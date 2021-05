XINXIANG, North China, May 5 (Xinhua) — Following are the mixed doubles results from China’s table tennis Olympic simulation competition here on Wednesday (prefix number denotes seeding):

Quarterfinals

8-Zhou Yu/Chen Xingtong bt 1-Xu Xin/Liu Shiwen 11-9, 11-8, 5-11, 10-12, 16-14, 11-8

5-Lin Gaoyuan/Zhang Rui bt 3-Wang Chuqin/Wang Manyu 10-12, 11-5, 11-9, 7-11, 11-9, 11-6

Liang Jingkun/Sun Yingsha bt Zhu Linfeng/Zhu Yuling 11-6, 12-10, 11-8, 11-8

Ma Te/Liu Fei bt Xu Chenhao/Wang Yidi 11-9, 11-7, 11-7, 11-8

Enditem