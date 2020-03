West Indies in Sri Lanka 2020 Scoreboard

Mar 1 (OPTA) – Scoreboard at close of play of 3rd odi between Sri Lanka and West Indies on Sunday at Kandy, Sri Lanka Sri Lanka win by 6 runs Sri Lanka 1st innings Avishka Fernando c Shai Hope b Alzarri Joseph 29 Dimuth Karunaratne c&b Roston Chase 44 Kusal Perera c Shai Hope b Kieron Pollard 44 Kusal Mendis c Kieron Pollard b Alzarri Joseph 55 Angelo Mathews b Sheldon Cottrell 12 Dhananjaya de Silva c Kieron Pollard b Alzarri Joseph 51 Thisara Perera c (Sub) b Alzarri Joseph 38 Wanindu Hasaranga b Jason Holder 16 Isuru Udana c Kieron Pollard b Jason Holder 2 Lakshan Sandakan Run Out Shai Hope 0 Extras 0b 9lb 0nb 0pen 7w 16 Total (50.0 overs) 307 all out Fall of Wickets : 1-60 Fernando, 2-88 Karunaratne, 3-177 Perera, 4-185 Mendis, 5-214 Mathews, 6-278 de Silva, 7-293 Perera, 8-306 De Silva, 9-306 Sandakan, 10-307 Tillakaratna Did Not Bat : Fernando Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Sheldon Cottrell 10 1 58 1 5.80 Jason Holder 10 0 68 2 6.80 3w Alzarri Joseph 10 0 65 4 6.50 4w Roston Chase 10 0 51 1 5.10 Hayden Walsh 3 0 20 0 6.67 Kieron Pollard 7 0 36 1 5.14 ……………………………………………….. West Indies 1st innings Shai Hope c Kusal Mendis b Isuru Udana 72 Sunil Ambris b Wanindu Hasaranga 60 Nicholas Pooran c (Sub) b Angelo Mathews 50 Kieron Pollard c Isuru Udana b Angelo Mathews 49 Darren Bravo Run Out Kusal Perera 8 Jason Holder c Kusal Mendis b Angelo Mathews 8 Fabian Allen c Kusal Mendis b Angelo Mathews 37 Hayden Walsh Run Out (Sub) 2 Alzarri Joseph Not Out 0 Sheldon Cottrell Not Out 1 Extras 3b 2lb 0nb 0pen 9w 14 Total (50.0 overs) 301-9 Fall of Wickets : 1-111 Ambris, 2-171 Hope, 3-218 Pooran, 4-240 Bravo, 5-253 Pollard, 6-275 Holder, 7-287 Walsh, 8-294 Chase, 9-299 Allen Did Not Bat : Chase Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Nuwan Pradeep 4.3 1 22 0 4.89 Thisara Perera 7.3 0 54 0 7.20 Isuru Udana 10 0 76 1 7.60 2w Angelo Mathews 10 0 59 4 5.90 1w Lakshan Sandakan 3 0 31 0 10.33 1w Wanindu Hasaranga 10 0 41 1 4.10 1w Dhananjaya de Silva 5 0 13 0 2.60 ………………………… Umpire Raja Wimalasiri Umpire Paul Wilson Video Marais Erasmus Match Referee Javagal Srinath