirus-Pandemie rund 90 Prozent weniger Passagiere als üblich.

+++

10. April 2020: Zürcher Kantonsrat überwacht Regierung

Der Kantonsrat Zürich setzt zur Kontrolle des Regierungsrates eine Subkommission ein. Diese Subkommission setzt sich aus Mitgliedern der Aufsichtskommissionen zusammen. Es soll mit diesem Kontrollglied verhindert werden, dass unangemessene Risiken bei der Bekämpfung der Pandemie eingegangen werden. Der Zürcher Kantonsrat soll am 20. April erstmals wieder tagen.

+++

10. April 2020: St.Gallen kämpft mit Verkehrsrowdys

Die Kantonspolizei St.Gallen kämpft wegen der Corona-Krise vermehrt mit Verkehrsrowdys. Wegen der geltenden Regeln des Bundes sind zur Zeit nur wenige Autos auf den Strassen unterwegs. Dies lädt Autofahrer zum Schnellfahren ein. Die Polizei will deshalb über die Ostertage vermehrt Raser- und Poserkontrollen durchführen, wie sie schreibt.

+++

10. April 2020: Das EDA holt weitere 200 Schweizerinnen und Schweizer zurück

Dies im Rahmen der grössten Rückholaktion der Geschichte. Der Flug aus Delhi und Mumbai ist einer der letzten Flüge, die im Rahmen der Aktion noch durchgeführt werden, wie das Aussendepartement EDA auf seiner Webseite schreibt.

+++

9. April 2020: Schulen dürften auch nach Frühlingsferien geschlossen bleiben

Die Zürcher Schulen dürften höchstwahrscheinlich auch nach den Frühlingsferien geschlossen bleiben. Bildungsdirektorin Silvia Steiner (CVP) schickte allen Lehrpersonen und Schulen einen Brief und kündigte darin an, dass der Fernunterricht voraussichtlich weitergeführt wird.

+++

9. April 2020: Bundesrat will Ideen der Bevölkerung systematisch bündeln

Der Bundesrat und die Verwaltung erhalten während der Coronakrise mehr Post von der Bevölkerung denn je. Um deren Engagement zur Bewältigung der Coronakrise noch besser zu nutzen, richtet der Bund nun einen offiziellen Kanal ein.

+++

9. April 2020: Fünf neue Corona-Todesfälle in Zürich – weniger Patienten im Spital

Im Kanton Zürich sind bis am Donnerstagnachmittag fünf weitere Patienten an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Damit starben bisher 62 Personen. Ihr Altersdurchschnitt liegt bei 85 Jahren. Bis Donnerstag wurden 2898 Personen positiv getestet, 91 mehr als am Vortag, wie die Gesundheitsdirektion mitteilte. Die Zahl der Infizierten, die im Spital behandelt werden, ging hingegen erneut zurück, um weitere 5 auf noch 165. Von den Hospitalisierten mussten 55 künstlich beatmet werden, ein Patient weniger als am Vortag.

+++

9. April 2020: Tessiner Kantonsarzt mit dem Coronavirus infiziert

Der Tessiner Kantonsarzt Giorgio Merlani ist positiv auf den Coronavirus getestet worden. Dies teilte der kantonale Führungsstab am Donnerstagnachmittag mit. Der Gesundheitszustand sei gut, heisst es im Communiqué des kantonalen Führungsstabs. Merlani befinde sich derzeit bei sich zu Hause in Selbstisolation und führe seine Arbeit fort.

+++

9. April 2020: Ökonomen schliessen zweistelligen BIP-Rückgang 2020 nicht mehr aus

Mit zunehmender Dauer der Coronakrise werden die konjunkturellen Aussichten für die Schweiz immer düsterer. Ein Rückgang des Schweizer Bruttoinlandprodukt (BIP) im laufenden Jahr um mehr als 10 Prozent ist nicht mehr ausgeschlossen. Auch die Ökonomen des Seco können sich ein solches Szenario vorstellen.

+++

9. April 2020: Bundesräte bleiben an Ostern ebenfalls daheim

Statt Besuche von Angehörigen im Altersheim, ein Essen im Restaurant oder einer Gartenbeiz setzen auch die sieben Mitglieder des Bundesrats über Ostern auf ein Alternativprogramm. «Diese Ostern sind anders – bleiben Sie zu Hause» lautet das Motto einer Videobotschaft.

+++

9. April 2020: Ehemaliges Frauenfelder Restaurant wird Asylnotlösung

Im ehemaligen Restaurant Linde in Frauenfeld werden vorübergehend Personen aus dem Asylbereich untergebracht. Dies teilt der Kanton Thurgau am Donnerstag mit.

+++

9. April 2020: Stadt Wil finanziert Ertragsausfall von Kindertagesstätten

Die Stadt Wil finanziert die Elternbeiträge für Betreuungsplätze in Kitas und Tagesfamilien, die aufgrund der Corona-Pandemie derzeit nicht genutzt werden. Diese Regelung gilt rückwirkend ab Mitte März bis vorerst Ende April.

+++

9. April 2020: Zahl der Neuinfektionen wieder auf fast 800 gestiegen

Die Zahl der bestätigten neuen Covid-19-Fälle in der Schweiz hat im Vergleich zu den vergangenen Tagen wieder zugenommen: Sie stieg innerhalb eines Tages um 785 auf insgesamt 23’574 Neuinfektionen, wie das BAG am Donnerstag mitteilte.

+++

9. April 2020: Praktische LAP dürfen stattfinden

Lehrabschlussprüfungen können in diesem Jahr trotz der Coronapandemie stattfinden. Bei praktischen Prüfungen müssen die Empfehlungen des Bundes eingehalten werden. Auf schulische Prüfungen wird verzichtet. Darauf haben sich die Akteure in der Berufsbildung geeinigt.

+++

9. April 2020: Erster Todesfall wegen Corona am KSW

Am Kantonsspital Winterthur ist eine Person an den Folgen des Virus gestorben. Es ist der erste coronabezogenen Todesfall am KSW.

+++

9. April 2020: Kreuzlingen schränkt Parkplätze an Ostern ein

In der Stadt Kreuzlingen stehen während Ostern nur eine beschränkte Anzahl von Parkplätzen am See zur Verfügung. Der Stadtrat bittet die Bevölkerung zu Hause zu bleiben und wünscht allen frohe Ostern, schreibt er in einer Medienmitteilung.

+++

9. April 2020: Weitere 8 Tote durch Covid-19 im Tessin

Im Kanton Tessin sind in den letzten 24 Stunden erneut 8 Personen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. 55 Personen sind neu positiv auf das Virus getestet worden.

Insgesamt wurden bis Donnerstagmorgen im Kanton Tessin 2714 Personen positiv auf das Virus getestet. 219 Menschen verloren aufgrund des Coronavirus ihr Leben.

+++

9. April 2020: Zürcher Kantonsarzt Brian Martin reicht Kündigung ein

Der Zürcher Kantonsarzt Brian Martin hat seine Kündigung eingereicht. Er wird auf seinen Wunsch per sofort freigestellt, um eine neue Stelle anzunehmen. Martin war seit Juni 2017 in dieser Funktion. Seit Mitte März war Martin krankgeschrieben.

+++

8. April 2020: Fünf weitere Corona-Todesfälle im Kanton Zürich

Im Kanton Zürich sind fünf weitere Personen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Damit gab es bis Mittwoch, 15 Uhr, insgesamt 57 Todesfälle. Der Altersdurchschnitt der Verstorbenen betrug 85 Jahre.

Bis Mittwochnachmittag wurden 2807 Personen positiv getestet, 88 mehr als am Vortag, wie die Gesundheitsdirektion mitteilte. Die Zahl der Infizierten, die im Spital behandelt werden, ging hingegen erneut zurück, um 11 auf noch 170. Von den Hospitalisierten mussten 56 künstlich beatmet werden.

+++

8. April 2020: Bundesrat will sich nicht in Mietverhältnisse einmischen

Der Bundesrat will Mieterinnen und Mieter, die durch die Coronakrise in Finanznöte geraten sind, nicht entlasten. Er werde sich nicht in «die privatrechtlichen Beziehungen» zwischen Mietern und Vermietern einmischen.

+++

8. April 2020: Bundesrat prüft Hilfe für Luftfahrt unter strengen Bedingungen

Der Bundesrat hat noch nicht über Staatshilfen für Fluggesellschaften wie die Swiss entschieden, er prüft aber eine Überbrückungsfinanzierung für die gesamte Luftfahrtindustrie. Wegen der Coronakrise sind ausgenommen von Transportflügen viele Flotten gegroundet.

+++

8. April 2020: Bundesrat setzt Zölle für medizinische Güter bis im Oktober aus

Der Bundesrat hat die Zölle auf Importe von wichtigen medizinischen Gütern vorübergehend ausgesetzt. Damit will er die Versorgung von Spitälern, Pflegepersonal und Patienten mit dringend benötigter Ausrüstung in der Schweiz verbessern.

+++

8. April 2020: Der Bundesrat verlängert den Lockdown

Wie der Bundesrat am Mittwochnachmittag an einer Medienkonferenz mitteilt, verlängert er den Lockdown bis am 26. April 2020. Gleichzeitig kündigt er Lockerungen an. Über die Etappen der Lockerung werde der Bundesrat an seiner nächsten Sitzung am 16. April entscheiden.

+++

8. April 2020: Tessiner Gemeinden schliessen Erholungszonen

In den letzten Tagen hätten allzu viele Personen die verhängten Massnahmen missachtet – jetzt schliesst die Gemeinde Losone Erholungszonen und sperrt Parkplätze. Auch die Stadt Lugano hat Pärke und Spazierzonen am See abgesperrt.

Grund für die Sperrung seien zahlreiche Verstosse gegen das sogenannte «Social Distancing», schreibt die Gemeinde Losone in einer Mitteilung am Mittwochnachmittag. Ebenso missachtet würde die Vorgabe, sich in Gruppen von maximal fünf Personen aufzuhalten. Mit den ergriffenen Massnahmen wolle die Gemeinde die Gesundheit der Bevölkerung schützen, heisst es im Schreiben.

Unter anderem hat die Gemeinde die beliebte Grünzone am Ufer der Maggia gesperrt. Diese gehört zu den meistfrequentierten der Region Locarno, wie die Gemeinde festhält. Zudem müssten Hunde ab sofort an der Leine geführt werden.

+++

8. April 2020: Yverdon schliesst Zugang zu Stränden wegen Besucherandrang

Die Stadt Yverdon-les-Bains VD schliesst wegen der Coronaviruskrise ab Freitag den Zugang zu den Stränden am Neuenburgersee bis auf weiteres. Am vergangenen Wochenende gab es dort zu viele und zu grosse Menschenansammlungen. Spaziergänge unter Einhaltung der vorgegebenen Abstände seien jedoch weiterhin möglich sein, teilte die Stadt am Mittwoch mit.

