THE HAGUE, Jan. 24 (Xinhua) — Following are the results of the men’s 500m at the 2020-21 season ISU speed skating World Cup in Heerenveen, the Netherlands on Sunday:

1. Artem Arefyev, Russia, 34.459 seconds

2. Dai Dai Ntab, Netherlands, 34.652

3. Lennart Velema, Netherlands, 34.740

4. Ronald Mulder, Netherlands, 34.747

5. Bjorn Magnussen, Norway, 34.745

6. Ignat Golovatsiuk, Belarus, 34.759

7. Viktor Mushtakov, Russia, 34.796

8. Havard Holmefjord Lorentzen, Norway, 34.802

