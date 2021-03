Final results of the 2021 World Figure Skating Championships Men

STOCKHOLM, March 27 (Xinhua) — Following are the final results of the 2021 World Figure Skating Championships here on Saturday:

Men’s

1. Nathan Chen, USA, 320.88

2. Yuma Kagiyama, Japan, 291.77

3. Yuzuru Hanyu, Japan, 289.18

4. Shoma Uno, Japan, 277.44

5. Mikhail Kolyada (FSR), 272.04

6. Keegan Messing, Canada, 270.26

7. Jason Brown, USA, 262.17

8. Evgeni Semenenko, Russia, 258.45

9. Kevin Aymoz, France, 254.52

10. Junwhan Cha, South Korea, 245.99

11. Matteo Rizzo, Italy, 245.37

12. Daniel Grassl, Italy, 242.81

13. Han Yan, China, 235.31

14. Morisi Kvitelashvili, Georgia, 231.81

15. Lukas Britschigi, Switzerland, 225.55

16. Aleksandr Selevko, Estonia, 222.06

17. Konstantin Milyukov, Belarus, 221.33

18. Deniss Vasiljevs, Latvia, 213.05

19. Michal Brezina, Czech Republic, 210.73

20. Donovan Carrillo, Mexico, 204.78

21. Ivan Shmuratko, Ukraine, 204.17

22. Boyang Jin, China, 199.15

23. Nikolaj Majorov, Sweden, 192.79

24. Alexei Bychenko, Israel, 190.45