Die Besucherzahlen an den Ufern des Neuenburgersees müssten jedoch verringert werden. Aus diesem Grund wird die Zahl der Parkplätze reduziert. Die geschlossenen Bereiche werden entsprechend ausgeschildert. Die Polizei wird am Osterwochenende vor Ort sein, um sicherzustellen, dass diese Massnahmen eingehalten werden. Zuwiderhandlungen würden bestraft, heisst es im Communiqué weiter.

+++

8. April 2020: Weniger Patienten beim Hausarzt: Zürcher Ärzte sind besorgt

Leere in den Wartezimmern vieler Hausärzte: Die Zürcherinnen und Zürcher nehmen das Zuhause bleiben ernst, auch wenn sie besser einen Arzt um Rat fragen sollten. Die Ärztegesellschaft ist besorgt.

+++

8. April 2020: Zürcher Stadtrat appelliert an die Bevölkerung

Der Zürcher Stadtrat wendet sich in einer Videobotschaft an die Bevölkerung der Stadt, aber auch an Einwohnerinnen und Einwohner der Umgebung: Zürcherinnen und Zürcher sollen wegen der Corona-Pandemie über Ostern zu Hause bleiben, Auswärtige nicht in die Stadt kommen.

+++

8. April 2020: St.Gallen verstärkt Corona-Kontrollen

Die Stadtpolizei St.Gallen erhöht die Polizeipräsenz über Ostern. So soll nicht nur der Strassenverkehr kontrolliert werden, sondern auch, ob sich die Menschen an die Corona-Massnahmen halten.

+++

8. April 2020: Stadt Zürich eröffnet Corona-Station für Obdachlose

Die Stadt Zürich eröffnet zusammen mit privaten Hilfswerken eine Covid-19-Station für Obdachlose und Drogenabhängige. Dort werden Verdachtsfälle und Menschen mit mildem Krankheitsverlauf behandelt.

+++

8. April 2020: St.Galler Stadtrat wendet sich erstmals per Livestream an Bevölkerung

Die Stadt St.Gallen ist durch die Corona-Pandemie lahmgelegt. Der Stadtrat versprach am Mittwoch «grösstmögliche Kulanz» gegenüber der Bevölkerung, den Vereinen, Kulturveranstaltern, Kitas und allen weiteren Betroffenen in der Krise.

+++

8. April 2020: Coronavirus kann indirekt auch Trinkwasser gefährden

Das Coronavirus ist zwar nicht über das Trinkwasser übertragbar, kann es aber indirekt gefährden. So sollten vorübergehend ungenutzte Trinkwasserinstallationen in Gebäuden gut durchgespült werden, wie der Schweizerische Verband das Gas- und Wasserfachs (SVGW) am Mittwoch in Erinnerung rief.

+++

8. April 2020: Infektionskurve flacht ab: 22’789 Infizierte in der Schweiz

In der Schweiz ist die Zahl der nachgewiesenen Covid-19-Infektionen innerhalb eines Tages um 547 auf 22’789 Fälle gestiegen. Die Abflachung der Infektionskurve bestätigt sich.

The number of newly infected people is below 600 on Wednesday for the third day in a row (Monday: 552, Tuesday: 590). Nach täglich rund 1000 neu gemeldeten Covid-19-Fälle in den vergangenen Wochen, scheint die Kurve der Infizierten in der Schweiz damit abzuflachen. Last week the number was 1036 on Friday, 975 on Saturday and 822 on Sunday.

Die Kantone meldeten am Montag insgesamt 842 Tote, 57 mehr als am Vortag. This was the result of a count by the Keystone-SDA news agency, which is based on the official information from the cantons. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) gab am Montag die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 mit 705 an. Es stützt sich auf Angaben der Laboratorien sowie von Ärztinnen und Ärzten.

Das Bundesamt für Gesundheit BAG twittert die neusten Zahlen täglich:

#CoronaInfoCH #Coronavirus # COVID19

08.04 Aktueller Stand sind 22’789 laborbestätigte Fälle, 547 mehr als am Vortag.https://t.co/RTWF8jbM2p pic.twitter.com/AwcIHMRITb — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) April 8, 2020

+++

8. April 2020: öV-Branche entschädigt Abo-Kunden mit 100 Millionen Franken

Inhaber eines General-, Verbund-, Strecken- oder Moduljahresabonnements erhalten von der öV-Branche 15 Tage zusätzliche Kulanz. Rund 150’000 Kunden haben wegen der Corona-Krise ihr GA hinterlegt. Die Kulanzmassnahmen haben einen Gegenwert von 100 Millionen Franken.

+++

8. April 2020: 13 weitere Tote durch Covid-19 im Tessin

Im Kanton Tessin sind in den letzten 24 Stunden erneut 13 Personen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. 60 Personen sind neu positiv auf das Virus getestet worden.

Insgesamt wurden bis Mittwochmorgen im Kanton Tessin 2659 Personen positiv auf das Virus getestet. 420 Personen konnten bisher aus dem Spital entlassen werden. 211 Menschen verloren aufgrund des Coronavirus ihr Leben.

+++

8. April 2020: Kreditkartenbetreiber erhöhen Kontaktlos-Limite auf 80 Franken

Mastercard, Visa, Postfinance und American Express erhöhen die Limite für kontaktloses Zahlen ohne PIN-Eingabe «bis auf Weiteres» von 40 auf 80 Franken. Damit soll es den Kunden möglich sein, grössere Beträge zu bezahlen, ohne ein Bezahlterminal anzufassen.

+++

8. April 2020: Winterthur schafft Abteilung für ältere Covid-19-Patienten

Die Stadt Winterthur hat auf dem Areal des Alterszentrums Adlergarten 41 zusätzliche Pflegeplätze eingerichtet. Sie sind für Menschen vorgesehen, die nach einer Covid-19-Erkrankung aus dem Spital entlassen werden, aber noch nicht nach Hause können.

+++

8. April 2020: Zugang zum Alpstein wird beschränkt

Um über die Osterfeiertage und während der kommenden Wochen den Besucherandrang bei schönem Frühlingswetter in geordneten Bahnen zu halten, hat die Standeskommission des Kantons Appenzell Innerrhoden beschlossen, den Zugang zum Alpstein zu kontrollieren. Dies schreibt sie in einer Medienmitteilung am Mittwochmorgen.

Falls eine Überlastung der Parkplätze in Wasserauen und Brülisau drohe, werde der Verkehr im Raum Steinegg angehalten. Ab dann dürfen nur noch Automobilisten passieren, die für ihre Fahrt in Richtung Alpstein einen triftigen Grund an-geben können. Auch der Parkplatz in Jakobsbad werde mit dem gleichen Ziel überwacht.

+++

8. April 2020: Todesfall im Alterszentrum in Winterthur

In den städtischen Alterszentren befindet sich eine Person mit einer Covid-19-Diagnose. Eine Person – mit bestehenden Vorerkrankungen – ist verstorben, heisst es in einer Mitteilung der Stadt Winterthur. Wie der «Landbote» berichtet, habe die verstorbene Person auf einen Spitalaufenthalt verzichtet.

+++

7. April 2020: Auch Arbon sperrt Parkplätze am Bodensee

Um die Durchsetzung der geltenden Corona-Anordnungen sicherstellen zu können, hat der Arboner Stadtrat beschlossen, über das Osterwochenende sechs seenahe Parkplätze zu sperren.

+++

7. April 2020: Restrukturierung bei Lufthansa – Swiss verringert Flotte

Die Lufthansa Gruppe hat nach dem Nachfrageeinbruch durch die Covid-19-Pandemie ein Restrukturierungspaket beschlossen. Im Zuge der Massnahmen wird auch die Flotte der Swiss verkleinert. Auch für die Zeit nach der Coronakrise erwartet die Airline eine deutlich tiefere Nachfrage.

+++

7. April 2020: Schaffhauser Regierungsrat übernimmt Kontrolle über Spitäler

Der Schaffhauser Regierungsrat übernimmt die Kontrolle über die Kapazitäten aller öffentlichen und privaten Spitäler, Kliniken und Heime im Kantons. Die Massnahme wurde für den Fall getroffen, dass die Kapazitäten der Spitäler überschritten würden.

+++

7. April 2020: Vier weitere Personen im Kanton Zürich an Covid-19 gestorben

Im Kanton Zürich sind vier weitere Personen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Damit gab es bis Dienstagabend gemäss Angaben des Kantons insgesamt 52 Verstorbene.

Bis am Dienstagnachmittag wurden 2719 Personen im Kanton Zürich positiv auf das Coronavirus getestet. Laut dem Lagebulletin des Kantons vom Dienstag sind das 129 mehr als am Vortag. Die Zahl der wegen Covid-19 hospitalisierten Personen sank hingegen um 17 auf noch 181 Personen.

+++

7. April 2020: Kantonale Hilfe für St.Galler Firmen, Sportvereine und Kitas

Der Kanton St.Gallen gewährt KMU-Betrieben zusätzlich zur Hilfe des Bundes Notkredite im Umfang von 45 Millionen Franken. Sportvereine werden mit 700’000 Franken aus dem Sport-Toto-Fonds unterstützt. Kitas erhalten bei Bedarf zinslose Darlehen.

+++

7. April 2020: Über 100 Coronavirus-Todesfälle in Genf

Am Dienstag zählten die Behörden 103 Todesfälle seit Ausbruch der Epidemie. Davon starben 19 Menschen in Pflegeheimen an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19, die anderen in Spitälern. Am Dienstag zählte der Kanton Genf 3502 Infektionen. Insgesamt 340 Patienten wurden ins Spital eingeliefert, zwei mehr als am Vortag. Die Zahl der Patienten auf der Intensivstation sank hingegen leicht, von 56 auf 51. Von diesen wurden 48 künstlich beatmet, wie der Kanton auf seiner Internetseite bekannt gibt.

+++

7. April 2020: Konvoi mit Sanitätsmaterial in Freiburg eingetroffen

In Freiburg sind am Dienstag über 30 Tonnen Sanitätsmaterial aus China eingetroffen. Es handelt sich um Masken, Handschuhe, Kittel und Schutzbrillen, um einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu entgehen. Diese erste Lieferung, ist für das Kantonsspital Freiburg, die Pflegeheime, die Dienste für Hilfe und Pflege zu Hause, die Krankenwagen und niederschwellige Einrichtungen bestimmt.

Sie deckt im schlimmsten Szenario den Bedarf des gesamten Freiburger Gesundheitssystems für einen Zeitraum von zehn Tagen. Es wurden bereits weitere Bestellungen für künftige Lieferungen aufgegeben, wie die Freiburger Staatskanzlei am Dienstag mitteilte.

+++

7. April 2020: Koch: «Problem noch längst nicht gelöst»

Die Kurve der Neuansteckungen flacht ab: Nach täglich über 1’000 neuen Covid-19-Fällen in den letzten Wochen waren es am Dienstag noch 590. Für Entwarnung ist es laut Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) zu früh. Das Problem sei noch längst nicht gelöst.

