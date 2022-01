Matt Nagy’s QB Matt Nagy’s QB Matt Nagy’s QB Matt Nagy’s QB Matt Nagy’s QB Matt Nagy’s QB Matt Nagy’s QB Matt Nagy’s QB Matt Nagy’s QB Matt Nagy’s QB Matt Nagy’s QB Matt Nagy’s QB Matt Nagy’s QB Matt Nagy’s QB Matt Nagy’s QB Matt Nagy’s QB Matt

The Chicago Bears will have a starting quarterback in Week 17.

Andy Dalton will start against the New York Giants on Sunday, according to ESPN NFL insider Adam Schefter.