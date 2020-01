Sri Lanka in Zimbabwe 2020 Scoreboard

Jan 23 (OPTA) – Scoreboard at close of play on the fifth day of 1st test between Zimbabwe and Sri Lanka on Thursday at Harare, Zimbabwe Sri Lanka win by 10 wickets Zimbabwe 1st innings Prince Masvaure c Dimuth Karunaratne b Lasith Embuldeniya 55 Kevin Kasuza lbw Lahiru Kumara 63 Craig Ervine b Suranga Lakmal 85 Brendan Taylor lbw Suranga Lakmal 21 Sean Williams c Niroshan Dickwella b Lasith Embuldeniya 18 Sikandar Raza st Niroshan Dickwella b Lasith Embuldeniya 41 Regis Chakabva c Angelo Mathews b Lasith Embuldeniya 8 Donald Tiripano Not Out 44 Kyle Jarvis b Lasith Embuldeniya 1 Ainsley Ndlovu c Kusal Mendis b Lahiru Kumara 5 Victor Nyauchi c (Sub) b Suranga Lakmal 11 Extras 0b 4lb 2nb 0pen 0w 6 Total (148.0 overs) 358 all out Fall of Wickets : 1-96 Masvaure, 2-164 Kasuza, 3-208 Taylor, 4-247 Williams, 5-247 Ervine, 6-266 Chakabva, 7-307 Butt, 8-309 Jarvis, 9-328 Ndlovu, 10-358 Nyauchi Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Suranga Lakmal 27 10 53 3 1.96 Kasun Rajitha 29 9 55 0 1.90 Lasith Embuldeniya 42 12 114 5 2.71 Lahiru Kumara 29 8 82 2 2.83 Dhananjaya de Silva 21 8 50 0 2.38 2nb ……………………………………………………….. Sri Lanka 1st innings Dimuth Karunaratne c Ainsley Ndlovu b Victor Nyauchi 37 Oshada Fernando b Donald Tiripano 21 Kusal Mendis c Brendan Taylor b Victor Nyauchi 80 Angelo Mathews Not Out 200 Dinesh Chandimal c&b Sean Williams 12 Dhananjaya de Silva c Prince Masvaure b Victor Nyauchi 63 Niroshan Dickwella lbw Sikandar Raza 63 Suranga Lakmal st Regis Chakabva b Sikandar Raza 27 Lasith Embuldeniya b Sikandar Raza 0 Kasun Rajitha lbw Sean Williams 1 Extras 2b 5lb 4nb 0pen 0w 11 Total (176.2 overs) 515 decl Fall of Wickets : 1-32 Fernando, 2-92 Karunaratne, 3-184 Mendis, 4-227 Chandimal, 5-325 de Silva, 6-461 Dickwella, 7-510 Lakmal, 8-510 Embuldeniya, 9-515 Rajitha Did Not Bat : Kumara Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Kyle Jarvis 37 12 84 0 2.27 1nb Victor Nyauchi 32 7 69 3 2.16 Donald Tiripano 31 3 82 1 2.65 2nb Ainsley Ndlovu 28 3 107 0 3.82 Sean Williams 32.2 3 104 2 3.22 Sikandar Raza 16 0 62 3 3.88 1nb …………………………………………………………………. Zimbabwe 2nd innings Prince Masvaure c Niroshan Dickwella b Suranga Lakmal 17 Brian Mudzinganyama lbw Suranga Lakmal 16 Craig Ervine c Dimuth Karunaratne b Suranga Lakmal 7 Brendan Taylor c Kusal Mendis b Suranga Lakmal 38 Sean Williams c Niroshan Dickwella b Kasun Rajitha 39 Sikandar Raza st Niroshan Dickwella b Lasith Embuldeniya 17 Regis Chakabva b Lasith Embuldeniya 26 Donald Tiripano lbw Lahiru Kumara 6 Kyle Jarvis b Lahiru Kumara 1 Ainsley Ndlovu b Lahiru Kumara 0 Victor Nyauchi Not Out 0 Extras 2b 0lb 1nb 0pen 0w 3 Total (92.0 overs) 170 all out Fall of Wickets : 1-33 Masvaure, 2-36 Mudzinganyama, 3-41 Ervine, 4-120 Taylor, 5-120 Williams, 6-148 Butt, 7-159 Tiripano, 8-163 Jarvis, 9-165 Ndlovu, 10-170 Chakabva Did Not Bat : Kasuza Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Suranga Lakmal 20 8 27 4 1.35 1nb Kasun Rajitha 14 6 23 1 1.64 Dhananjaya de Silva 11 6 12 0 1.09 Lahiru Kumara 21 8 32 3 1.52 Lasith Embuldeniya 26 8 74 2 2.85 …………………………………….. Sri Lanka 2nd innings Oshada Fernando Not Out 4 Dimuth Karunaratne Not Out 10 Extras 0b 0lb 0nb 0pen 0w 0 Total (3.0 overs) 14-0 Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Donald Tiripano 2 0 8 0 4.00 Victor Nyauchi 1 0 6 0 6.00 ………………………… Umpire Marais Erasmus Umpire Nitin Menon Video Langton Rusere Match Referee Javagal Srinath