+++

7. April 2020: SVP verlangt Exitstrategie

Keine zusätzlichen finanziellen Verpflichtungen mehr unter Notrecht. Das fordert die SVP-Fraktion. Weitere wirtschaftliche Verluste seien im Interesse der Gesundheit zu vermeiden.

+++

7. April 2020: BAG meldet 590 neue bestätigte Fälle

Die Zahl der nachgewiesenen Covid-19-Infektionen ist in der Schweiz innerhalb eines Tages um 590 auf 22’242 Fälle gestiegen. Gleichzeitig starben nach Angaben der Kantone bis am Dienstagmittag 785 Menschen in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Das sind 39 Todesopfer mehr als noch 24 Stunden zuvor, wie eine Zählung der Nachrichtenagentur Keystone-SDA gestützt auf die offiziellen Zahlen der einzelnen Kantone ergab.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) gab in seinem Situationsbericht die Zahl der Todesfälle für Dienstagmorgen mit 641 an. Davon waren 62 Prozent Männer und 38 Prozent Frauen. Die Hälfte von ihnen war über 83 Jahre alt und 98 Prozent litt mindestens an einer Vorerkrankung, vor allem Bluthochdruck (66 Prozent), Herz-Kreislauferkrankung (56 Prozent) und Diabetes (28 Prozent).

Obwohl die bestätigten Neuansteckungen von Donnerstag (+1036) bis Montag (+552) täglich leicht zurückgegangen waren, weise die Schweiz weiterhin eine der höchsten Inzidenzen in Europa auf, schreibt das BAG. Diese betrug am Dienstag 259 Fälle pro 100’000 Einwohner. Die Zahl basiert auf Informationen von Laboratorien und Ärztinnen und Ärzten.

#CoronaInfoCH #Coronavirus # COVID19

07.04 Aktueller Stand sind 22’242 laborbestätigte Fälle, 590 mehr als am Vortag. https://t.co/RTWF8jbM2p pic.twitter.com/pB9Iszi93S — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) April 7, 2020

+++

7. April 2020: St.Galler KMU können ab Mittwoch Kredite beantragen

Die St.Galler Regierung unterstützt Unternehmen, die aufgrund der Coronakrise Liquiditätsengpässe haben. Ab Mittwoch können Kredite beantragt werden. Das Unterstützungsprogramm sieht eine maximale Garantiesumme von 45 Millionen Franken vor.

+++

7. April 2020: Universitätsspital Zürich richtet Notklinik in Turnhallen ein

Das Universitätsspital Zürich hat in zwei Turnhallen der Kantonsschule Rämibühl ein Notspital für Covid-19-Patienten eingerichtet. Es soll in Betrieb genommen werden, wenn eine Ansteckungswelle andere Spitäler und Rehakliniken auslasten sollte.

+++

7. April 2020: Weiterer Todesfall im Thurgau

Im Kanton Thurgau ist seit Montag eine weitere Person am Coronavirus gestorben. Dies teilt der Kanton via Twitter mit. Insgesamt sind im Kanton 221 Personen positiv auf das Virus getestet worden.

+++

7. April 2020: Absperrungen am Greifensee zeigen Wirkung

Die Stadt Uster hat die Parkplätze am Greifensee gesperrt. Damit sollen Menschenansammlungen bei dem beliebten Ausflugsziel verhindert werden. Die Massnahme hat sich laut der Stadt bewährt.

+++

7. April 2020: Zürcher Regierung gegen flächendeckende Schliessung von Baustellen

Die Zürcher Regierung ist gegen eine flächendeckende Schliessung von Baustellen, wie sie von der Gewerkschaft Unia in einer Petition gefordert wird. Die Wirtschaft dürfe auch in der Corona-Krise nicht komplett zum Stillstand kommen, findet die Exekutive.

+++

7. April 2020: Studierende fordern Notfonds und Förderung

Studierende, die wegen der Corona-Krise in finanzielle Not geraten sind, sollen durch einen Notfonds unterstützt werden. Durch Corona bedingte Studiumsverlängerungen sollen zudem keinen Einfluss auf die Förderhöchstdauer von Stipendien haben, fordert der Verband der Schweizer Studierendenschaften (VSS).

+++

7. April 2020: Neun weitere Tote im Tessin

Im Kanton Tessin sind in den letzten 24 Stunden erneut 9 Personen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. 53 Personen sind neu positiv auf das Virus getestet worden. Insgesamt wurden bis Montagvormittag im Kanton Tessin 2599 Personen positiv auf das Virus getestet. 198 Menschen verloren aufgrund des Coronavirus ihr Leben.

+++

7. April 2020: Arbeitslosenquote springt in der Coronakrise auf 2,9 Prozent an

Der Schweizer Arbeitsmarkt trägt im März die Spuren der Coronakrise. Die Arbeitslosenquote stieg von 2,5 Prozent im Februar auf 2,9 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Dienstag mitteilte. Gleichzeitig sank die Zahl der offenen Stellen. In der Ostschweiz leidet der Stellenmarkt besonders.

+++

7. April 2020: Luzerner Regierung fordert Lockerung

Nun fordert auch die erste Kantonsregierung eine Lockerung der bundesrätlichen Massnahmen. Der Luzerner Regierungsrat Fabian Peter möchte, dass gewisse Geschäfte und Betriebe ihre Tore nach dem 19. April wieder öffnen dürfen.

+++

6. April 2020: Bundesrat will bis 16. April entscheiden, wie es weitergeht

Der Bundesrat will bis 16. April entscheiden, an welchen Massnahmen er festhalten will im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Unterdessen stieg auch am Montag die Zahl der nachgewiesenen Infektionen weiter an – innerhalb eines Tages um 552 auf 21’652. Die Kantone meldeten bis Montagabend insgesamt 763 Tote, 87 mehr als am Vortag.

This was the result of a count by the Keystone-SDA news agency, which is based on the official information from the cantons. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) gab am Montag die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 mit 584 an. Es stützt sich auf Angaben der Laboratorien sowie Ärztinnen und Ärzte.

Die neusten Fallzahlen zeigen, dass die Zahl der Infektionen weiterhin stetig ansteigt. Mittlerweile weist die Schweiz eine der höchsten Raten an Neuansteckungen in Europa auf. Sie belaufen sich auf 252 Fälle pro 100’000 Einwohner. In terms of population, the cantons of Ticino, Geneva, Vaud and Basel-Stadt continue to be the most affected by the pandemic. Mindestens 2471 Covid-19-Patienten wurden hospitalisiert.

+++

6. April 2020: St.Galler Gemeinden sperren Seeufer ab

Goldach, Rorschach und Walenstadt kommen den Leuten zuvor und sperren die Parkplätze am Seeufer über Ostern ab. So wollen sie auswärtige Gäste vor Ausflügen abhalten.

+++

6. April 2020: Kurve der Neuinfektionen beginnt abzusinken

Zum ersten Mal seit Mitte März verzeichnet das Tessin während drei Tagen in Folge weniger als hundert Neuinfektionen. Kantonsarzt Giorgio Merlani wertet dies als Zeichen, dass der Südkanton das Gröbste überstanden hat.

+++

6. April 2020: Flugzeug mit 92 Tonnen Schutzmaterial aus China in Genf gelandet

Die Boeing 747 setzte am Montagmittag um 13:30 Uhr von Schanghai her kommend auf dem Genfer Flughafen auf. Organisiert worden war die Aktion von der Genfer Handelskammer und der Handelskammer Schweiz-China.

Die Fracht mit dem medizinischen Schutzmaterial hat einen Wert von über drei Millionen Franken, wie die Genfer Handelskammer schreibt. Das Material soll an 13 Spitäler in der Westschweiz und im Tessin verteilt werden. Darunter sind über 2,5 Millionen Atemschutzmasken, 220’000 Schutzbrillen, zehn Millionen Schutzhandschuhe und 1100 Fieberthermometer. Produziert wurden die Schutzausrüstungen vom chinesischen Staatsunternehmen SinoPharm Group.

Eine zweite Lieferung mit Schutzmaterial aus China wird noch im April in Genf erwartet.

+++

6. April 2020: Zahl der Todesfälle in Zürich steigt auf 48

Im Kanton Zürich sind drei weitere Personen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Damit gab es bis Montagnachmittag insgesamt 48 Todesfälle. Die Verstorbenen waren durchschnittlich 85 Jahre alt.

Bislang wurden 2590 Personen positiv auf das Coronavirus getestet, wie die Gesundheitsdirektion mitteilte. 198 Infizierte werden im Spital behandelt, davon müssen 58 künstlich beatmet werden.

+++

6. April 2020: Zivildienstleistende werden angefragt

Während die Armee und der Zivilschutz in der Coronakrise unlängst im Einsatz sind, sollen nun auch Zivildienstleistende an die Front. Die Aufrufe sind aktuell aber noch auf freiwilliger Basis.

+++

6. April 2020: Nachfrage nach Komplementärmedizin ist sprunghaft angestiegen

Die Nachfrage nach komplementärmedizinischen Therapien und Arzneimitteln ist seit dem Ausbruch der Corona-Krise sprunghaft gestiegen. Der Dachverband Komplementärmedizin (Dakomed) warnt allerdings vor falschen Heilsversprechen.

+++

6. April 2020: Stadtpolizei Zürich büsst 50 Personen am Wochenende

Die Stadtpolizei Zürich hat am Wochenende rund 50 uneinsichtige Personen weggewiesen und gebüsst. Der grösste Teil der Bevölkerung hielt sich jedoch an die Vorgaben des Bundesrates.

+++

6. April 2020: Der Bundesrat verzichtet auf zusätzliche Massnahmen über Ostern

An einer Pressekonferenz mit der Walliser Regierung nach einem Besuch in einem Spital erklärte Berset unter anderem, es gebe keine zusätzlichen Massnahmen an den Ostertagen. Die Bevölkerung sei aber natürlich weiterhin dazu aufgerufen, sich an die Regeln zu halten. Die Massnahmen gelten vorerst bis zum 19. April.

+++

6. April 2020: Post bringt Sonderbriefmarke heraus

Die Post bringt wegen des Coronavirus eine eigens eine Marke heraus. «Covid19 Solidarität» zeigt zum einen die Solidaraität im Land. Zum anderen kommt ihr Erlös jenen zu Gute, die aktuell dringend Hilfe benötigen.

+++

6. April 2020: Zürcher Spitäler erhalten Schutzmaterial aus China

In Zürich ist mit einem Airbus der Swiss eine erste Schutzmaterial-Lieferung für Zürcher Spitäler aus China eingetroffen. Es handelt sich laut der Gesundheitsdirektion um «dringend benötigte» Schutzkittel. Weitere Flüge sind geplant.

+++

6. April 2020: Bund stellt Soforthilfe für Kulturschaffende bereit

Auch für Kulturschaffende will der Bundesrat die Folgen der Covid-19-Pandemie abfedern. Dafür hatte er bereits am 20. März ein Massnahmenpaket beschlossen. Jetzt stehen die Mittel bereit, wie das Bundesamt für Kultur (BAK) am Montag mitteilte.

