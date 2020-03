World Cup-Lillehammer Results – Individual – Large Hill

Mar 11 (Gracenote) – Results for World Cup-Lillehammer on Tuesday. Men’s Individual – Large Hill on Tuesday 1 Kamil Stoch POL Poland 2 Ziga Jelar SLO Slovenia 3 Timi Zajc SLO Slovenia Women’s Individual – Large Hill on Tuesday 1 Maren Lundby NOR Norway 2 Silje Opseth NOR Norway 3 Chiara Hölzl AUT Austria Men’s Individual – Large Hill on Monday 1 Peter Prevc SLO Slovenia 2 Markus Eisenbichler GER Germany 3 Stephan Leyhe GER Germany Women’s Individual – Large Hill on Monday 1 Sara Takanashi JPN Japan 2 Maren Lundby NOR Norway 3 Silje Opseth NOR Norway