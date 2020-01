Grand Slam, Australian Open Men’s Doubles Results

Jan 23 (OPTA) – Results from the Grand Slam, Australian Open Men’s Doubles matches on Wednesday .. 1st Round .. Sander Gille (BEL) and beat Pablo Andujar (ESP) and 6-4 6-1 Joran Vliegen (BEL) Feliciano Lopez (ESP) Henri Kontinen (FIN) and beat Andreas Seppi (ITA) and 6-4 6-1 Jan-Lennard Struff (GER) Lorenzo Sonego (ITA) 6-Marcel Granollers (ESP) beat Marcus Daniell (NZL) and 6-4 6-4 and Philipp Oswald (AUT) Horacio Zeballos (ARG) Alexander Bublik (KAZ) and beat 3-Kevin Krawietz (GER) and 6-3 7-6(7) Mikhail Kukushkin (KAZ) Andreas Mies (GER) Divij Sharan (IND) and beat Pablo Carreno Busta (ESP) 6-4 7-5 Artem Sitak (NZL) and Joao Sousa (POR) 5-Wesley Koolhof (NED) and beat Marco Cecchinato (ITA) and 6-3 7-6(6) Nikola Mektic (CRO) Laslo Djere (SRB) 7-John Peers (AUS) and beat Frederik Nielsen (DEN) and 7-5 6-3 Michael Venus (NZL) Tim Puetz (GER) Federico Delbonis (ARG) beat Aljaz Bedene (SLO) and 6-3 6-2 and Ariel Behar (URU) Leonardo Mayer (ARG) Marcelo Arevalo (ESA) and beat Hugo Dellien (BOL) and 6-3 6-2 Jonny OMara (GBR) Juan Ignacio Londero (ARG) 13-Bob Bryan (USA) and beat Rohan Bopanna (IND) and 6-1 3-6 6-3 Mike Bryan (USA) Yasutaka Uchiyama (JPN) Chris Guccione (AUS) and beat Marc Lopez (ESP) and 6-4 6-3 Matt Reid (AUS) Albert Ramos-Vinolas (ESP) 4-Ivan Dodig (CRO) and beat Blake Ellis (AUS) and 7-6(11) 6-3 Filip Polasek (SVK) Alexei Popyrin (AUS) 8-Jean-Julien Rojer (NED) beat Dominic Inglot (GBR) and 6-1 3-6 6-2 and Aisam-Ul-Haq Qureshi (PAK) Horia Tecau (ROU) Max Purcell (AUS) and beat Andrey Rublev (RUS) and 6-3 6-2 Luke Saville (AUS) Andrei Vasilevski (BLR) Andres Molteni (ARG) and beat Alex Bolt (AUS) and 4-6 6-4 7-5 Hugo Nys (MON) Matthew Ebden (AUS) 9-Raven Klaasen (RSA) and beat Miomir Kecmanovic (SRB) 6-2 4-6 6-3 Oliver Marach (AUT) and Casper Ruud (NOR) 16-Austin Krajicek (USA) beat Roman Jebavy (CZE) and 6-4 6-7(4) 6-3 and Igor Zelenay (SVK) Franko Skugor (CRO)