+++

6. April 2020: Zwölf weitere Tote durch Covid-19 im Tessin

Im Kanton Tessin sind in den letzten 24 Stunden erneut 12 Personen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. 38 Personen sind neu positiv auf das Virus getestet worden. Insgesamt wurden bis Montagmorgen im Kanton Tessin 2546 Personen positiv auf das Virus getestet. 189 Menschen verloren aufgrund des Coronavirus ihr Leben.

+++

6. April 2020: Tessin eröffnet zwei weitere Untersuchungszentren

Der Tessiner Krisenstab hat in Locarno und Tre Valli zwei weitere ambulante Untersuchungszentren für potentielle Covid-19-Patienten eingerichtet. Diese sollen Hausärzte und Notfallstationen entlasten. Bereits am 26. März sind vier sogenannte Covid-19-Checkpoints in Mendrisio, Lugano, Agno und Giubiasco eröffnet worden.

+++

6. April 2020: Zahl der Stellenausschreibungen massiv eingebrochen

Die Zahl der Stellenausschreibungen in der Schweiz ist mit der Zuspitzung der Corona-Krise massiv gesunken. Sie sackte innert nur zwei Wochen um rund 26 Prozent ab, wie Spezialauswertungen im Rahmen des Adecco Group Swiss Job Market Index für die Schweizer Stellenbörsen zeigen.

+++

6. April 2020: Bund hat Desinfektionsmittel-Reserve zerstört

Der Bund trägt offenbar eine Mitschuld am aktuellen Engpass beim Desinfektionsmittel. Er hat vor zwei Jahren seinen Pandemie-Notvorrat aufgelöst.

+++

6. April 2020: Konjunkturforscher plädieren für weitere Massnahmen des Staates

Die Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich sieht weiteren Handlungsbedarf des Staates in der Coronavirus-Krise. Die derzeitigen Massnahmen zur Stützung der Wirtschaft würden nicht ausreichen.

+++

6. April 2020: Sozialpartner wollen Risikogruppe besser schützen

Nach der Änderung in der Coronaverordnung hätten Arbeitnehmer aus der Risikogruppe zur Arbeit gezwungen werden können. Die Sozialpartner haben nun einen Kompromiss gefunden.

+++

5. April 2020: Bevölkerung hält sich weitgehend an Corona-Massnahmen

Trotz frühlingshaftem Wetter blieben dieses Wochenende beliebte Plätze im Freien weitgehend ausgestorben. Ein Grossteil der Bevölkerung hielt sich weitgehend an die Vorgaben des Bundes zum Social Distancing, geben die verschiedenen Polizeikorps zu Protokoll. Es gibt aber auch Ignoranten: Im Interview mit TELE TOP etwa sagt ein Passant in Stein am Rhein SH: «Ich lasse mir das nicht nehmen, solange es nicht strikte verboten wird.»

+++

5. April 2020: Vier weitere Corona-Todesfälle im Kanton Zürich

Im Kanton Zürich sind vier weitere Personen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Damit gab es bis Sonntagnachmittag insgesamt 45 Todesfälle. Der Altersdurchschnitt der Verstorbenen betrug 83,5 Jahre. Bis Sonntagnachmittag wurden 2522 Personen positiv getestet, 30 mehr als am Vortag, wie die Gesundheitsdirektion mitteilte. Die Zahl der Infizierten, die im Spital behandelt werden, blieb mit 194 unverändert. Von den Hospitalisierten mussten 59 künstlich beatmet werden.

+++

5. April 2020: Räuber macht sich Coronakrise zunutze

Im aargauischen Neuenhof hat am Sonntag ein Mann einen Bahnhofskiosk überfallen – er verhüllte sein Gesicht dabei mit einer Atemschutzmaske, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Der Mann war ausserdem mit einem Pfefferspray bewaffnet. Er hat mehrere hundert Franken Bargeld erbeutet. Die Polizei schnappte ihn allerdings wenig später. Es handelt sich um einen 30-jährigen Mann.

+++

5. April 2020: Coronakrise dämpft Lust auf Osterschoggi

Die Schweizer Detailhändler bleiben aufgrund der Coronakrise dieses Jahr offenbar auf mehr Osterschokolade sitzen. Der Umsatz sei im Vergleich zu den Vorjahren zurückgegangen, geben verschiedene Detailhändler gegenüber «Nau.ch» bekannt. Sie locken jetzt zum Teil mit speziellen Aktionen. Auch der Zürcher Chocolatier Lindt & Sprüngli spürt die schwindende Nachfrage – dies insbesondere, weil die Touristen wegbleiben.

+++

5. April 2020: Zürcher Regionalspitäler lassen Angestellte auch bei Krankheit weiterarbeiten

Die Angestellten in den Regionalspitälern des Kantons Zürich müssen offenbar trotz Krankheitssymptomen weiterarbeiten. In einem Schreiben der Regionalspitäler, das Radio 1 vorliegt, heisst es, dass sämtliche Krankschreibungen der Angestellten vom Personalarzt überprüft werden. Die kranken Angestellten werden sodann nach Möglichkeit in anderen Abteilungen eingesetzt oder sollen im Homeoffice weiterarbeiten. Sollten Angestellte der Arbeit dennoch fernbleiben, würde der Lohn um die Abwesenheitstage gekürzt. Die Regionalspitäler waren am Sonntag auf Anfrage von RADIO TOP nicht für ein Statement erreichbar.

+++

5. April 2020: St.Galler Solariumbetreiber, Wirte und Autowaschanlagen pfeifen auf Corona-Massnahmen

Die Kantonspolizei St.Gallen ist innerhalb eines Tages über hundert Mal ausgerückt, weil die Coronavirus-Massnahmen des Bundes nicht eingehalten wurden. Passanten hielten sich nicht ans Social Distancing, ein Restaurant bewirtete Gäste und ein Solarium bot trotz Verbot Sonnenstunden an. Ausserdem waren diverse Autowaschanlagen geöffnet. Die Polizei schloss die fehlbaren Betriebe und sprach einzelne Bussen aus.

+++

5. April 2020: Ausflügler stürmen Flüelapass – Polizei sperrt ab

Das Frühlingswetter lockt trotz der Coronamassnahmen des Bundes unzählige Ausflügler nach draussen – unter anderem Skitourengänger. Der Flüelapass im Bünderland sei am Wochenende regelrecht überrannt worden. Die Autos der Skitourengänger standen demnach dicht an dicht. Die Kantonspolizei Graubünden hat die Passstrasse daher kurzerhand gesperrt. Sie bestätigt eine entsprechende Meldung von «Blick.ch». Bussen gegen einzelne Ausflügler seien aber keine ausgesprochen worden.

+++

5. April 2020: 822 neue Fälle in der Schweiz innert 24 Stunden

In der Schweiz ist die Zahl der bestätigten Covid-19-Infektionen innert eines Tages um 822 auf 21’100 Fälle gestiegen. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervor. Das BAG meldet offiziell 559 Tote. Kumuliert man die Fallzahlen der einzelnen Kantone, ergeben sich hingegen bereits 621 Coronavirus-Todesfälle. Die neuen Fallzahlen bewegen sich im Rahmen der vergangenen Tage, die Krankheit breitet sich demnach stetig aus. Mittlerweile weist die Schweiz eine der höchsten Raten an Neuansteckungen in Europa auf.

+++

5. April 2020: Zwölf weitere Coronatote im Tessin

Im Kanton Tessin sind in den letzten 24 Stunden erneut 12 Personen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. 66 Personen sind neu positiv auf das Virus getestet worden. Insgesamt wurden bis Sonntagmorgen im Kanton Tessin 2508 Personen positiv auf das Virus getestet. 177 Menschen verloren aufgrund des Coronavirus ihr Leben.

+++

5. April 2020: Berset: Lockerung der Massnahmen «illusorisch»

Die aktuellen Coronavirusmassnahmen des Bundes gelten bis 19. April – und wohl auch darüber hinaus. Gesundheitsminister Alain Berset sagt im Interview mit der «Sonntagszeitung», eine Lockerung auf den 20. April hin sei «illusorisch». Wenn man zu früh nachgebe, verlängere man die Krise nur, so Berset. Erst wenn die Zahl der Hospitalisierungen nicht mehr ansteige, könne man daran denken, die Massnahmen Schritt für Schritt zu lockern. Einen abrupten Exit werde es jedenfalls nicht geben. Der Bundesrat diskutiere unter anderem eine Maskenpflicht, Contact-Tracking übers Handy und eine schrittweise Öffnung der Wirtschaft.

+++

5. April 2020: Schweizer kaufen mehr Gemüse und Früchte

Der Lockdown führt in der Schweiz zu einem völlig neuen Konsumverhalten. Die Restaurants sind zu, die Take-Aways werden gemieden, dafür erlebt das Kochen zu Hause eine Renaissance. «Über den Detailhandel verkaufen wir derzeit geschätzt zwischen 20 und 30 Prozent mehr Gemüse», sagt Roger Mäder von Swisscofel, dem Verband der Gemüse-, Früchte- und Kartoffelhänder, gegenüber der «NZZ am Sonntag». Etliche Lieferanten des Detailhandels hätten ihren Schichtplan angepasst, damit sie der Nachfrage gerecht werden. Experten begrüssen den Trend hin zu mehr selbergekochtem Gemüse. Die Winterthurer Ernährungsberaterin Francielly Alves etwa sagt gegenüber RADIO TOP: «Normalerweise nimmt man sich die Zeit zum Kochen nicht. Durch die jetzige Situation spürt man, dass man zum Kochen gar nicht so viel Zeit braucht. Man kann innert kürzester Zeit vieles selber machen.»

+++

5. April 2020: Fernunterricht vergrössert Schere zwischen starken und schwachen Schülern

Erstmals zeigt eine Studie auf, wie sich der Lockdown auf das Lernverhalten der Schüler auswirkt. «Rund ein Drittel ist sehr gut unterwegs, bei einem weiteren Drittel hält sich das zeitliche Engagement im Rahmen, bei einem Drittel hingegen wird es kritisch», sagte Stephan Huber, Leiter Forschung und Entwicklung an der Pädagogischen Hochschule Zug, in der «NZZ am Sonntag». Er hat das «Schul-Barometer» lanciert; eine Umfrage bei Schülern zwischen 10 und 19 Jahren, Pädagogen und Eltern in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich. Die Auswertung zeigt: Im Mittel verbringen die Schüler derzeit knapp 18 Stunden pro Woche mit Lernen, deutlich weniger als im regulären Schulbetrieb.

+++

5. April 2020: Coronakrise treibt Schweizer in die Suchtspirale

Isolation, Einsamkeit und Langeweile bereiten Suchtberatern Kopfzerbrechen: Der Absatz von Alkohol, Tabak und anderen Suchtmitteln steigt. Suchtexperten sprechen gegenüber dem «SonntagsBlick» sogar von Hamsterkäufen. So decken sich viele Leute derzeit etwa mit ganzen Stangen Zigaretten, statt mit einzelnen Päckchen ein. Auch Online-Geldspiele oder exzessives Online-Shopping sind auf dem Vormarsch. Abgenommen hat hingegen der Konsum von Partydrogen, weil Clubs und Bars geschlossen bleiben.

