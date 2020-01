Grand Slam, Australian Open Women’s Doubles Results

Jan 23 (OPTA) – Results from the Grand Slam, Australian Open Women’s Doubles matches on Wednesday .. 1st Round .. Lauren Davis (USA) and beat Destanee Aiava (AUS) and 7-6(5) 1-6 6-1 Viktorija Golubic (SUI) Lizette Cabrera (AUS) Maddison Inglis (AUS) and beat 14-Lyudmyla Kichenok (UKR) 6-4 6-1 Kaylah McPhee (AUS) and Zhaoxuan Yang (CHN) Bernarda Pera (USA) and beat Vania King (USA) and 1-6 6-3 7-6(1) Renata Voracova (CZE) Christina McHale (USA) Jennifer Brady (USA) and beat 5-Nicole Melichar (USA) 6-3 6-4 Caroline Dolehide (USA) and Yi-Fan Xu (CHN) Asia Muhammad (USA) and beat Priscilla Hon (AUS) and 6-3 3-6 6-3 Sabrina Santamaria (USA) Storm Sanders (AUS) 7-Hao-Ching Chan (TPE) and beat Oksana Kalashnikova (GEO) 7-6(3) 6-3 Latisha Chan (TPE) and Miyu Kato (JPN) Misaki Doi (JPN) and beat Anna Kalinskaya (RUS) and 6-7(5) 6-4 6-2 Monica Niculescu (ROU) Yulia Putintseva (KAZ) Jaimee Fourlis (AUS) and beat Sharon Fichman (CAN) and 7-6(4) 6-2 Arina Rodionova (AUS) Cornelia Lister (SWE) Danielle Collins (USA) and beat Kateryna Kozlova (UKR) and 5-7 7-5 6-0 Alicja Rosolska (POL) Magda Linette (POL) 15-Viktoria Kuzmova (SVK) beat Alexandra Bozovic (AUS) 6-2 4-6 6-3 and and Aliaksandra Sasnovich Amber Marshall (AUS) (BLR)