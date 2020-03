Zimbabwe in Bangladesh 2020 Scoreboard

Mar 1 (OPTA) – Scoreboard at close of play of 1st odi between Bangladesh and Zimbabwe on Sunday at Sylhet, Bangladesh Bangladesh win by 169 runs Bangladesh 1st innings Liton Das Retired Hurt 126 Tamim Iqbal lbw Wesley Madhevere 24 Nazmul Hossain Shanto lbw Tinotenda Mutombodzi 29 Mushfiqur Rahim c Richmond Mutumbami b Donald Tiripano 19 Mahmudullah lbw Christopher Mpofu 32 Mohammad Mithun lbw Christopher Mpofu 50 Mohammad Saifuddin Not Out 28 Mehidy Hasan c Tinashe Kamunhukamwe b Carl Mumba 7 Extras 0b 1lb 0nb 0pen 5w 6 Total (50.0 overs) 321-6 Fall of Wickets : 1-60 Iqbal, 2-140 Shanto, 3-182 Rahim, 4-274 Mahmudullah, 5-289 Ali, 6-298 Miraz Did Not Bat : Mortaza, Islam, Rahman Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Christopher Mpofu 10 0 68 2 6.80 1w Carl Mumba 8 0 45 1 5.62 1w Wesley Madhevere 8 0 48 1 6.00 Donald Tiripano 7 0 56 1 8.00 3w Sikandar Raza 10 0 56 0 5.60 Tinotenda Mutombodzi 7 0 47 1 6.71 ……………………………………………………………….. Zimbabwe 1st innings Tinashe Kamunhukamwe b Mohammad Saifuddin 1 Chamu Chibhabha c Mahmudullah b Mashrafe Mortaza 10 Regis Chakabva lbw Mohammad Saifuddin 11 Brendan Taylor b Taijul Islam 8 Wesley Madhevere c Mashrafe Mortaza b Mehidy Hasan 35 Sikandar Raza c Mahmudullah b Mustafizur Rahman 18 Richmond Mutumbami Run Out Nazmul Hossain Shanto 17 Tinotenda Mutombodzi c Mohammad Saifuddin b Mashrafe Mortaza 24 Donald Tiripano c&b Mehidy Hasan 2 Carl Mumba b Mohammad Saifuddin 13 Christopher Mpofu Not Out 9 Extras 0b 1lb 0nb 0pen 3w 4 Total (39.1 overs) 152 all out Fall of Wickets : 1-1 Kamunhukamwe, 2-23 Chakabva, 3-23 Chibhabha, 4-44 Taylor, 5-79 Butt, 6-84 Madhevere, 7-106 Mutumbami, 8-109 Tiripano, 9-130 Mumba, 10-152 Mutombodzi Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Mustafizur Rahman 6 0 22 1 3.67 Mohammad Saifuddin 7 0 22 3 3.14 2w Mashrafe Mortaza 6.1 0 35 2 5.68 Taijul Islam 9 2 27 1 3.00 1w Mehidy Hasan 8 1 33 2 4.12 Mahmudullah 3 0 12 0 4.00 ………………………………… Umpire Handunnettige Dharmasena Umpire Masudur Mukul Video Paul Reiffel Match Referee Jeffrey Crowe