+++

5. April 2020: Über hundert Schweizer aus Australien zurückgeholt

Am Sonntag ist ein weiteres Rückholflugzeug des Bundes am Flughafen Zürich gelandet. An Bord waren 177 Leute, die zuvor in Australien festgesteckt waren. Das Flugzeug war am Samstag in der australischen Ostküstenmetropole Sydney mit Passagieren aus der Schweiz und elf weiteren Ländern an Bord gestartet, wie der für die Asien-Pazifik-Region zuständige Botschafter Raphael Nägeli im Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. Es handelte sich um den neunzehnten Flug im Rahmen der Rückholaktion des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA). Insgesamt wurden bereits rund 2400 Schweizer Reisende zurückgebracht.

+++

5. April 2020: ÖV-Betreiber fordern Hilfsgelder vom Bund

Den ÖV-Betreibern fallen derzeit 60 bis 80 Prozent ihrer Ticketeinnahmen weg. Obwohl der Fahrplan ausgedünnt wurde, halten sie einen grossen Teil des Angebots aufrecht – auch wenn das bedeutet, dass ein Grossteil der Züge aktuell halbleer verkehrt. Die ÖV-Branche schlägt nun Alarm und fordert vom Bund ein Hilfspaket über mehrere hundert Millionen Franken, wie die «Sonntagszeitung» berichtet.

+++

4. April 2020: Für jeden vierten Mitarbeiter wurde Kurzarbeit beantragt.

Die Wirtschaft leidet stark unter dem Coronavirus. Aus diesem Grund wurde für jeden vierten Arbeitsplatz in der Schweiz Kurzarbeit beantragt, sagte Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch vom Staatssekretariat für Wirtschaft Seco vor den Medien. Das sind 1,3 Millionen Gesuche.

+++

4. April 2020: Armeeangehörige erhalten erste Urlaubstage nach den Ostern

Corona-Virus stehen derzeit fast 5 Tausend Armeeangehörige im Einsatz. Für diese galt eigentlich bis auf weiteres ein Ferienverbot. Nach den Ostern dürfen Armeeangehörige jedoch wieder alle 2 Wochen für 2 Tage frei nehmen.

+++

4. April 2020: Ein Häftling der Strafanstalt Saxerriet fordert seine Freilassung

In der Strafanstalt Saxerriet können die Hygienemassnahmen nicht eingehalten werden. Das bestätigt ein Häftling gegenüber «20 Minuten». Er fordert deshalb seine Freilassung. Er habe Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus.

+++

4. April 2020: St.Galler halten sich nicht an die Corona-Massnahmen des Bundes

Im Kanton St.Gallen hat die Polizei in den letzten 24 Stunden zahlreiche Verstösse gegen Behördenanweisungen rapportiert. In 39 Fällen musste sie intervenieren, weil es zu grösseren Menschenansammlungen gekommen war, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

4. April 2020: Winterthur sperrt die Autozufahrt zum Rietplatz

Die Stadt Winterthur hat am Samstag die Zufahrt zum Rietplatz in Töss gesperrt. Dies, um eine Ansammlung von Spaziergängern am Wochenende zu verhinder. Ebenfalls gesperrt ist das «Bäumli».

+++

4. April 2020: Armee rechnet nicht alle Coronavirus-Diensttage an

Den Militärangehörigen im Einsatz wegen der Coronavirus-Pandemie werden teils nicht alle Diensttage angerechnet. Dies erklärte Verteidigungsministerin Viola Amherd in einem Interview mit dem «Blick» vom Samstag. Sonst könne die Armee möglicherweise bei der nächsten Pandemiewelle keine Unterstützung mehr leisten.

+++

3. April 2020: Banken sehen langsames Abflauen der Nachfrage nach Corona-Krediten

Die Schweizer Banken dürften die stärkste Nachfragewelle nach Covid-19-Krediten an Schweizer KMU mittlerweile hinter sich haben. In den vergangenen acht Tagen waren die Institute und ihre Mitarbeitenden mit der Bearbeitung von zehntausenden von Anträgen nach Liquiditätskrediten stark gefordert. Die Nachfrage bleibt weiterhin hoch.

+++

3. April 2020: Datenschützer hält die Handy-Auswertung für erlaubt

Der Eidgenössische Datenschutzbeauftragte Adrian Lobsinger hält die Handy-Auswertung für erlaubt. Nach der Prüfung der von der Swisscom zur Verfügung gestellten Informationen sei er zum Schluss gekommen, dass die Swisscom dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) ausschliesslich Zugang zu anonymisierten Daten gewährt.

+++

3. April 2020: Im Ausland gestrandete Schweizer erhalten konsularischen Schutz

Das Aussendepartement kämpft an vielen Fronten gegen das Coronavirus. Neben den bereits 16 durchgeführten Sonderflügen sind bis am Wochenende fünf weitere Transporte geplant. Für gestrandete Personen bietet die Schweiz im Ausland konsularischen Schutz an.

+++

3. April 2020: Zwei weitere Corona-Todesfälle im Kanton Zürich

Im Kanton Zürich sind zwei weitere Personen an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Damit gab es bis am Freitagabend insgesamt 38 Verstorbene. Der Altersdurchschnitt beträgt 83,5 Jahre. Bis jetzt wurden 2452 Personen positiv getestet, das sind 129 mehr als am Vortag. 207 Infizierte befinden sich im Spital, davon müssen 57 künstlich beatmet werden, wie die Gesundheitsdirektion mitteilte.

+++

3.April 2020: Aargauer Regierungsrat Urs Hofmann ins Spital verlegt

Der am Coronavirus erkrankte Aargauer Regierungsrat Urs Hofmann befindet sich im Spital. Der 63-jährige Justiz- und Polizeidirektor ist gemäss Angaben der Staatskanzlei am Freitag wegen des Virus geschwächt und daher hospitalisiert worden.

+++

3. April 2020: Über 100 Coronavirus-Todesfälle in der Waadt

In der Waadt ist die Marke von 100 Todesfällen im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 überschritten worden. Bis Freitag erlagen 107 Menschen im Kanton der Viruskrankheit, 15 mehr als am Vortag. Die gute Nachricht ist jedoch, dass die Zahl der Spitaleinweisungen zurückgeht. Die Waadt ist nach dem Tessin der zweite Kanton, in dem es über 100 Coronavirus-Todesfälle gegeben hat. Von den 107 im Kanton Waadt registrierten Opfern waren 94 über 75 Jahre alt.

+++

3. April 2020: Ein Todesfall und mehrere Ansteckungen in Zuger Pflegeheim

In einem Zuger Pflegeheim sind mehrere Personen mit dem Coronavirus infiziert worden, ein 96-jähriger Heimbewohner starb. Eine Pflegeheimstation wurde isoliert. Die Zuger Gesundheitsdirektion teilte am Freitag mit, dass es in einem Pflegeheim im Kanton zu nachweislichen Coronavirus-Infektionen gekommen sei.

Das Virus sei bei einem am Donnerstag verstorbenen Heimbewohner sowie bei sieben weiteren Personen nachgewiesen worden. Eine dieser sieben Personen ist eine Mitarbeiterin des Pflegeheims, die anderen sechs sind Heimbewohnerinnen und -bewohner. Alle Ansteckungen würden dieselbe Station betreffen, teilte die Gesundheitsdirektion mit. Um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern, sei die Station isoliert worden.

+++

3. April 2020: Zweiter Grenzzaun in Kreuzlingen

An der Kunstgrenze zwischen Kreuzlingen und Konstanz wird ein zweiter Zaun aufgestellt. Damit wollen die Behörden sicherstellen, dass die vielen Menschen, die sich an der Grenze treffen, den vorgeschriebenen Abstand von zwei Metern einhalten.

+++

3. April 2020: ZKB verschiebt Jubiläumsfeierlichkeiten auf 2021

Die Zürcher Kantonalbank verschiebt aufgrund der Corona-Pandemie die für dieses Jahr geplanten Feierlichkeiten zum 150-Jahre-Jubiläum auf 2021. Die Stadt Zürich habe für die Verschiebung Hand geboten. Die dafür erforderlichen Bewilligungen würden eingeholt. Dies teilt die Bank am Freitag mit.

+++

3. April 2020: Der Bundesrat stockt Wirtschaftshilfe auf und nimmt Beschaffung von Schutzausrüstung in eigene Hand

Der Bundesrat hat am Freitag die Bevölkerung informiert. Unter anderem gab er bekannt, dass er die Wirtschaftshilfe aufstockt. Weiter teilte der Bund mit, dass er bei der Beschaffung von medizinischen Gütern für den Schutz vor dem Coronavirus das Heft in die Hand nehme.

+++

3. April 2020: Banken haben bereits Corona-Kredite über 14,3 Milliarden vergeben

Die Schweizer Banken haben bereits Covid-19-Kredite mit einem Volumen von rund 14,3 Milliarden Franken vergeben. In der Zeit vom 26. März bis zum 2. April seien insgesamt 76’034 Kreditvereinbarungen abgeschlossen worden. Das teilte das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP mit.

Der geschätzte durchschnittliche Bürgschaftsbetrag belaufe sich auf 188’000 Franken. Damit sind bereits rund 70 Prozent des Kreditrahmens ausgeschöpft. Der Bundesrat hatte am vergangenen Mittwoch 20 Milliarden Franken für Liquiditätskredite an Kleine und Mittlere Unternehmen (KMU) bereitgestellt. Diese können die Kredite unbürokratisch und innert kurzer Frist über ihre Hausbank beantragen.

+++

3. April 2020: Tessin darf Wirtschaft wegen Coronavirus weiterhin einschränken

Der von der Corona-Pandemie stark betroffene Kanton Tessin darf seine Wirtschaft weiterhin stärker einschränken als es das Bundesrecht vorsieht. Der Bundesrat hat den Kanton ermächtigt, diese Beschränkungen bis am 13. April zu verlängern. Das entschied der Bundesrat am Freitag aufgrund der epidemiologischen Situation im Südkanton, wie er mitteilte. Im Tessin wurden bis Freitag 2377 Personen positiv getestet. Bisher 155 Menschen kamen im Zusammenhang mit Covid-19 ums Leben.

+++

3. April 2020: Gemeinden um den Pfäffikersee sperren Parkplätze

Die Gemeinden am Pfäffikersee sperren ihre Parkplätze. So sollen Menschenansammlungen auf den Spazier- und Velowegen rund um den Pfäffikersee vermieden werden.

+++

3. April 2020: Öffentliche Parkplätze um den Pfäffikersee gesperrt

Die Gemeinden um den Pfäffikersee haben alle Parkplätze für den Ausflugsverkehr gesperrt. Wie die Gemeinden Wetzikon, Pfäffikon und Seegräben in einer gemeinsamen Mitteilung schreiben, sollen so Menschenansammlungen auf den Spazier- und Velowegen rund um den See vermieden werden. Am vergangenen Wochenende waren die Parkplätze meist voll besetzt, wie es weiter heisst.

