KNVB Beker Summaries

Jan 21 (OPTA) – Summaries for the KNVB Beker on Tuesday (start times are CET) 8th Finals ……………………………………………………….. TOP Oss (0) 0 Yellow card: Stuij van den Herik 53, Rommens 68 Subs used: Çelik 68 (Kaak), Fleuren 76 (Asmelash), Hutten 84 (Büttner) AZ (1) 2 Scorers: D. de Wit 36, T. Koopmeiners 54pen Yellow card: Svensson 48 Subs used: Clasie 66 (Wuytens), Evjen 71 (Midtsjø), Ouwejan 78 (Wijndal) Referee: Laurens Gerrets ……………………………………………………….. Fortuna Sittard (0) 1 suspended Scorers: F. Passlack 49 Yellow card: Essers 39 Feyenoord (1) 1 Scorers: A. Ciss 43og Penalty shootout: — Referee: Kevin Blom ……………………………………………………….. Eindhoven (1) 1 Scorers: S. Bourard 37 Yellow card: Ogenia 40, Janssen 92 Subs used: Amevor 101 (Ogenia), de Meij 104 (de Rooij), Faber 105 (Janssen) Utrecht (0) 2 Scorers: I. Abass 61, J. Bahebeck 112 Yellow card: Klaiber 82, Kerk 92, Bahebeck 106, Guwara 109, Adrián Dalmau 117 Subs used: Peterson 46 (Emanuelson), Guwara 68 (Janssen), Bahebeck 104 (van Overeem), Adrián Dalmau 113 (Kerk) At full time: 1-1 After extra time: 1-2 Referee: Stan Teuben ……………………………………………………….. Wednesday, January 22 fixtures (CET/GMT) Heracles v Vitesse (1830/1730) Ajax v Spakenburg (2045/1945) Heerenveen v Willem II (2045/1945) Thursday, January 23 fixtures (CET/GMT) IJsselmeervogels v Go Ahead Eagles (1830/1730) NAC Breda v PSV (2045/1945)