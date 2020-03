WTA International, Monterrey Women’s Singles Final…

Mar 7 (OPTA) – Final Rounds and Seeds Progress from the WTA International, Monterrey Women’s Singles matches on Friday .. Final Rounds .. Seed Round Rslt Opponent Score 2 Johanna Konta (GBR) qtr won Anastasia Potapova (RUS) 6-7(6) 6-3 7-6(7) 2nd won Tatjana Maria (GER) 7-6(4) 6-3 1st won Kim Clijsters (BEL) 6-3 7-5 – Anastasia Potapova (RUS) qtr lost 2-Johanna Konta (GBR) 6-7(6) 6-3 7-6(7) 2nd won Tamara Zidansek (SLO) 1-6 7-6(3) 6-1 1st won Giulia Gatto-Monticone (ITA) 6-4 4-6 6-4 9 Marie Bouzkova (CZE) qtr won 8-Yafan Wang (CHN) 6-2 7-5 2nd won Anna Schmiedlova (SVK) 6-4 6-1 1st won Kristina Kucova (SVK) 6-4 6-2 8 Yafan Wang (CHN) qtr lost 9-Marie Bouzkova (CZE) 6-2 7-5 2nd won Astra Sharma (AUS) 7-6(5) 4-6 6-3 1st won Lara Arruabarrena (ESP) 6-4 6-4 ………………………………………….. .. Seeds .. Seed Round Rslt Opponent Score 1 Elina Svitolina (UKR) qtr to play Leylah Fernandez (CAN) (start 01:30) 2nd won Olga Govortsova (BLR) 6-3 6-4 1st won Danka Kovinic (MNE) 6-3 6-2 2 Johanna Konta (GBR) semi to play 9-Marie Bouzkova (CZE) (start 20:00) qtr won Anastasia Potapova (RUS) 6-7(6) 6-3 7-6(7) 2nd won Tatjana Maria (GER) 7-6(4) 6-3 1st won Kim Clijsters (BEL) 6-3 7-5 5 Sloane Stephens (USA) 2nd lost Leylah Fernandez (CAN) 6-7(4) 6-3 6-3 1st won Emma Navarro (USA) 6-4 5-7 6-1 6 Rebecca Peterson (SWE) qtr to play Arantxa Rus (NED) (start 03:00) 2nd won Kateryna Bondarenko (UKR) 7-6(2) 7-5 1st won Kateryna Kozlova (UKR) 3-6 7-6(1) 6-4 7 Victoria Azarenka (BLR) 1st lost Tamara Zidansek (SLO) 6-2 6-2 8 Yafan Wang (CHN) qtr lost 9-Marie Bouzkova (CZE) 6-2 7-5 2nd won Astra Sharma (AUS) 7-6(5) 4-6 6-3 1st won Lara Arruabarrena (ESP) 6-4 6-4 9 Marie Bouzkova (CZE) semi to play 2-Johanna Konta (GBR) (start 20:00) qtr won 8-Yafan Wang (CHN) 6-2 7-5 2nd won Anna Schmiedlova (SVK) 6-4 6-1 1st won Kristina Kucova (SVK) 6-4 6-2 10 Lauren Davis (USA) 2nd lost Arantxa Rus (NED) 7-5 6-0 1st won Nadia Podoroska (ARG) 6-0 6-3 (Note : all times are GMT)