Zuvor haben bereits die Gemeinden um den Greifensee ihre öffentlichen Parkplätze gesperrt.

+++

3. April 2020: Corona-Ausbruch in Berner Pflegeheim

In einem Pflegeheim im Berner Jura haben sich 20 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 9 Angestellte mit dem Coronavirus angesteckt. Alle befinden sich derzeit in einem stabilen Zustand.

Das Heim informiert das Kantonsarztamt regelmässig über die Situation. Schon vor drei Wochen hatten Heimleitung und Heimarzt entschieden, das Heim komplett zu isolieren. Die mit dem Coronavirus infizierten Heimbewohner sind zwischen 67 und 88 Jahre alt.

+++

3. April 2020: Erneut 1036 neue Coronavirus-Fälle in der Schweiz binnen 24 Stunden

In der Schweiz und in Liechtenstein sind binnen 24 Stunden 1036 neue Coronavirus-Fälle registriert worden. Am Freitag lag die Zahl der an Covid-19 erkrankten Menschen bei 19’303. 572 Menschen sind gemäss einer Zählung der Nachrichtenagentur Keystone-SDA gestorben. Die Summe basiert auf Angaben aus den Kantonen. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) zählte bis am Freitag 484 Todesfälle.

Am Donnerstag hatte das BAG noch 18’267 Infizierte und 432 Todesfälle gemeldet. Keystone-SDA hatte 530 Todesfälle gezählt. In terms of population, the cantons of Ticino, Geneva, Vaud and Basel-Stadt continue to be the most affected by the pandemic.

+++

3. April 2020: Afro-Pfingsten-Festival in Winterthur abgesagt

Aufgrund der COVID-19-Pandemie wird das Afro-Pfingsten-Festival vom 27. Mai bis 1. Juni 2020 abgesagt, teilen die Veranstalter mit.

Sie seien gezwungen, die Vorbereitungen sofort einzustellen und den Vorverkauf für die Konzerte zu stoppen, da bei längerem Zuwarten die Durchführung organisatorisch nicht mehr möglich ist und um gesundheitliche und finanzielle Risiken rechtzeitig zu minimieren, heisst es in der Mitteilung der Veranstalter.

+++

3. April 2020: St.Galler Spitalentscheid auf Herbst verschoben

Das Präsidium des Kantonsrates hat den weiteren Fahrplan einiger wichtiger Geschäfte festgelegt. Die Vorberatung der sogenannten Spitalvorlage soll nach der Junisession beginnen. Ziel ist es, dass der Kantonsrat die lange erwartete Spitaldebatte in der Septembersession führen kann.

+++

3. April 2020: St.Galler Polizei verstärkt Präsenz

Die St.Galler Kantonspolizei verstärkt zum Ferienbeginn am Wochenende ihre Präsenz, um die Einhaltung der Regeln wegen der Corona-Krise zu überwachen.

+++

3. April 2020: Stadt Zürich verordnet Angestellten weiterhin Homeoffice

Die Angestellten der Stadt Zürich sollen weiterhin im Homeoffice arbeiten. Der Stadtrat verlängert die entsprechende Anordnung. Sie soll so lange gültig bleiben wie die Notstandsmassnahmen des Bundes.

+++

3. April 2020: Rega repatriiert 50 Patienten

Die Rega hat mit ihren Jets in den vergangenen vier Wochen rund 50 Patientinnen und Patienten aus dem Ausland in die Schweiz geflogen. Darunter waren über ein Dutzend an Covid-19 erkrankt oder galten als Verdachtsfälle.

+++

3. April 2020: Sperrung Holzsteg Hurden-Rapperswil

Die Stadt Rapperswil-Jona und die Gemeinde Freienbach sehen sich gezwungen, den Holzsteg Hurden-Rapperswil für die Öffentlichkeit zu sperren, heisst es in einer Mitteilung der Stadt. Auf dem schmalen Steg können die Mindestabstände nicht eingehalten werden, die den vom Bund verordneten Massnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus entsprechen.

Die Sperrung erfolgt ab Freitag, 3. April 2020, 18.00 Uhr. Die Zugänge sind von beiden Seiten her gesperrt, auf der Hurdner Seite befindet sich die Sperrung im Bereich Rosshorn.

+++

3. April 2020: 14 weitere Tote durch Covid-19 im Tessin

Im Kanton Tessin sind in den letzten 24 Stunden 14 Personen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. 106 Personen sind neu positiv auf das Virus getestet worden.

Insgesamt wurden bis Freitagmorgen im Kanton Tessin 2377 positiv auf das Virus getestet. 155 Menschen verloren bisher ihr Leben.

+++

3. April 2020: Kanton Schaffhausen sucht Freiwillige mit Abschluss im Gesundheitsbereich

Der Kanton Schaffhausen sucht dringend freiwillige Helfer mit einem Abschluss im Gesundheitsbereich. Alle Personen, die einen entsprechenden Abschluss haben, im Kanton Schaffhausen wohnen und nicht zur Risikogruppe gehören, seien gefragt.

+++

3. April 2020: Keine Tour de Suisse 2020

Der Verein Tour de Suisse hat zusammen mit allen beteiligten Partnern einvernehmlich entschieden, die Tour de Suisse 2020 frühzeitig abzusagen, heisst es auf der Homepage, des Veranstalters.

Die Tour de Suisse verzichte zudem auf eine Verschiebung innerhalb des Kalenderjahres 2020, da dies logistisch und finanziell nicht umsetzbar sei.

Die 84. Ausgabe der Tour de Suisse hätte am Sonntag, 7. Juni, mit einem Einzelzeitfahren in Frauenfeld starten sollen. Eine Woche später wäre die zur World Tour zählende Rundfahrt mit der Königsetappe in Andermatt zu Ende gegangen.

+++

3. April 2020: 117 weitere gestrandete Schweizer aus Quito in Zürich gelandet

Die Schweiz hat weitere 117 im Ausland gestrandete Touristen repatriiert. Am Freitagmorgen landete in Zürich ein Flug aus Quito, der Hauptstadt Ecuadors. Es war der sechste organisierte Rückflug aus Südamerika.

+++

2. April 2020: VPOD fordert Schutz für den Sozialbereich in der Corona-Krise

Die Gewerkschaft VPOD ist besorgt über den Umgang mit dem Coronavirus im Sozialbereich. Im Gegensatz zu Spitälern, die in solchen Fragen Knowhow und Routine besitzen, fehle es in sozialen Einrichtungen häufig an allem, an Schutzkleidung und Masken sowie an Kenntnissen über den richtigen Umgang bei der Betreuung mit körperlicher Nähe.

Die Politik steht laut VPOD in der Pflicht, das soziale Netz der Schweiz zu erhalten. Die wirtschaftliche Struktur dieses Netzes bestehe vor allem aus kleinen Stiftungen oder Vereinen als Arbeitgeber.

Zugleich fordert sie in einem offenen Brief die Anpassung der COVID-19-Verordnung, um Verwirrungen zu Arbeits-und Ruhezeiten zu vermindern.

+++

2. April 2020: Zahl der Corona-Todesfälle im Kanton Zürich steigt weiter

Im Kanton Zürich sind bis Donnerstagabend 36 Personen an einer Coronavirus-Infektion gestorben. Sie waren zwischen 65 und 97 Jahre alt.

Insgesamt wurden 2323 Personen positiv auf das Virus getestet, wie die Gesundheitsdirektion mitteilte. 200 positiv Getestete befinden sich im Spital, davon müssen 53 künstlich beatmet werden.

+++

2. April 2020: Medienorganisationen rufen zur Rettung der Medien auf

Die Medien spielen eine wichtige Rolle bei der Bewältigung der Coronakrise, doch die wirtschaftlichen Folgen treffen die Branche hart. Nun rufen Medienorganisationen, darunter die Mediengewerkschaft Syndicom und der Berufsverband Impressum, zur Rettung der Medien auf.

Die Organisationen fordern einen Hilfsfonds, um die Zustellung zusätzlich zu vergünstigen und das Überleben von Druckereien, Titeln, Sendern Presseagenturen, journalistischen Online-Plattformen und Websites zu sichern. Zudem brauche es einen Unterstützungsfonds für Recherchen und Reportagen.

+++

2. April 2020: Kanton Zürich schafft Regierungsausschuss für schnelleres Handeln

Die Coronavirus-Krise erfordert kurze Wege und rasches Handeln der Verantwortlichen. Der Zürcher Regierungsrat hat daher die Schaffung eines Regierungsausschusses beschlossen. Das dreiköpfige Gremium arbeitet eng mit der Kantonalen Führungsorganisation (KFO) zusammen.

Den nun beschlossenen Regierungsausschuss bilden die Regierungspräsidentin, Sicherheitsdirektor Mario Fehr (SP) und Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP).

+++

2. April 2020: Zürich richtet Krankenstation für infizierte Asylsuchende ein

Ab Freitag steht im Kanton Zürich eine separate Station mit Krankenzimmern für Menschen aus dem Asylbereich zur Verfügung. Die Station befindet sich im ehemaligen Pflegezentrum Erlenhof in der Stadt Zürich, das die Kantonale Führungsorganisation (KFO) zu einem Notspital umfunktioniert.

+++

2. April 2020: Unternehmen sollen weniger schnell Konkurs gehen

Beim Bund sind weitere Massnahmen in Vorbereitung, um die durch die Coronakrise ins Schlingern geratenen Unternehmen zu entlasten. Solche Betriebe sollen weniger schnell Konkurs anmelden müssen.

Die Nachlassstundung soll demnach auf sechs Monate ausgeweitet werden. Während dieser Zeit sollen keine Betreibungen erfolgen und kein Konkurs eröffnet werden können.

+++

2. April 2020: 432 Corona-Tote in der Schweiz

In der Schweiz gibt es mittlerweile mehr als 18’267 bestätigte Corona-Fälle. Das sind über 1’100 Fälle mehr als am Vortag, wie aus den neuesten Zahlen des Bundesamts für Gesundheit hervorgeht. Ebenfalls gestiegen ist die Anzahl der Corona-Toten in der Schweiz. Mittlerweile sind 432 Personen an den Folgen des Virus gestorben. Für verlässliche Prognosen zum weiteren Verlauf, sei es zu früh.

Zu früh ist es laut Koch auch für eine Lockerung der Massnahmen. «Bleiben sie auf Distanz, halten sie sich an die Abstandsregeln, beachten sie die Hygienevorschriften», mahnte er.

+++

2. April 2020: Stadt Zürich bezahlt Kita-Beiträge

Die Stadt Zürich bezahlt wegen der Corona-Krise anstelle der Eltern die Kita-Beiträge. Die Regelung gilt rückwirkend ab Mitte März bis Ende April, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte.

