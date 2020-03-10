Men’s Alpine World Cup Downhill Champions

1967_Jean-Claude Killy, France
1968_Gerhard Nenning, Austria
1969_Karl Schranz, Austria
1970_Karl Schranz and Karl Codin, Austria
1971_Bernhard Russi, Switzerland
1972_Bernhard Russi, Switzerland
1973_Roland Collombin, Switzerland
1974_Roland Collombin, Switzerland
1975_Franz Klammer, Austria
1976_Franz Klammer, Austria
1977_Franz Klammer, Austria
1978_Franz Klammer, Austria
1979_Peter Muller, Switzerland
1980_Peter Muller, Switzerland
1981_Harti Weirather, Austria
1982_Peter Muller, Switzerland, and Steve Podborski, Canada
1983_Franz Klammer, Austria
1984_Urs Raberm Switzerland
1985_Helmut Hoflehner, Austria
1986_Peter Wirnsberger, Austria
1987_Pirmin Zurbriggen, Switzerland
1988_Pirmin Zurbriggen, Switzerland
1989_Marc Girardelli, Luxembourg
1990_Helmut Hoflehner, Austria
1991_Franz Heinzer, Switzerland
1992_Franz Heinzer, Switzerland
1993_Franz Heinzer, Switzerland
1994_Marc Girardelli, Luxembourg
1995_Luc Alphand, France
1996_Luc Alphand, France
1997_Luc Alphand, France
1998_Andreas Scifferer, Austria
1999_Lasse Kjus, Norway
2000_Hermann Maier, Austria
2001_Hermann Maier, Austria
2002_Stephan Eberharter, Austria
2003_Stephan Eberharter, Austria
2004_Stephan Eberharter, Austria
2005_Michael Walchhofer, Austria
2006_Michael Walchhofer, Austria
2007_Didier Cuche, Switzerland
2008_Didier Cuche, Switzerland
2009_Michael Walchhofer, Austria
2010_Didier Cuche, Switzerland
2011_Didier Cuche, Switzerland
2012_Klaus Kroll, Austria
2013_Aksel Lund Svindal, Norway
2014_Aksel Lund Svindal, Norway
2015_Kjetil Jansrud, Norway
2016_Peter Fill, Italy
2017_Peter Fill, Italy
2018_Beat Feuz, Switzerland
2019_Beat Feuz, Switzerland
2020_Beat Feuz, Switzerland