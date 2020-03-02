Minnesota 3, Portland 1

First half_None.
Second half_1, Minnesota, Molino, 1, 51st minute; 2, Portland, Valeri, 1 (penalty kick), 56th; 3, Minnesota, Amarilla, 1 (Finlay), 76th; 4, Minnesota, Molino, 2 (Finlay), 78th.
Goalies_Minnesota, Tyler Miller, Dayne St Clair; Portland, Steve Clark, Aljaz Ivacic.
Yellow Cards_Alonso, Minnesota, 31st; Metanire, Minnesota, 38th; Paredes, Portland, 43rd; Valeri, Portland, 61st; Chara, Portland, 71st.
Referee_Ismail Elfath. Assistant Referees_Kyle Atkins, Corey Parker, Edvin Jurisevic. 4th Official_Joseph Dickerson.
A_25,218.
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Minnesota_Tyler Miller; Michael Boxall, Chase Gasper, Romain Metanire, Ike Opara; Osvaldo Alonso, Ethan Finlay, Jan Gregus, Robin Lod, Kevin Molino (Hassani Dotson, 81st); Luis Amarilla (Aaron Schoenfeld, 87th).
Portland_Steve Clark; Larrys Mabiala, Jorge Moreira (Eryk Williamson, 89th), Jorge Villafana, Dario Zuparic; Sebastian Blanco, Diego Chara, Yimmi Chara (Dairon Asprilla, 69th), Cristhian Paredes (Jeremy Ebobisse, 83rd), Diego Valeri; Felipe Mora.