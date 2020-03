UEFA Europa League Summaries

Mar 12 (OPTA) – Summaries for the UEFA Europa League on Thursday (start times are CET) 8th Finals ……………………………………………………….. Eintracht Frankfurt (0) 0 Yellow card: Sow 23 Subs used: Gonçalo Paciência 46 (Sow), Ilsanker 74 (Hasebe), Ga´cinovi´c 78 (Kamada) Basel (1) 3 Scorers: S. Campo 27, K. Bua 73, F. Frei 85 Yellow card: Campo 11, Cömert 53, Alderete 75 Subs used: Bua 68 (Petretta), van der Werff 78 (Campo), Zhegrova 92 (Stocker) Aggregate score: 0-3 Referee: Andreas Ekberg ……………………………………………………….. LASK (0) 0 Yellow card: Trauner 33, Klauss 38, Ramsebner 59, Reiter 89 Subs used: Raguz 61 (Tetteh), Balic 71 (Frieser), Haudum 76 (Holland) Manchester United (1) 5 Scorers: O. Ighalo 28, D. James 58, Mata 82, M. Greenwood 90+1, Andreas Pereira 90+3 Yellow card: Shaw 47 Subs used: Chong 71 (James), Andreas Pereira 78 (Bruno Fernandes), Greenwood 85 (Ighalo) Aggregate score: 0-5 Referee: Artur Manuel Ribeiro Soares Dias ……………………………………………………….. Istanbul Basaksehir (0) 1 Scorers: E. Vis´ca 88pen Yellow card: I. Kahveci 4, Crivelli 60, Okechukwu 92 Subs used: Robinho 74 (Crivelli), Gulbrandsen 85 (Tekdemir), Okechukwu 91 (Vis´ca) København (0) 0 Yellow card: Santos 4 Subs used: Kaufmann 62 (Daramy), Fischer 82 (Santos), Bartolec 89 (Pep Mas) Aggregate score: 1-0 Referee: William Collum ……………………………………………………….. Sevilla postponed Roma ……………………………………………………….. Olympiakos Piraeus (0) 1 Scorers: Y. El-Arabi 54 Red card: Rúben Semedo 28 Yellow card: José Sá 90 Subs used: Cissé 34 (Masouras), Fortounis 74 (El-Arabi), Bruno Gaspar 84 (Valbuena) Wolverhampton Wanderers (0) 1 Scorers: Pedro Neto 67 Yellow card: Doherty 8, Coady 38, Pedro Neto 91 Subs used: Pedro Neto 46 (Doherty), Daniel Podence 79 (Rúben Vinagre), Dendoncker 85 (João Moutinho) Aggregate score: 1-1 Referee: Clément Turpin ……………………………………………………….. Rangers (0) 1 Scorers: S. Edmundson 75 Yellow card: Kamara 19, Arfield 72, Kent 79 Subs used: Kamberi 53 (Aribo), Hagi 68 (Kamara), Polster 85 (Tavernier) Bayer Leverkusen (1) 3 Scorers: K. Havertz 37pen, C. Aránguiz 67, L. Bailey 88 Yellow card: Demirbay 29, Wendell 77, Weiser 81, Diaby 85 Subs used: Bailey 62 (Bellarabi), Paulinho 68 (Tapsoba), Baumgartlinger 81 (Demirbay) Aggregate score: 1-3 Referee: Szymon Marciniak ……………………………………………………….. Wolfsburg (0) 1 Scorers: J. Brooks 48 Yellow card: Weghorst 18, Steffen 56, Brooks 71 Missed penalty: W. Weghorst 47 Subs used: João Victor 73 (Schlager), Ginczek 80 (Mehmedi) Shakhtar Donetsk (1) 2 Scorers: Júnior Moraes 16, Marcos Antonio 73 Missed penalty: V. Kovalenko 22 Subs used: Maycon 66 (Kovalenko), Khocholava 68 (Ismaily), Konoplyanka 88 (Taison) Aggregate score: 1-2 Referee: Damir Skomina ……………………………………………………….. Internazionale postponed Getafe ………………………………………………………..