India in New Zealand 2020 Scoreboard

Mar 1 (OPTA) – Scoreboard at stumps on the second day of 2nd test between New Zealand and India on Saturday at Christchurch, New Zealand India lead New Zealand by 97 runs with 4 wickets remaining India 1st innings Prithvi Shaw c Tom Latham b Kyle Jamieson 54 Mayank Agarwal lbw Trent Boult 7 Cheteshwar Pujara c BJ Watling b Kyle Jamieson 54 Virat Kohli lbw Tim Southee 3 Ajinkya Rahane c Ross Taylor b Tim Southee 7 Hanuma Vihari c BJ Watling b Neil Wagner 55 Rishabh Pant b Kyle Jamieson 12 Ravindra Jadeja c Trent Boult b Kyle Jamieson 9 Umesh Yadav c BJ Watling b Kyle Jamieson 0 Mohammed Shami b Trent Boult 16 Jasprit Bumrah Not Out 10 Extras 4b 6lb 0nb 0pen 5w 15 Total (63.0 overs) 242 all out Fall of Wickets : 1-30 Agarwal, 2-80 Shaw, 3-85 Kohli, 4-113 Rahane, 5-194 Vihari, 6-197 Pujara, 7-207 Pant, 8-207 Yadav, 9-216 Jadeja, 10-242 Shami Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Tim Southee 13 5 38 2 2.92 Trent Boult 17 2 89 2 5.24 Colin de Grandhomme 9 2 31 0 3.44 Kyle Jamieson 14 3 45 5 3.21 1w Neil Wagner 10 2 29 1 2.90 ………………………………………………………….. New Zealand 1st innings Tom Latham b Mohammed Shami 52 Tom Blundell lbw Umesh Yadav 30 Kane Williamson c Rishabh Pant b Jasprit Bumrah 3 Ross Taylor c Umesh Yadav b Ravindra Jadeja 15 Henry Nicholls c Virat Kohli b Mohammed Shami 14 BJ Watling c Ravindra Jadeja b Jasprit Bumrah 0 Colin de Grandhomme b Ravindra Jadeja 26 Tim Southee c Rishabh Pant b Jasprit Bumrah 0 Kyle Jamieson c Rishabh Pant b Mohammed Shami 49 Neil Wagner c Ravindra Jadeja b Mohammed Shami 21 Trent Boult Not Out 1 Extras 20b 4lb 0nb 0pen 0w 24 Total (73.1 overs) 235 all out Fall of Wickets : 1-66 Blundell, 2-69 Williamson, 3-109 Taylor, 4-130 Latham, 5-133 Nicholls, 6-153 Watling, 7-153 Southee, 8-177 de Grandhomme, 9-228 Wagner, 10-235 Jamieson Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Jasprit Bumrah 22 5 62 3 2.82 Umesh Yadav 18 2 46 1 2.56 Mohammed Shami 23.1 3 81 4 3.50 Ravindra Jadeja 10 2 22 2 2.20 …………………………………………… India 2nd innings Prithvi Shaw c Tom Latham b Tim Southee 14 Mayank Agarwal lbw Trent Boult 3 Cheteshwar Pujara b Trent Boult 24 Virat Kohli lbw Colin de Grandhomme 14 Ajinkya Rahane b Neil Wagner 9 Umesh Yadav b Trent Boult 1 Hanuma Vihari Not Out 5 Rishabh Pant Not Out 1 Extras 9b 10lb 0nb 0pen 0w 19 Total (36.0 overs) 90-6 Fall of Wickets : 1-8 Agarwal, 2-26 Shaw, 3-51 Kohli, 4-72 Rahane, 5-84 Pujara, 6-89 Yadav To Bat : Jadeja, Shami, Bumrah Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Tim Southee 6 2 20 1 3.33 Trent Boult 9 3 12 3 1.33 Kyle Jamieson 8 4 18 0 2.25 Colin de Grandhomme 5 3 3 1 0.60 Neil Wagner 8 1 18 1 2.25 ……………………………… Umpire Michael Gough Umpire Richard Kettleborough Video Aleem Dar Match Referee Ranjan Madugalle