Mit dem Entscheid müssen Eltern, die ihre Kinder wegen der Coronavirus-Krise derzeit nicht in die Kita bringen können, die Kosten für den Betreuungsplatz nicht bezahlen, wie die Stadt schreibt. Dies gelte auch für 30 private Horte und Mittagstische.

+++

2. April 2020: Schuljahr 2019/2020 gilt in allen Kantonen als vollwertiges Schuljahr

Das laufende Schuljahr wird trotz dem Heimunterricht während der Coronakrise als vollwertig anerkannt. Das heisst, dass es während den Schulferien keinen Unterricht gibt und das Schuljahr auch nicht verlängert wird. Dies gelte für alle Kantone, wie die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) in einer Mitteilung schreibt.

+++

2. April 2020: KMU leider unter schlechterer Zahlungsmoral wegen Coronakrise

Einige Industrieunternehmen zahlen angesichts der Coronakrise erst später als gewohnt offene Rechnungen, um ihre Liquidität zu schonen. Das könnte zu einem Dominoeffekt führen, welcher der gesamten Branche schadet.

In den vergangenen Tagen sei manch ein KMU dahingehend informiert worden, dass es künftig länger, auf sein Geld für gelieferte Waren und Produkte warten müsse – nämlich neu 60 Tage statt 30 Tage.

+++

2. April 2020: Im Kanton Zürich sollen alle stationären Patienten getestet werden

Ab sofort sollen im Kanton Zürich alle Patientinnen und Patienten, die neu ins Spital kommen, auf das Coronavirus getestet werden. Auch wenn sie keine entsprechenden Symptome haben.

Bisher ordnete die Gesundheitsdirektion an, nur Personen mit Symptomen zu testen. Nun empfiehlt sie den Spitälern im Kanton, die Tests auf alle eintretenden stationären Patienten auszuweiten. Dies gilt für alle Zürcher Akutspitäler, Rehakliniken und Psychiatrien, wie die Gesundheitsdirektion am Donnerstag mitteilte.

+++

2. April 2020: 7200 Voranmeldungen für Kurzarbeit im Kanton St.Gallen

Nach dem Ausrufen der ausserordentlichen Lage durch den Bundesrat sind beim Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons St.Gallen bereits rund 7200 Voranmeldungen von Betrieben für Kurzarbeit eingetroffen. Bei den RAV haben sich zudem seit 16. März 1’500 Stellensuchende neu angemeldet.

+++

2. April 2020: Die öffentlichen Parkplätze am Greifensee werden gesperrt

Die Anstössergemeinden des Greifensees sperren ab Samstag, 4. April 2020, bis auf Weiteres die öffentlichen Parkplätze am See. Sie leisten damit einen Beitrag, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Dies teilt die Stadt Uster mit.

+++

2. April 2020: Neun weitere Tote durch Covid-19 im Tessin

Im Kanton Tessin sind in den letzten 24 Stunden erneut 9 Personen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. 76 Personen sind neu positiv auf das Virus getestet worden.

Insgesamt wurden bis Donnerstagmorgen im Kanton Tessin 2271 Personen positiv auf das Virus getestet, wie es beim Kanton am Donnerstag hiess. 141 Menschen verloren bisher ihr Leben.

+++

2. April 2020: Erster Todesfall im Kanton Uri

Im Kanton Uri ist erstmals eine Person an den Folgen des Coronavirus gestorben. Es handelt sich um eine 75-jährige Frau, die im Kantonsspital Uri hospitalisiert war. Sie hatte keine relevanten Vorerkrankungen.

Die Frau verstarb am Mittwoch, wie die Urner Regierung am Donnerstag mitteilte. Auf Wunsch der Patientin wurde auf lebenserhaltende Massnahmen verzichtet.

Der Kanton Uri verzeichnet derzeit 59 bestätigte Corona-Infektionen. Neun Personen sind laut der Internetseite des Kantons hospitalisiert. 13 Personen durften geheilt aus der Quarantäne entlassen werden.

+++

2. April 2020: Zürcher Gemeindeparlamente dürfen wieder tagen

Gemeindeparlamente im Kanton Zürich dürfen gemäss Entscheid der Regierung ab sofort wieder tagen, um wichtige Entscheide auf kommunaler Stufe fällen zu können. Gemeindeversammlungen wird es aber weiterhin nicht geben.

+++

2. April 2020: Musikfestwochen Winterthur planen weiter

Die Organisatoren der Winterthurer Musikfestwochen wollen trotz der Corona-Krise weiter planen. Die Musikfestwochen sollen im August in der Winterthurer Altstadt stattfinden.

+++

2. April 2020: Spital Thurgau führt Kurzarbeit ein

Die Spital Thurgau AG hat Kurzarbeit eingeführt. Das bestätigt das Spital auf Anfrage von RADIO TOP. Grund dafür seien die Corona-Massnahmen des Bundesrats, der unter anderem verordnet hat, dass keine Operationen gemacht werden dürfen, die nicht unbedingt notwendig sind.

+++

2. April 2020: EDA hat bereits 2000 Reisende in die Schweiz zurückgeholt

In der grössten Rückholaktion der Schweizer Geschichte sind bereits 2000 Reisende zurück in der Schweiz. Die in die Schweiz zurückgeholten Personen hatten ihre Rückreise wegen der Reisebeschränkungen aufgrund der Coronavirus-Krise nicht mehr selbst organisieren können.

+++

1. April 2020: Zahl der Corona-Todesfälle im Kanton Zürich steigt auf 29

Im Kanton Zürich sind bis Mittwochabend 2148 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. 203 Infizierte werden im Spital behandelt, davon müssen 54 künstlich beatmet werden, meldet die Zürcher Gesundheitsdirektion. Mittlerweile sind 29 Menschen im Kanton an der Corona-Infektion gestorben.

+++

1. April 2020: Kein Wimbledon-Turnier in diesem Jahr

Das Coronavirus sorgt für die Absage eines weiteren Sport-Grossanlasses. Das Turnier in Wimbledon kann in diesem Jahr nicht stattfinden. Das seit 1877 ausgetragene Turnier war zuvor einzig während der zwei Weltkriege nicht ausgetragen worden, nämlich von 1915 bis 1918 und von 1940 bis 1945.

+++

1. April 2020: Erster Corona-Todesfall in Schaffhausen

Im Kanton Schaffhausen gibt es den ersten Todesfall infolge einer Infektion mit dem neuen Coronavirus zu verzeichnen. Es handelt sich um einen 54-jährigen Mann aus dem Kanton Schaffhausen, er litt an Vorerkrankungen.

+++

1. April 2020: Zahl der bestätigten Covid-19-Infektionen steigt auf 17’139

Die Zahl der in der Schweiz nachgewiesenen Covid-19-Infektionen ist innerhalb eines Tages um 963 Fälle auf 17’139 gestiegen. Das teilte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Mittwoch mit. Am Dienstag hatte das BAG 701 neue bestätigte Fälle im Vergleich zum Vortag gemeldet, am Montag noch deren 1201.

Das BAG berichtete am Mittwoch zudem über 378 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung in der Schweiz. Gemäss der Zählung der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, die auf Meldungen der Kantone beruht, kamen bisher 452 Menschen durch das Coronavirus ums Leben.

Das BAG informiert auch laufend auf Twitter:

#CoronaInfoCH #Coronavirus

01.04 Aktueller Stand sind 17139 laborbestätigte Fälle, 963 mehr als am Vortag. https://t.co/RTWF8jbM2p pic.twitter.com/4WeSAlKx4q — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) April 1, 2020

+++

1. April 2020: Stadt Winterthur sperrt «Bäumli» wegen Menschenansammlungen

Das «Bäumli» auf dem Goldenberg in Winterthur wird ab kommendem Freitag um 12 Uhr gesperrt. Dies hat das zuständige Tiefbauamt gestützt auf die Verordnung des Bundesrats und das Strassenverkehrsrecht verfügt.

+++

1. April 2020: Gewerbetreibende pochen auf Mieterlass

Die Coronakrise hat die Schweizer Wirtschaft fest im Griff. Wegen des amtlich verordneten Stillstands sehen sich viele Gewerbetreibende in ihrer Existenz bedroht und klopfen bei ihren Vermietern an, um über eine Aussetzung der Mieten zu verhandeln. Einige pochen gar auf einen vollständigen Erlass.

+++

1. April 2020: Zwölf Neuenburger Pflegeheime von Coronavirus betroffen

Im Kanton Neuenburg sind zwölf Alters- und Pflegeheime vom Coronavirus betroffen.Trotz Besuchsverboten und verstärkter Schutzmassnahmen wurden 24 Heimbewohner und 46 Mitarbeitende positiv getestet.

Sechs Heimbewohner wurden bislang hospitalisiert, wie der Kanton Neuenburg am Mittwoch mitteilte. Der Gesundheitsdienst des Kantons arbeite mit dem Dachverband der Neuenburger Alters- und Pflegeheime zusammen, um die weitere Entwicklung eng zu begleiten.

Dabei geht es zum einen darum, die Verdachts- und bestätigten Fälle zu zählen. Zum anderen soll die Zahl der Pflegemitarbeitenden erfasst werden, die in Isolation geschickt werden mussten.

+++

1. April 2020: Ausserrhoder Regierung reduziert Ausgleichszins auf null Prozent

In Appenzell Ausserrhoden wird der Ausgleichszins für noch nicht bezahlte Einkommens- und Vermögenssteuern, aber auch für Gewinn- und Kapitalsteuern, auf Null reduziert. Mit dieser Massnahme könne die Bezahlung der provisorischen Steuern ohne zusätzliche Zinsbelastung aufgeschoben werden, teilte die Kantonskanzlei am Mittwoch mit. Der Regierungsrat wolle so die Massnahmen des Bundes zugunsten der Wirtschaft auf kantonaler Ebene unterstützten. Die Zinssenkung gilt ab dem 1. Juli 2020.

+++

1. April 2020: Der Bundesrat hat über neue Massnahmen informiert

Justizministerin Karin Keller-Sutter hat die neuen Coronamassnahmen im Asylbereich verteidigt. Ein Stillstand komme für den Bundesrat nicht infrage. «Die Asylverfahren einfach auszusetzen, ist keine Option.»

Weiter erwägt der Bundesrat, die Unterstützung für die Wirtschaft auszubauen. Profitieren sollen insbesondere Selbständige, die wegen der Coronavirus-Pandemie ihr Einkommen verloren haben. Nicht rückzahlbare Entschädigungen für Betriebe lehnt er aber ab.

+++

1. April 2020: Verlängertes Amtsjahr für Ausserrhoder Kantonsrat

Das Büro des Ausserrhoder Kantonsrats hat entschieden, das Amtsjahr 2019/2020 bis in den August zu verlängern. Die nächste Kantonsratssitzung findet am 15. Juni statt. Erst am 24. August konstituiert sich dann der Kantonsrat neu.

