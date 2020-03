MLS Summaries

Mar 2 (OPTA) – Summaries for the MLS on Sunday (start times are EST) Columbus Crew (0) 1 Scorers: L. Zelarayán 56 Yellow card: Wormgoor 10, Pedro Santos 20, Artur 53, Afful 77 Subs used: Díaz 58 (Mokhtar), Adi 80 (Zardes), Cadden 87 (Zelarayán) New York City (0) 0 Red card: Chanot 3 Yellow card: Heber 31 Subs used: Ibeagha 14 (Medina), Parks 63 (Ibeagha), Castellanos 70 (Heber) Attendance: 17,473 Referee: Ramy Touchan ……………………………………………………….. New York RB (2) 3 Scorers: K. Duncan 16, A. Romero 27, D. Royer 70 Yellow card: White 30, Cásseres 89 Subs used: Sims 67 (Romero), Barlow 71 (White), Rzatkowski 79 (Royer) Cincinnati (0) 2 Scorers: A. Cruz 46, J. Locadia 83 Subs used: Locadia 64 (Vázquez), Manneh 79 (Kubo), Gutman 82 (Garza) Attendance: 15,703 Referee: David Gantar ……………………………………………………….. Seattle Sounders (0) 2 Scorers: J. Morris 62, J. Morris 90+3 Yellow card: Delem 80, João Paulo 86 Subs used: Morris 46 (Leyva), Shipp 73 (Ibarra), Tolo 86 (Delem) Chicago Fire (0) 1 Scorers: R. Beric 46 Yellow card: Herbers 72 Subs used: Collier 70 (Mihailovic), Azira 81 (Herbers) Referee: Alex Chilowicz ……………………………………………………….. Los Angeles (1) 1 Scorers: C. Vela 44 Yellow card: Atuesta 60, Harvey 81 Subs used: Atuesta 59 (Kaye), Cifuentes 76 (Ginella), Duke 92 (Blessing) Inter Miami (0) 0 Yellow card: Ulloa 63, Powell 66, Agudelo 83 Subs used: Nguyen 68 (Ulloa), Agudelo 79 (Morgan), Makoun 79 (Pellegrini) Attendance: 22,121 Referee: Allen Chapman ……………………………………………………….. Portland Timbers (0) 1 Scorers: D. Váleri 56pen Yellow card: Paredes 43, Váleri 61, Chará 71 Subs used: Asprilla 69 (Chará), Ebobisse 83 (Paredes), Williamson 89 (Moreira) Minnesota United (0) 3 Scorers: K. Molino 51, L. Amarilla 76, K. Molino 78 Yellow card: Alonso 31, Métanire 38 Subs used: Dotson 81 (Molino), Schoenfeld 87 (Amarilla) Attendance: 25,218 Referee: Ismail Elfath ………………………………………………………..