+++

1. April 2020: Lufthansa und Swiss schicken tausende Mitarbeiter in Kurzarbeit

Wegen des weitgehend eingestellten Flugbetriebs meldet die Lufthansa Kurzarbeit für knapp zwei Drittel ihrer Beschäftigten an. Auch die Tochter Swiss greift wegen des Coronavirus zu dieser Massnahme. Im gesamten Konzern weltweit habe die Lufthansa für 87’000 Mitarbeiter zwischen März und April Kurzarbeit beantragt oder werde dies noch tun, sagte ein Unternehmenssprecher am Mittwoch. Im vorigen Jahr lag die Zahl der Beschäftigten bei rund 138’000.

+++

1. April 2020: Manor startet Lebensmittel-Lieferdienst

Manor startet nach einer einwöchigen Testphase einen Liefer- und Abholservice für Lebensmittel. Damit reagiert die Warenhauskette auf die hohe Nachfrage der Kunden nach Heimlieferungen durch die Corona-Krise, wie es in einer Mitteilung am Mittwoch heisst.

+++

1. April 2020: Weiterer Todesfall im Thurgau

Im Kanton Thurgau ist seit Dienstag eine weitere Person am Coronavirus gestorben. Dies teilt der Kanton via Twitter mit. Die Zahl der bestätigten Fälle stieg um 12 auf 166.

Tägliches Update zu den aktuellen Coronavirus-Fallzahlen im Thurgau. Stand Mittwoch, 1. April 2020.

Anzahl bestätigter Fälle im Kanton Thurgau: 166; Anzahl Todesfälle: 4 #CoronaInfoCH — Kanton Thurgau (@Kanton_Thurgau) April 1, 2020

+++

1. April 2020: Coronavirus bremst Gründerboom

Die Coronakrise dürfte auch bei den Firmengründungen auf die Bremse drücken. Nachdem die Anzahl im ersten Quartal 2020 noch auf hohem Niveau lag, muss nun mit einem Rückgang gerechnet werden, hiess es in einer Mitteilung des IFJ Instituts für Jungunternehmen von Mittwoch.

+++

1. April 2020: Bund prüft Härtefallklausel für Kleinstunternehmen

Die Coronakrise trifft alle. Besonders leiden die Kleinstunternehmen, welche nun kein Einkommen mehr haben – und keine Anrecht auf Ersatz. Der Bundesrat plant, dies zu ändern.

+++

1. April 2020: Schweiz holt weitere Reisende in die Heimat zurück

Die Schweiz hat am Dienstag weitere Reisende aus dem Ausland in die Schweiz zurückgeholt. Am Abend landete um 19.30 Uhr ein Flugzeug der Swiss aus Bangkok auf dem Flughafen Zürich, wie das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) bekannt gab.

+++

1. April 2020: Keller-Sutter ist gegen totale Abschottung der Schweiz

Während hier und dort Stimmen für eine totale Abschottung der Schweiz zu hören sind, ist Justizministerin Karin Keller-Sutter entschieden dagegen. Sie weist darauf hin, dass der Bundesrat bereits sehr restriktive Massnahmen ergriffen habe.

+++

1. April 2020: Glückskette knackt 10-Millionen-Marke

Bei der Glückskette sind wegen der Corona-Krise bereits über zehn Millionen Franken gespendet worden. Zwei Millionen Franken wurden als Soforthilfe an Caritas Schweiz und an das Schweizerische Rote Kreuz weitergeleitet.

+++

1. April 2020: Finanzkontrolle warnt vor Missbrauch

In der Coronakrise unterstützt der Bund Unternehmen mit Notkrediten. Bundesrat Maurer hielt bei der Vorstellung der Massnahmen Missbrauch für «praktisch ausgeschlossen». Die Finanzkontrolle warnt nun davor.

+++

31. März 2020: Elf weitere Todesfälle wegen Coronavirus im Kanton Waadt

Im Kanton Waadt sind elf weitere Menschen im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, wie neue Zahlen vom Dienstagabend zeigen. Seit Beginn der Pandemie verloren im Kanton insgesamt 77 Menschen ihr Leben.

+++

31. März 2020: Die Arbeit in den Museen geht weiter

Auf den Strassen ist es ruhig. Restaurants und Bars sind geschlossen und die Unterhaltung in den Kinos und Museen bleibt aus. Doch die Museen der Region blicken in die Zukunft und arbeiten im Stillen weiter.

+++

31. März 2020: Bisher 25 Corona-Todesfälle im Kanton Zürich

Im Kanton Zürich sind bis am Dienstagabend 1960 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. 197 Infizierte liegen im Spital, davon werden 51 künstlich beatmet, wie die Gesundheitsdirektion mitteilt. 25 Personen starben bisher an den Folgen der Corona-Infektion. Die Verstorbenen waren im Alter zwischen 65 und 97 Jahren.

+++

31. März 2020: Kantonsratssitzung findet in Rüegerholzhalle in Frauenfeld statt

Die nächste Grossratssitzung findet am 6. Mai 2020 als Ganztagessitzung in der Rüegerholzhalle in Frauenfeld statt, wo die Hygiene- und sonstigen Vorschriften des Bundes eingehalten werden können. Voraussetzung sei, dass diese auch bei einer allfälligen Verschärfung noch einzuhalten sind, teilt der Kanton Thurgau mit.

Die Sitzung vom 22. April falle nochmals aus. An der Sitzung vom 6. Mai 2020 sind Besucherinnen und Besucher nicht zugelassen.

+++

31. März 2020: Fast 200’000 Menschen mit Kurzarbeit im Kanton Zürich

Im Kanton Zürich sind mittlerweile 191’000 Menschen und 27’000 Firmen von Kurzarbeit betroffen. Bei den Kurzarbeits-Voranmeldungen gibt es aktuell schon fast zehn Mal so viele wie während der ganzen Wirtschaftkrise in den Jahren 2008 und 2009.

Diese riesige Menge fordere das Amt für Wirtschaft und Arbeit sehr, teilte die Volkswirtschaftsdirektion am Dienstag mit. Aktuell arbeiten deshalb 200 Personen zusätzlich mit.

+++

31. März 2020: Armee sagt bis Ende Juni sämtliche Wiederholungskurse ab

Die Schweizer Armee sagt sämtliche Wiederholungskurse bis Ende Juni ab. Ausgeschlossen seien jene WK, welche «unmittelbar der Bewältigung» der Coronakrise dienten, sagte der stellvertretende Armeechef, Aldo Schellenberg, am Dienstag am Grenzübergang Boncourt JU.

+++

31. März 2020: «Mr. Coronavirus» Daniel Koch gibt den Stab im BAG weiter

«Delegierter des BAG für Covid-19» ist die offizielle Bezeichnung von Daniel Koch, der auf allen Medienkanälen präsent ist, wenn es um das Coronavirus geht. Am Dienstag gibt er den Stab weiter an Stefan Kuster als Leiter der Abteilung Übertragbare Krankheiten.

+++

31. März 2020: Stadt Schaffhausen schafft Parkgebühr ab

Der Schaffhauser Stadtrat erlässt vom 1. bis 19. April die Gebühren für sämtliche Parkplätze in der Stadt. Damit schafft der Stadtrat eine einheitliche Regelung.

+++

31. März 2020: Coronapandemie stellt Kläranlagen vor Probleme

Das Virus stellt die Bevölkerung vor besondere Herausforderungen – und macht auch vor den Kläranlagen keinen Halt. Viele Kläranlagen verzeichnen mehr Abwasser wie gewohnt. Wie sie damit umgehen, und was die Bevölkerung nun zu beachten hat.

+++

31. März 2020: Zahl der bestätigten Fälle steigt auf über 16’000

Die Zahl der in der Schweiz nachgewiesenen Covid-19-Infektionen ist innerhalb eines Tages um 701 Fälle auf 16’176 gestiegen. Das teilte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Dienstag mit.

Insgesamt wurden bisher rund 123’150 Tests auf das Virus durchgeführt. Der Anteil der positiv Getesteten belief sich nach Angaben des BAG auf 13 Prozent.

+++

31. März 2020: Zürcher Unispital testet neu alle Patienten auf Covid-19

Das Universitätsspital Zürich testet ab Mittwoch alle neuen Patientinnen und Patienten auf Covid-19, selbst wenn diese keine Symptome zeigen und etwa wegen eines Unfalls eingeliefert werden.

+++

31. März 2020: Zürcher Corona-Notkredite laufen an

Nur einen Tag nachdem der Zürcher Kantonsrat das Hilfspaket für die Wirtschaft offiziell absegnete, hat die Finanzdirektion am Dienstag die Details für die Kreditausfall-Garantie vorgelegt. Zwölf Banken beteiligen sich daran.

+++

31. März 2020: Sieben weitere Todesopfer in Graubünden

In Graubünden ist die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus von Montag auf Dienstag um sieben auf total 19 angestiegen. Infiziert mit dem Virus haben sich 513 Personen. Davon befinden sich 58 im Spital, wie die Kantonsbehörden am Dienstag bekannt gaben.

+++

31. März 2020: Winterthur richtet Helpline für Senioren ein

Seniorinnen und Senioren sollten bekanntlich nicht selber einkaufen gehen. Dafür gibt es in Winterthur eine ganze Reihe von Unterstützungsangeboten. Die Informationen dazu sind aber meist online zu finden. Deshalb richtet die Stadt nun eine Telefon-Helpline ein.

+++

31. März 2020: Circus Knie setzt Vorverkauf aus

Der Schweizer Nationalzirkus muss aufgrund der Coronapandemie seine Tournee verkürzen und umplanen. Der Vorverkauf wird bis auf Weiteres ausgesetzt.

+++

31. März 2020: Jeder Dritte in der Schweiz gehört zur Risikogruppe

Eine Schätzung des Bundes zeigt, dass 2.6 Millionen Menschen in der Schweiz Gefahr laufen, schwer an dem Coronavirus zu erkranken. Über die Risikofaktoren streiten sich die Experten allerdings.

+++

31. März 2020: Winterthurer Regionalmeisterschaften fallen Corona zum Opfer

Die Regionalmeisterschaften Winterthur und Umgebung, welche diesen Juni in Neftenbach hätten stattfinden sollen, können wegen der Coronapandemie nicht planmässig durchgeführt werden. Die Veranstalter prüfen eine Verschiebung des Turnfestes.

+++

31. März 2020: Nutzerzahlen von Alertswiss steigen stark

Wegen des Coronavirus laden sich immer mehr Schweizerinnen und Schweizer die Alarmierungs-App Alertswiss von Bund und Kantonen herunter. In den letzten Wochen kamen 120’000 Nutzer hinzu.

+++

31. März 2020: Epidemiologe plädiert für viel mehr Corona-Tests in der Schweiz

Damit die Schweiz in der Corona-Krise den Weg zurück zur Normalität finden kann, plädiert der Epidemiologe Marcel Salathé für Covid-19-Tests schon bei leichten Symptomen. So könnte jeder einzelne neue Fall schnell identifiziert und schnell isoliert werden.

+++

Alle Informationen zum Coronavirus in der Schweiz vom 13. März bis zum 31. März gibt es hier.